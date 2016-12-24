Украинское радиовещание: «от» и «до». Часть 4

Данная статья продолжает цикл публикаций об истории развития украинского радиовещания, который ранее был напечатан в журнале Mediasat и автором которого является гуру в сфере радио Борис Скуратовский. Важно: все данные, используемые в данном цикле, актуальны по состоянию на 2009 год.

А что же ТРК «Лидер»? Весной 1997-го года Национальный совет по вопросам телерадиовещания выделил этой компании новую частоту в Киеве – 101.9 МГц, где она и начала вещание 19-го апреля. Позже ТРК «Лидер» также получила частоты в Днепропетровске (105.3 МГц) и Павлограде (102.2 МГц). Однако, несмотря на попытки экспериментального вещания станции через спутник в 1998-ом году, ретрансляции программ ТРК «Лидер» в Днепропетровске и Павлограде тогда так и не начались. К тому же, в этих городах эфирное время на указанных частотах было распределено в пропорции 50/50 с местными вещателями: днепропетровским «Новым радио» и павлоградским «Инди-Радио».

Тем временем, начавшееся в апреле 1997-го года вещание ТРК «Лидер» в Киеве на частоте 101.9 МГц велось с 8.00 до 23.30, потом – с 7.00 до 1.00, и наконец – круглосуточно. В течение апреля-мая 1997-го года ТРК «Лидер» продолжала использовать позывной и логотип «ГАЛА Радио», однако, с июня того же года стала именовать себя «Радио Лидер». Изменился и логотип станции; но фактически, первый логотип «Радио Лидер» был создан из тех же элементов, что и тогдашний логотип «ГАЛА Радио» — их просто переставили местами так, что вместо латинской буквы «G», присутствовавшей на лого «ГАЛА Радио», в лого ТРК «Лидер» угадывались буквы «R» и «L». Впрочем, следует отметить: словосочетание «ГАЛА Радио» в эфире ТРК «Лидер» можно было слышать ещё довольно долго: ежедневно в полночь на волне 101.9 МГц звучал ролик, в котором официальный голос сообщал на украинском языке слушателям о том, что в эфире работает «Телерадиокомпания Лидер – украинское ГАЛА Радио». Такой вот спор за бренд «ГАЛА Радио» была первой подобной «битвой» в радиоэфире Украины и продолжалась до весны 1999-го года, когда ЗАО РК «ГАЛА» и ТРК «Лидер» наконец пришли к согласию: «Лидер» отказался от всех претензий на марку «ГАЛА Радио». После этого «Радио Лидер» в очередной раз сменило логотип и ещё в 1998-ом году превратилось в «Лидер Радио». Несколько раз менялся и формат станции – она то увеличивала, то уменьшала количество русскоязычной музыки, а также её сочетание с музыкой западных исполнителей в рамках эфирного часа. Появлялись и исчезали программы и шоу. Летом 1999-го года в эфире «Лидер Радио» стартовал мощный информационный проект: новости звучали круглосуточно, до трёх раз в час.

