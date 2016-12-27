Медиахолдинг «1+1 Media» закрывает проект Ukraine Today

Ukraine Today прекратит своё существование 1 января 2017 года.

«Проект должен был стать голосом страны на международное сообщество. По сути, в 2014 году это была единственная возможность для нас быть услышанными. Но сейчас государство взяло на себя эту функцию, и мы считаем, что наша миссия завершена. Учитывая экономическую ситуацию в стране, поддерживать проект, который имеет исключительно социальный характер, а государство, в то же время, демонстрирует нулевую заинтересованность в его существовании, для нас невозможно», — прокомментировал ситуацию генеральный директор «1+1 Media» Александр Ткаченко.