В Канаде 50-мбитный Интернет признали «базовым телекоммуникационном сервисом»

В одной из наиболее прогрессирующих стран на планете широкополосный доступ к сети Интернет на скорости от 50 мбит/с признали базовой необходимостью человека, сообщает ain.

Так, правительство Канады выделило под будущее развитие и продвижение интернет-технологий страны фонд в размере 750 млн долларов, в частности, для расширения доступа к сети в сельской местности.

Минимальная фиксированная скорость, которую необходимо будет обеспечить гражданам, была установлена телеком-регулятором CRTC. Каждый житель Канады должен получить возможность подключения к Интернету на минимальной скорости 50 мбит/с входящего трафика и на 10 мбит/с исходящего. Всяческие ограничения объёма трафика должны быть сняты.

По подсчётам регулятора, около двух миллионов домохозяйств (18% населения страны) не имеют возможности подключить скоростной Интернет, или же получают неполноценную скорость, фиксируемую провайдерами. Обеспечить 90% населения Канады широкополосным доступом в сеть планируется до 2021 года включительно – именно за это время государство готово полностью профинансировать необходимые расходы.

В Украине же в базовые права человека скоростной Интернет пока не внесён. Тщетная попытка была осуществлена в 2014 году, законопроект по которой был отозван спустя полгода. Так, на конец 2015 года средняя скорость Интернета по Украине составила 11,2 мбит/с.

Исследование Connecting the World отметило, что продвижение Интернета на Земле может серьёзно поднять экономическое положение планеты – поднять глобальный ВВП на 6,7%, а также вывести из нищеты около полумиллиарда человек во всём мире.