Однако, вскоре меняется менеджмент станции, и с конца августа 1999-го года она кардинально меняет свой формат: вначале в эфире периодически появляется ролик «101.9 – Кто у нас Лидер? Хит FM!», а с 28-го августа собственно «Хит FM» и начинает звучать на волнах ТРК «Лидер» (Впрочем, информационный проект здесь сохранялся до конца ноября – до завершения президентской компании). Реализацией проекта «Хит FM» на волнах ТРК «Лидер» в 1999-ом году занимался известный украинский радиопродюсер Анатолий Евтухов (который также в той или иной мере был причастен у рождению в Украине других масштабных и не очень масштабных FM-проектов – «Русского Радио – Украина», Хорошего радио «Шансон», «Kiss FM», «Power FM», «Ренессанс», «Шарманка» и «DJ FM»). Незадолго перед этим Анатолий Евтухов уже запустил проект “Хит FM” в городе Днепропетровске на волне бывшего «Magic Radio». Проект «Хит FM» в 1999-ом году появился и в других городах Украины: в Донецкой области на частотах ТРК «Класс» его представлял другой известный украинский радиопродюсер – Андрей Карпий (проекты Всеукраинская радиосеть «Мелодия», «Стильное радио», «MFM Station», «Люкс FM Восток», «Радио Точка», «Славянское радио»). В Запорожье на волне «Радио Алекс» – местный медиа-продюсер Геннадий Рекалов (создавший в 1995-ом году первую в Запорожье независимую радиостанцию – «Ностальжи»). Постепенно «Хит FM» освоил и ряд других регионов, выходя в эфире местных станций. Тогда, в 1999-ом году, проект «Хит FM» в Украине использовал логотип одноимённой московской станции; в эфире присутствовали и отдельные программы из Москвы. Однако, специфика организации эфира станции способствовала появлению в Украине полностью обособленного и самостоятельного радио «Хит FM». Одним из слоганов станции в 1999-ом году была фраза «Меньше слов – больше музыки!». Иными словами, «болтовня» ди-джея сводилась к минимуму: если не считать поздравительные программы, его голос появлялся в начале часа (с объявлением начала этого самого часа), а также – на 40-ой минуте, с прогнозом погоды в городах вещания. Ну ещё иногда в игровых рубриках. Всё остальное время занимали хиты – современные (60%), золотые (35%) и ретро-хиты (5%), а также джинглы и заставки в виде шуток и каламбуров. Разумеется, при такой организации эфира что-либо ретранслировать смысла не было: жителей городов Украины интересовала погода в их регионе, а не в России, часы они сверяли по киевскому времени, да и в местные поздравительные программы дозвониться куда проще (и куда дешевле), чем в программы московские. Поэтому как таковой прямой ретрансляции московского «Хит FM» в большинстве городов Украины и не наблюдалось: к примеру, в Киеве московские программы можно было слышать лишь глубокой ночью, да и то очень недолго – в конце 1999-го года. А с 2000-го года «Хит FM» от ТРК «Лидер» стал полностью украинским: весной этого года станция вышла на спутник, с которого постепенно начались ретрансляции в прочих городах украинской сети, получившей название «ХИТ FM Украина». При этом кардинально изменился и логотип станции. На частотах ТРК «Лидер» в Киеве, Днепропетровске и Павлограде «ХИТ FM Украина» провещало до 28-го сентября 2001-го года. После чего проект переместился в Киеве на частоту 96.4 МГц, принадлежащую новосозданной ТРК «Медиа Маркет». Данная ТРК отныне и стала вещателем радио «ХИТ FM Украина», и в течение нескольких последующих лет получила частоты практически по всей территории Украины.

Тем временем, на частотах ТРК «Лидер» с 9-го октября 2001-го года стартовал новый сетевой проект от радиопродюсера Анатолия Евтухова – Хорошее радио «Шансон».

Однако, вернёмся в 1995-ый год.

