Украинское радиовещание: «от» и «до». Часть 3

Вернёмся в 1995 год. С начала данного года восстановилось полноценное вещание радиостанции “ЮТаР” — отныне станция вела вещание с единственным этим позывным. Изменился также её музыкальный формат – музыка здесь более не звучала уже целыми дисками, всё пришло в соответствие с общепринятыми стандартами FM-вещания: музыка, информация, реклама (именно эти слова и были указаны в газетной рекламе радиостанции). Вначале появилась музыка, затем, через месяц, — рекламные блоки да информация: новости, гороскопы, анонсы программ телеканала “ЮТаР” и т.д.. А в 18.00 16-го февраля здесь стартовали ди-джейские линейные эфиры: первопроходцем здесь стал Юлиан Зарембовский. Вскоре появились Евгений Вагаян, Наталия Борцова, Александра Лопата, Алексей ПАтехин. Впрочем, на протяжении всей весны линейные эфиры то исчезали по техническим причинам, то появлялись вновь.

Вообще, следует сказать, что с технической стороной радиостанции “ЮТаР” долго не везло. В июле 1995-го года вышел из строя передатчик на частоте 106.5 МГц, посему станция была вынуждена временно использовать передатчик, настроенный на частоту 104.0 МГц, который на то время не использовался никем. Через пару дней передатчик “Радио ЮТаР” был отремонтирован, но ещё с недельку станция продолжала вещать в Киеве одновременно на 2-х частотах – родной 106.5 МГц и временной – 104.0 МГц, а ведущие развлекались тем, что спрашивали у звонивших в интерактивные программы слушателей о том, на какой же частоте им приятнее слушать “ЮТаР”?

Кстати, об интерактивных программах. Пожалуй, главной “фишкой” радиостанции “ЮТаР” было два интерактивных проекта – “Непроверенные новости” и “DJ Клуб”. В основе первой лежала идея собирать информацию о событиях, увиденных слушателями, и выдавать её в эфир. Впрочем, в итоге вышло больше похоже на игру для желающих как-то самоутвердиться. Появление программы “DJ Клуб” Юлиан Зарембовский объяснял тем, что однажды ему надоело придумывать ди-джейские подводки к песням, и он решил обратиться за помощью к слушателям. Таким образом родилась по сути программа по заявкам, которые выполнялись исключительно в том случае, если слушатель мог предложить весьма оригинальный способ объявления композиции в эфире. В итоге так сложилось, что большинство этих оригинальных подводок стало подводками поэтическими. Для тех же слушателей, которые хотели просто заказать песню в эфире, особо не изощряясь при этом, вскоре появилась ещё одна программа по заявкам -”13”. В эфире “Радио ЮТаР” выходили и другие программы . Кроме того, на телеканале “ЮТаР” появилась программа “Проект Ю”, в которой можно было наблюдать видеоверсии интервью с музыкантами и деятелями сферы шоу-бизнеса, состоявшихся в студии “Радио ЮТаР”.

И, наконец, пожалуй, самое главное – “Радио ЮТаР” стало первой украинской негосударственной сетевой станцией: в сентябре 1995-го года её программы зазвучали в Одессе (101.8 МГц) и Николаеве (102.1 МГц). В феврале 1996-го года станция начала вещание в Черкассах (105.0 МГц), а в июне – в Тернополе (105.3 МГц). К 1997-ому году станция вела вещание также в Харькове (102.6 МГц), а кроме того – на волнах местных станций в Запорожье (103.7 МГц) и Черновцах (67.97 МГц). В Киеве, Одессе и некоторых других городах вещания частоты “Радио ЮТаР” использовались для трансляции услуги RDS-пейджинг (пейджинговая система, построенная на использовании частот УКВ-диапазона). Планировался запуск вещания станции также во Львове, Полтаве, Днепропетровске, Донецке и ряде других городов, но “Радио ЮТаР” там так и не появилось. Причин тому было несколько. Во-первых, для раздачи сигнала станция использовала радиорелейные линии, а для его ретрансляции – государственные телерадиовышки, что обходилось в приличную сумму денег. Кроме того, телерадиокорпорацию “ЮТаР”, частью которой и была радиостанция, к 1997-ому году связывали с именем попавшего в опалу Павла Лазоренко. А затем произошло юридическое разделение прежде единой корпорации на отдельные телевидение и радио “ЮТаР”, которое было отправлено в “свободное плавание”. В итоге, передатчики “Радио ЮТаР” в регионах стали постепенно отключаться. В ряде городов местные филиалы станции начали самостоятельное вещание – в частности, это случилось в Одессе и Черкассах. Харьковское представительство радиостанции запустило в эфир ретрансляцию московского радио “Europa Plus”. Николаев вначале замолк вообще, а позже подключился к эфиру одесской студии, превратившейся в радио для автомобилистов – “Автомобильное радио ЮТаР”. В Тернополе же вещание “Радио ЮТаР” формально было прекращено по требованию местных патриотов по причине “невыполнения станцией закона о языках”, а вскоре выяснилось, что использовавшаяся для вещания в этом городе частота 105.3 МГц так и не была вписана в лицензию радиостанции.

