Пока провайдеры и телеканалы продолжают спорить, корейские и китайские форматы на подходе

В преддверии 1 января 2017 года – даты перехода телеканалов медиа групп на платную модель распространения, была собрана очередная пресс-конференция. Впервые мероприятие, посвященное дискуссии между провайдерами и медиа группами, посетил глава Нацсовета Юрий Артеменко. Он рассказал о планах принимать и дорабатывать ряд законотворческих инициатив и рассказал о планах на 2017 год: «Следующий год станет годом возможностей для телепроизводства», в том числе и благодаря запрету российских каналов. Господин Артеменко рассказал, что сотрудничество с Кореей в сфере производства контента, о котором шла речь на Kiev Media Week, продолжается. «Недавно с послом Кореи посетили киностудию Довженко. Также я встречался с послом Индии, работаем над договорами о сотрудничестве с Канадой, Бельгией. Не так давно поступил звонок из Китая, спрашивают: «А почему вы с нами не работаете?» В феврале приедет Директор Департамента Китая по развитию кино». Глава Нацсовета напомнил, чтобы в наступающем году телеканалы и провайдеры не нарушали закон и не транслировали контент, нарушающий информбезопасность страны. Что касается вопроса конфронтации телеканалов и провайдеров, то господин Артеменко призвал стороны договариваться и искать компромиссы, в противном случае страдает зритель и информбезопасность.

Федор Гречанинов, StarLightMedia, утверждает, что «переговоры идут, каждый день — десятки подписанных договоров. В переговорах один на один мы добились больших успехов». Господин Гречанинов уверен, что, несмотря на возникшую напряженность между участниками рынка, процесс движется в правильном направлении. Государство обязано защищать собственного производителя контента, чтобы состоялась украинская индустрия.

Александр Довгань, «1+1 Медиа» вспомнил подписанный в октябре меморандум провайдеров против медиа групп , и подтвердил слова Федора о том, что переговорный процесс пошел, «провайдеры идут на диалог, ежедневно подписываем не один десяток договоров».

Иван Шестаков, Megogo, считает, что нет ничего страшного, в том, чтобы платить телеканалам за контент: «Мы давно работаем с медиа группами, платим больше, чем кабельщики, но можем удерживать рыночные цены. Видим в этом возможность построить платный рынок».

Максим Кравчук, Triolan, озвучил известную позицию оператора Triolan: «Непосредственно после принятия закона начался диалог с медиа группами. Мы ввели плату за минимальный пакет – 15 грн».

Однако присутствующие в зале провайдеры утверждают, что вопреки прозвучавшим заявлениям диалога нет, медиа группы на уступки не идут.

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