В этот год в Украине появилось три радиосети. О первой – «Радио ЮТаР» мы уже упоминали выше. Второй негосударственной украинской радиосетью стало «Радио Люкс». Мы также вскользь упоминали эту станцию, появившуюся во Львове в 1994-ом году. К 1995-ому году станция вещала в этом городе на двух частотах – 67.82 МГц и 104.7 МГц и решила приступить к завоеванию новых регионов. Первым новым регионом вещания «Радио Люкс» стал Киев, где радио с вишенками на логотипе появилось осенью 1995-го года на частоте 103.1 МГц. Для справедливости следует отметить, что тестовое вещание в режиме открытой несущей на данной частоте велось на протяжении дня-двух в начала апреля того же года. Позже частота не использовалась, и наконец в середине сентября 1995-го года здесь вновь появилась открытая несущая, а вечером 29-го сентября начались трансляции «Радио Люкс». Для вещания станции в Киеве было создано отдельное предприятие – «Ю-Би-Си — Радио Люкс», частично принадлежавшее львовскому «Радио Люкс», а частично – киевским партнёрам. Передатчик был установлен на уже упоминавшейся нами неоднократно Лысой горе, а сигнал из Львова приходил по радиорелейной линии. Изначально на Киев транслировалась та же программа, что звучала во Львове. Через какое-то время в эфире появились рекламные блоки, ориентированные на Киев, выпуски киевских новостей, а также заставка с киевской частотой, выходящая в начале часа. Впрочем, всё это выходило из студии во Львове – просто передаваемый на Киев сигнал стал несколько видоизменяться. Этому помогла компьютеризация – «Радио Люкс» стало одним из первых в Украине радио, автоматизировавшим свой эфир. Следует заметить: в Киеве «Радио Люкс» стало первой радиостанцией, чьи программы звучали в эфире круглосуточно. В конце 1995-го года «Радио Люкс» также попробовало завоевать киевский средневолновой эфир: на протяжении короткого периода программы станции транслировались на частоте 1512кГц. Однако, очень с коро этот эксперимент был прекращён (к тому же, качество вещания «Радио Люкс» на этой частоте оставляло желать лучшего – принимать её здесь могли немногие). Отдельно следует рассказать о формате «Радио Люкс» образца 1995-го года. Как и полагается львовянам, станция общалась со слушателями исключительно по-украински: здесь не звучало ни единого русскоязычного рекламного объявления, ни единой русскоязычной песни. Ди-джеи разговаривали, разумеется, также по-украински. При чём, не просто по-украински, а на галичанском диалекте, внося в киевский эфир неповторимый львовский колорит. Музыка в эфире «Радио Люкс» звучала разнообразная: западные поп- и рок-хиты (в том числе, много стареньких) и творчество украинских групп и исполнителей – от рока до рейва. Кроме того, в отличие от ведущих киевских станций, ориентировавшихся в своей работе на москвичей, львовяне стремились копировать ди-джеев западных. Однако, долго такая «идиллия» продолжаться не могла. Станция была нацелена на «завоевание» всей Украины, в июле 1996-ого года «Радио Люкс» начало вещание в Житомире – вначале на волне местного радио «Житомирська хвиля» (71.12 МГц), а затем и на собственной частоте – 107.7 МГц. А стало быть, надо было покорять широкие слушательские массы. Первым делом был «причёсан» язык – он стал литературным, галичанские словечки и формы практически исчезли из эфира. Изменился и сам эфир – пропали некоторые авторские программы (к примеру, программа о классической музыке), появились новые. А после перехода на автоматизированное вещание в начале 2006-го года изменилась и структура эфира – живые человеческие голоса отныне здесь звучали лишь с 7-ми утра до 7-ми вечера; всё остальное время заняла музыка. И, наконец, в конце 1996-го года частично изменилась языковая политика станции относительно рекламы – в киевских рекламных блоках появились русскоязычные объявления. С 1-го января 1997-го года «Радио Люкс» прекращает использование в Киеве киловатного передатчика, установленного на Лысой горе и не обеспечивавшего Киев стабильным приёмом программ на частоте 103.1 МГц. А через пару недель запускает новый 5-ти киловатный передатчик на вышке АО «РаТел». В сочетании с звуковым процессором новый передатчик накрывал Киев поистине мощным сигналом: вещание «Радио Люкс» на какой-то период стало едва ли не самым стабильным среди всех FM-станций столицы; программы станции можно было практически без проблем слушать даже в подземных переходах, на многих станциях метро при спуске на эскалаторе плейеры «держали» частоту 103.1 МГц практически до самого низа. Впрочем, во всём этом было одно «но»: качество сигнала, приходившего из Львова по реллейной линии, было на несколько порядков ниже качества самой трансляции. Посему мощный сигнал «Радио Люкс» образца 1997-го года также мощно давал ушам слушателей знать об отсутствии в нём некоторых частот. Параллельно с техническими изменениями «Радио Люкс» начало мощную промо-кампанию в Киеве. Кампания эта носила отчасти социальный характер: летом 1997-го года на большинстве киевских уличных таксофонов появились наклейки с логотипом «Радио Люкс» и призывами от имени радиостанции не ломать таксофон, ибо он может спасти кому-то жизнь. Тем же летом сотрудники радиостанции раздавали киевлянам на улицах пакетики с вишнями – фирменным атрибутом «Радио Люкс» — в то время, когда вишня уже практически «отошла» и купить её простому киевлянину было практически невозможно. Позже в рамках кампании по борьбе со СПИДом «люксовцы» раздавали