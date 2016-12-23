Weekend Reading #78: история 5G, почему Netflix плевать на Россию и интервью с главой киберполиции Украины?

В 78-ом выпуске рубрики «Weekend Reading» мы подготовили для читателей подборку статей на отраслевую тематику, опубликованных в различных интернет-изданиях.

К чему приведут проблемы с интернетом у Воли

После масштабной аварии, когда примерно 200 тыс. киевских домохозяйств остались без доступа в интернет, Воле нужно приложить усилия, чтобы минимизировать потери. Редакция НВ Бизнес спросила экспертов и участников рынка, насколько эффективно Воля повела себя с клиентами и как компании выйти из ситуации с наименьшими потерями.

Netflix плевать на Россию

Уже прошёл почти год с тех пор, как стриминговый сервис Netflix запустился в России. Российские онлайн-кинотеатры всерьёз опасались американского конкурента, министр культуры обвинял сервис в желании влезть в каждый телевизор, а законодатели выступали с инициативой и вовсе его запретить. Реальность оказалась гораздо прозаичнее – Россия стала не более чем галочкой в бизнес-плане Netflix, пишет LIFE.

Телеканалы знают себе цену: новогоднюю ночь украинцы могут встретить без ТВ

Крупнейшие украинские телеканалы с 2017 года станут платными для ретрансляции в кабельных сетях. Медиагруппы активно ведут переговоры и уже достигли предварительных договоренностей с большинством крупных провайдеров. Впрочем, с некоторыми игроками на рынке так и не удалось договориться. Медиагруппы оценили свои трансляции в среднем по 75 копеек в месяц с одного абонента. Ряд провайдеров считают эту цену несправедливой и грозятся отключить популярные украинские телеканалы – такие как «1+1», «Интер», «СТБ», «Украина», «Новый канал», ICTV – прямо в новогоднюю ночь. С каким телевидением останется украинский зритель в 2017 году, выясняло РБК-Украина.

Провайдеры vs медиагруппы: насколько пострадают телезрители?

С 1 января провайдеры программной услуги будут обязаны либо увеличить абонплату для пользователей, либо «выключить» телеканалы медиагрупп (МГ). Согласно внесенным изменениям в закон «О телевидении и радиовещании», с нового года телеканалы имеют право требовать от провайдеров плату за трансляцию. Как это повлияет на рядовых зрителей выясняло издание InternetUA.

5G – в 2020 году. История, преимущества, перспективы, препятствия

Сама возможность пользоваться Интернетом с сотового телефона не нова. Даже в 2000 году она уже существовала в ряде моделей. Скорости соединения было достаточно для загрузки из веб-пространства рингтонов, обоев и даже игр, но загрузка осуществлялась слишком долго. Современные сети 4G буквально более чем в тысячу раз быстрее, чем в ту пору. Но даже эти сети не способны справиться с потребностью приложений будущего в трафике данных. Поэтому в разработке находятся новые стандарты сотовых коммуникаций, и 5G-сети недалеки от своего дебюта, пишет Hi-News.ru.

Советник министра связи, транспорта и ИТ Армении: Интернетом не надо жестко управлять

Советник министра транспорта, связи и информационных технологий Армении Гагик Тадевосян рассказал Digital.Report, чем занимается Комиссия по интернет-управлению, каковы первые законодательные изменения в ИКТ-сфере и оценил результаты перехода на цифровое вещание.

Глава российского Megogo о регулировании онлайн-кинотеатров

Генеральный директор онлайн-кинотеатра Megogo в России Виктор Чеканов в интервью «Газете.Ru» рассказал, как предложения Медиакоммуникационного союза (МКС) о регулировании видеосервисов повлияют на YouTube, чего не хватает антипиратскому закону и каким образом разрешение 4K и VR (виртуальная реальность) помогают легальным сервисам.

Глава Киберполиции: «Скажу как гражданин – не пираты виноваты в том, что они пираты»

Один из самых популярных сериалов уходящего года – «Мистер Робот» – рисует историю ярких и харизматичных хакеров, которые жаждут восстановить в мире справедливость. В жизни хакеры зачастую менее романтичны, чаще занимаются бот-сетями, взломами и в целом – зарабатыванием денег. Сериалов о людях, которые хакеров выслеживают и ловят, почти не снимают, редакция AIN.UA решила частично наверстать упущенное. Мы пообщались с главой украинской Киберполиции, полковником полиции Сергеем Демедюком. Его ведомство за последний год не раз создавало громкие новости – от закрытия FS.TO и до задержания организаторов крупнейшей бот-сети.

«От программы не то что жира, уже и части мяса не осталось»

С момента формирования госкорпорации «Роскосмос» прошло больше года. О состоянии ключевых предприятий отрасли, о том, почему нельзя больше урезать космические расходы, а также о проблемах строителей на космодроме Восточный ее гендиректор ИГОРЬ КОМАРОВ рассказал специальному корреспонденту «Коммерсантъ» ИВАНУ САФРОНОВУ.