Центральная, киевская, студия “Радио ЮТаР” с конца 1997-го года и весь 1998-ой то пропадала из эфира, то возвращалась в него — порой с ужасно низким уровнем сигнала и мощности. А в феврале 1999-го года в Киеве на частоте 106.5 МГц начались ретрансляции “АвтоМобильного радио ЮТаР” из Одессы. Именно “АвтоМобильного”, ибо станция презентовала себя не только как радио для владельцев авто, но и как радио для владельцев мобильных телефонов (которых на то время было не так много, как в наши дни). С помощью этих самых мобильных телефонов слушатели станции и должны были связываться с её студией прямо из своих авто – связываться, дабы сообщить новости о пробках и постах ГАИ, заказать песню или принять участие в викторине. В частности, станция в то время тесно сотрудничала с мобильным оператором “UMC” — для его абонентов даже существовал специально выделенный отдельный номер для звонков в эфир.

Кроме Одессы, Николаева и Киева “АвтоМобильное радио ЮТаР” периодически появлялась также в эфире черкасского “Радио ЮТаР”, но большую часть времени в этом городе вещание велось из собственной студии в отдельном формате (согласно информации тогдашнего руководства станции – по техническим причинам). Планировался также запуск одесского эфира в Харькове, Львове и ряде других городов. Но этого не случилось, зато видоизменялась музыкальная составляющая эфира станции. Если вначале на волнах “АвтоМобильного радио ЮТаР” звучала музыка самая разная – даже больше старенькая, то к 2000-му году станция начала транслировать исключительно модные танцевальные хиты. А с 1-го декабря “АвтоМобильное радио ЮТаР” провело ребрендинг – станция превратилась в радио “Авто FM”. Вначале данный проект планировалось запустить на других, новых частотах, отдельной телерадиокомпании “Пилот Украина” (что через пару лет и произошло, к слову) а для сети “Радио ЮТаР” существовали другие планы. Но в итоге “Авто FM” стартовало именно на сети радиостанции “ЮТаР” — в Одессе, Николаеве и Киеве. В Харькове и Черкассах данный проект стартовал значительно позже и вёлся из местных студий.

И, наконец, с весны 2002-го года центр сети радиостанции “ЮТаР” вновь переместился в Киев – сеть перешла под управление новой менеджерской команды и вошла в радиогруппу “Тавр” и сменила эфирное имя на “Kiss FM” (тем временем, проект “Авто FM” оставался у одесситов и перекочевал на частоты новой ТРО – ТРК “Пилот Украина”, о которой мы расскажем позже). С таким именем станция зазвучала в Киеве 2-го апреля 2002-г года, позже – в Николаеве и Одессе, затем – в Черкассах. В Харькове же на частоте радиосети “ЮТаР” ещё с полгодика продолжало звучать “Авто FM”. Вот только несущая частота в данном городе несколько изменилось: из-за возникших взаимных помех с радиостанциями российского Белгорода, частоту 102.6 МГц пришлось изменить на две сотых мегагерца, превратив её в 102.4 МГц.

Любопытно, что в первые полгода своего существования радио “Kiss FM” работала в формате Soft AC, транслировало лёгкие хиты поп-музыки и презентовало себя слушателям как “радио любви”, “радио для влюблённых”. В её логотипе, как бы подчёркивая бренд “Kiss” и романтическую направленность, присутствовал отпечаток поцелуя. Однако, особого интереса у аудитории в таком формате станция не вызвала. Посему с 29-го октября 2002-го года станция в очередной раз сменила свой музыкальный формат и концепцию, превратившись в танцевальное радио – Dance radio “Kiss FM”. В принципе, при смене формата станции рекомендуется проводить полный ребрендинг – со сменой позывных, в противном случае станция рискует потерять старых слушателей и отпугнуть потенциальных новых (которые помнят станцию по её прежнему формату и не горят желанием переключаться на её волну). Однако, в случае с Dance radio “Kiss FM” произошло обратное: станция начала быстро набирать обороты. Случилось это, видимо, потому, что в “романтический” период существования “Kiss FM” станция не успела начать полноценную рекламную компанию и “прикормить” большое количество слушателей.

В танцевальном же формате Dance radio “Kiss FM” прирастало не только слушателями, но и городами: с середины ноября 2002-го года прямые ретрансляции киевских программ начались на “ЮТаРовской” в Харькове, а в дальнейшем станция продолжила развитие по Украине – как на собственных частотах, так и на частотах станций-партнёров.

Но мы снова возвращаемся в 1995-ый год, дабы проследить историю других украинских радиостанций.