на улицах Киева презервативы, украшенные символикой станции. Тем временем, музыкальный формат «Радио Люкс» продолжал изменяться, становясь всё более коммерческим. Впрочем, политика «Радио Люкс» относительно русскоязычной музыки оставалась неизменной – в эфире станции её не было. Уменьшилось и количество музыки украиноязычной – до двух композиций в час. Благодаря таким изменениям на станцию начали обращать внимание слушатели, ориентированные на творчество западных групп и исполнителей. С 31-го декабря 1998-го года «Радио Люкс» начинает вещать в Киеве помимо частоты 103.1 МГц также на частоте 69.68 МГц, которая была пролицензирована уже не под «Ю-Би-Си — Радио Люкс», а под собственно львовское «Радио Люкс» (начало вещания «Радио Люкс» на частоте 69.68 МГц анонсировалось ещё с осени 1997-го года). В начале 1999-го года станция начинает вещать в Черновцах (тогда — 102.5 МГц, позже частота была изменена на 102.4 МГц) и Николаеве (107.1 МГц). Отдельные программы «Радио Люкс» зазвучали в эфире ивано-франковского радио «Вежа» (107.0 МГц). Ожидался также запуск вещания станции в Ужгороде (105.2 МГц) и Днепропетровске (102.5 МГц). Однако, для разворачивания столь крупной сети радиорелейные сети подходили плохо – они не обеспечивали нормального качества, а обходились дорого. Кроме того, в Днепропетровске частота, выделенная для вещания «Радио Люкс», также была выделена для вещания местной ТРК «Скифия» в процентном соотношении 50/50 (лишь в 2002-ом году взамен этой частоты «Люкс» получил новую – 100.5 МГц, уже в единоличное пользование). Посему развитие сети «Радио Люкс» приостановилось. Более того – на какой-то период программы станции исчезли из николаевского эфира и периодически пропадали из житомирского. Очередной период в истории «Радио Люкс» начался в апреле 2002-го года. Тогда изменился менеджмент и структура собственников киевского «Ю Би Си – Радио Люкс», которое было преобразовано в ЗАО «ТРК Люкс». В Киеве была оборудована отдельная студия радиостанции, сигнал с которой вначале зазвучал на частоте 103.1 МГц, через пару дней – на частоте 69.68 МГц, а вскоре был поднят на спутник. Формат киевской студии отличался от львовского прежде всего появлением в плей-листе русскоязычной музыки. Изменились также слоган и эфирная одежда. Станция стала называть себя Первый Развлекательный Канал «Люкс FM». Соответственно, изменилась и программная сетка – из эфира постепенно исчезла вся скучная информация, политические новости и всё, что мешало отдыху и развлечению. Запуск проекта Первый Развлекательный Канал «Люкс FM» в Киеве состоялся при активном участии уже упоминавшегося нами выше радиопродюссера Андрея Карпия. И вскоре программы Первого Развлекательного зазвучали на волнах ТРК «Класс» в Донецкой и Харьковской области (где они заменили программы «ХИТ FM», перешедшего на собственные частоты). Также Первый Развлекательный Канал «Люкс FM» начал потихоньку вытеснять львовские программы на сети «ТРК Люкс» – они зазвучали в Черновцах, в Житомире. Вскоре было также восстановлено вещание в Николаеве и начато в Ужгороде. Во Львове же вещание «Радио Люкс» по-прежнему велось из местной, львовской студии, а в плей-листе по-прежнему отсутствовали композиции русскоязычных исполнителей. В течение последующих нескольких лет сеть Первый Развлекательный Канал «Люкс FM» постепенно накрыла большую часть областей Украины; вещание велось на частотах двух ТРК – «Люкс» и «Класс», и количество этих частот постепенно увеличивалось. При этом «Класс» всё больше «прирастал» частотами на Востоке и Юге страны, а «Люкс» – на Западе и в Центре. Однако, в конце 1995-го года прежде единая сеть разделилась: на частотах «ТРК Люкс» остался вещать Первый Развлекательный Канал «Люкс FM» из Киева, а на частотах «ТРК Класс» стало вещать Развлекательное Радио №1 «Люкс FM Восток» из Донецка, входящее в «I Украинскую радиогруппу» Андрея Карпия. Во Львове «Радио Люкс» по-прежнему вещает из местной студии в формате, лишённом русскоязычной музыки. Отдельно следует рассказать о судьбе киевской частоты 69.68 МГц. Весной 2002-го года здесь планировался запуск проекта «Громадське радіо». Запуск несколько раз переносился из-за сложностей с переоформлением лицензии, после чего «Громадське радіо» запустилось как интернет-проект. А Первый Развлекательный Канал «Люкс FM» тем временем с середины ноября 2002-го года вообще прекратил использование частоты 69.68 МГц, после чего она не использовалась в течение нескольких лет. И наконец, в начале апреля 2005-го года здесь зазвучала украиноязычная музыка нон-стоп, перерываемая джинглами «Рідне радіо». Впрочем, уже с 28-го апреля 2005-го года проект «Рідне радіо» сменился новым проектом – «Молоде радіо», который осуществлялся совместными усилиями «ТРК Люкс» и НАУКМА при содействии Фонда развития СМИ при посольстве США в Украине. Музыкальное наполнение эфира оставалось тем же – в эфире «Молодого радіо» звучала исключительно украиноязычная музыка. Кроме того, здесь зазвучали информационные выпуски и авторские программы различной направленности. «Молоде радіо» задекларировало две цели: популяризация украиноязычной музыки и развитие в Украине формата общественного радио. Впрочем, срок жизни данному эфирному проекту был отмерян недолгий: 25-го мая 2006-го года вещание «Молодого радіо» на частоте 69.68 МГц прекратилось, и с тех пор данная станция (уже никоим образом не связанная с «ТРК Люкс») вещает исключительно в интернете.

