«Роскосмос» разрабатывает проект космического уборщика

«Роскосмос» разрабатывает проект космического уборщика

Никита Наумов
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Орбитальный сборщик мусора / Orbiting garbage collector
Корпорация приступит к разработке проекта, способного убирать околоземную орбиту от мусора, сообщают «Известия».

Непосредственно о разработке чистильщика рассказал гендиректор Центрального научно-исследовательского института машиностроения Олег Горшков.

Так, новое устройство позволит оперативно сметать с орбиты бездействующие аппараты при помощи струи реактивного двигателя.

«Аппарат снабжается ионными двигателями с противоположных сторон. Спутник приближается к отработавшему космическому аппарату и включает двигатели на равную мощность. За счет этого он остается на месте и струей одного из двигателей меняет параметры орбиты неработающего объекта. Тот постепенно теряет скорость и сходит с орбиты», — рассказал глава ЦНИИмаш.

Специалисты неоднократно поднимали вопрос о загрязнении орбиты космическим мусором. Отмечается, что в случае непринятия мер в этом вопросе, уже в течение 100-200 лет c полётами в космос могут начаться большие проблемы.

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Никита Наумов
Никита Наумов
Образование: оператор кино и ТВ. После четырёх лет работы оператором (киевское и одесское телевидение) постепенно увлёкся журналистикой. В 2011 году начал писать очерки и кинорецензии. Первые статьи написал в 2012 году. В дальнейшем – работа в информационных агентствах. Предпочитал писать на экономические и криминальные темы. Главные сферы интересов – кино и телевидение.

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