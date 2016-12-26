В Кыргызстане прекратят аналоговое вещание в мае 2017 года

В мае 2017-го Кыргызстан окончательно перейдёт на цифровое ТВ, сообщает Кыргызское телеграфное агентство.

Сообщение об этом поступило сегодня, 26 декабря, от замминистра культуры, туризма и информации Айнуры Темирбековой.

«Аналоговое телевидение на территории страны будет отключено 15 мая 2017 года», — заявила Темирбекова.

Она также подчеркнула, что в настоящее время необходимое для цифрового вещания оборудование установлено уже на 95% территории страны, а по зафиксированным данным, к концу ноября текущего года к цифровому ТВ были подключены 40% населения Кыргызстана.

В настоящее время планируется второй этап по информированию граждан.

Как известно, Кыргызстан находится среди участников Регионального соглашения «Женева-2006», которое предполагает региональный план цифрового вещания. В соглашение вступили 104 государства по всему миру.