Однако, нам следует снова вернуться в 1995-ый год. Вернуться на сей раз для того, чтобы отметить рождение ещё одной радиосети – «Просто Ради.О». Мы уже упоминали о рождении этой радиостанции как локальной одесской в июне 1994-го года. А 21-го октября 1995-го года программы «Просто Ради.О» впервые зазвучали в Киеве на частоте 69.68 МГц. Станция также несколько отличалась от уже присутствующих в киевском эфире, внеся в него одесский колорит и юмор. Впрочем, техническая сторона вещания «Просто Ради.О» в Киеве на этой частоте оставляла желать лучшего: в первые несколько недель в эфире наблюдался эффект противофазы, который впоследствии периодически возникал вновь. При круглосуточном эфире в Одессе, в Киеве на частоте 69.68 МГц «Просто Ради.О» вещало лишь с 7.00 до полуночи. Кроме того, «нижний» диапазон УКВ уже потихоньку начинал выходить из моды. Видимо, поэтому «Просто Ради.О» в этот период своего киевского существования не успело стать своего рода «культовой» радиостанцией киевской «продвинутой» молодёжи, каковой оно сумело стать год спустя. И 14-го мая 1996-го года «Просто Ради.О» пропадает с частоты 69.68 МГц, становясь снова исключительно одесской станцией. Однако, 13-го сентября 1996-го года «Просто Ради.О» вновь появляется в киевском эфире – на сей раз, на частоте 102.5 МГц (перед этим в начале сентября здесь периодически появлялась открытая несущая). На частоте 102.5 МГц «Просто Ради.О» звучало ежедневно с 6.00 до 1.00 (иногда до 0.00): оставшийся временной отрезок на данной частоте был предназначен для радиостанции «Niko FM» ТРК «НБМ», которая так и не начала здесь вещание. Посему, на круглосуточный режим трансляций в Киеве «Просто Ради.О» перешло лишь в 2002-ом году, после перелицензирования. В это же время станция отказывается от использования радиорелейных линий и поднимает сигнал на спутник для раздачи в города вещания. А тогда, в 1996-97-ом годах «Просто Ради.О» обрело немало почитателей среди киевских студентов и молодёжи – благодаря прогрессивной хитовой музыке и проведению внеэфирных акций (типа серии ежегодных фестивалей «Просто Рок»). В июле 1997-го года «Просто Ради.О» начинает вещание в городе Николаев на частоте 104.6 МГц. Поначалу местный ретранслятор просто принимал «через море» на высоко поднятую антенну с усилителем сигнал из Одессы на частоте 105.3 МГц и ретранслировал на город корабелов на волне 104.6 МГц. Такое техническое решение с одной стороны было относительно дешёвым (не надо было тратиться на релейку), а с другой стороны – делало вещание уязвимым как для природных помех, так и для человеческого фактора (периодически различные николаевские радиохулиганы пытались развлекаться, пуская на частоте 105.3 МГц посторонний сигнал, заглушающий приём сигнала полезного и нужного из Одессы). Посему с началом спутникового вещания «Просто Ради.О» николаевский филиал станции принимает сигнал из головной студии, как и положено, из космоса на спутниковый тюнер. А с осени 2005-го года сеть «Просто Ради.О» пополнилась ещё одним городом – Измаилом, где станция зазвучала на частоте 101.2 МГц. А несколько лет тому в Киеве была открыта местная студия «Просто Ради.О», и с тех пор значительная часть дневного вещания на частоте 102.5 МГц в Киеве идёт именно из неё.

Продолжение читайте в следующей публикации…