Объём продаж онлайн-видео в сети Интернет в уходящем году увеличился на 20%

Продажи видеоконтента за 2016 год повысились на 20% и достигли 4,5 млрд рублей, сообщает Rambler News Service со ссылкой на замминистра связи и массовых коммуникаций Алексея Волина, который подвёл итоги работы Минкомсвязи за уходящий год.

Так, за 2016 год объём продаж видеоконтента увеличился на 20% (4,5 млрд руб.), продажи электронных книг повысились на целых 43% (2,3 млрд руб.), рост дохода от онлайн-игр поднялся на 14% (53 млрд руб.), а прибыль от музыкального контента в Интернете увеличилась на 20% (2,8 млрд руб.).

«В результате активной борьбы с пиратством заметно увеличилось количество пользователей интернета, которые покупают легальный контент в сети. В 2013 году их было всего 8 млн, в 2016 — 22 млн человек», — рассказал Волин.

Из 52 миллионов домохозяйств РФ, 40 – абоненты платного ТВ. Кроме того, в сетке вещания ряда каналов первого мультиплекса значительно повысилась доля детско-юношеских образовательных передач.

«В 2016 году она достигла 21,1% по сравнению с 14,8% в 2013 году», — уточнил Волин.

В общем и целом, за уходящий 2016 год объём интернет-рынков увеличился на 16% и обозначил отметку в 2,27 трлн рублей, что составляет 2,8% от ВВП России.