Следует отметить, что 1995-ый год был годом достаточно бурного развития украинского радиорынка. Во-первых, позади, в 1994-ом году, остались президентские и парламентские выборы, следующие ожидались не скоро, а стало быть, страна вступила в период “мирного” развития, способствующего накоплению медиа-активов. Во-вторых, стартовал процесс лицензирования каналов и частот. В начале 90-х чёткого механизма выделения станциям частотного ресурса не существовало. В 1994-ом году тогдашний Президент Украины Леонид Кравчук создал для этой цели специальный орган – Нацсовет по вопросам ТВ и радиовещания, первый состав которого, собственно, и отметился в истории закрытием тогда оппозиционного телеканала “Гравис” – под предлогом отсутствия у него лицензии (впрочем, лицензий тогда не было ни у кого). Пришедший на смену Кравчуку летом 2004-го года Леонид Кучма (которого, собственно, и поддерживал “Гравис”) одним из своих первых указов распустил Нацсовет. Однако, в декабре 1994-го года Нацсовет был созван снова – на сей раз, его создание проходило на паритетной основе: половину состава назначал Президент, половину рекомендовал парламент. И к лету 1995-го года начали выдаваться первые лицензии (первой была пролицензирована Национальная Радиокомпания Украины). Также к лету 1995-го года из украинского эфира были “изъяты” программы российского “Маяка” – вначале его вещание прекратилось на сети УКВ-частот, а позже – и на СВ-частотах. УКВ-частоты, на которых прежде вещал “Маяк”, впоследствии были распределены между различными местными вещателями. А СВ-частоты (в частности – синхросеть на 549кГц) перешла к Национальному радио Украины, которое начало их использовать с осени того же года (главным образом, для трансляции канала “Проминь”). Впрочем, синхросеть на частоте 549кГц, как и синхросеть на частоте 873кГц, была прежде общесоюзной. А посему на территории России на данной частоте продолжились трансляции “Маяка”, который создавал некоторые помехи украинскому вещанию на этой частоте. Хоть, благодаря наличию мощных передатчиков, не очень ощутимые. Впрочем, через 10 с лишним лет после отключения большинства украинских СВ-передатчиков и снижения мощности оставшихся, а также включения на данном канале “Радио Приднестровья” из Григориополя, ситуация усугубилась.

Но в 1995-ом году всё выглядело в более радужных тонах, посему осенью и была проведена перекоммутация. К примеру, в Киеве диапазон Средних волн тогда изменился кардинально. На частоте 549кГц, где ещё пару месяцев перед этим звучал “Маяк”, на сутки включился канал УР-1, после чего началось регулярное вещание УР-2 (“Радио Проминь”), прежде вещавшего на столичный регион на частоте 1242кГц. К слову, эта частота являлась республиканской синхросетью, и кое-где в Украине её и оставили за “Проминем” – к примеру, в Крыму и в Донбассе. Но в киевском регионе вещание на ней прекратилось, а использовавшийся прежде передатчик осенью 1995-го года был перенастроен на прежде неактивную частоту 783кГц, где началось вещание канала УР-3 (тогда выходил в эфир как “Радио Муз”). Прежде данная станция в киевском регионе принималась на частоте 1134кГц, которая с осени 1995-го года перешла в распоряжение канала УР-1.

Впрочем, слушать его на этой частоте смогли немногие: несмотря на вполне приличную для тех времён мощность в 10кВт, стабильный приём на данной волне был возможен главным образом в левобережной части Киева. К слову, вещание на частоте 1134кГц в киевском регионе было свёрнуто примерно в 1998-ом году – ещё до повального отключения передатчиков НРКУ, и этот факт прошёл практически незамеченным. А вот вещание того же канала УР-1 (с вкраплениями местного вещания на Киев и область) на частоте 1485кГц было свёрнуто в середине 90-х. Вещание на этой частоте велось с уже упоминавшегося антенного поля на Лысой горе через двухкиловатный передатчик и вполне сносно охватывало Киев.

Тем временем, FM-диапазон страны в 1995-ом году также потихоньку изменялся. В частности, 6-го апреля полноценное собственное вещание начало киевское “ГАЛА Радио”: ретрансляции радио “VOA Europe” были сокращены (фактически, они остались лишь в утренние и вечерние часы), в то время как дневной эфир стал полностью киевским. Появились первые программы – информационные выпуски, выходившие каждые 20 минут, и хит-парад украинских исполнителей “GALA Top”, который вёл Александр Ефимов (известен также как многолетний ведущий хит-парада украинских исполнителей на “Промине”). Вскоре появились музыкальные новости от агентства “Луна-информ” и программа “Авто” с Юрием Жувеликом, прежде выходившая на “Радио Киев Арт” (впрочем, скоро программа сменила ведущего и название и превратилась в “Автоновости”), проект “Доктор Джаз” (также пришедший с “Радио Киев Арт”). Летом 1995-го года в эфире “ГАЛА Радио” стартовали ещё два проекта – “Ток-шоу”, в рамках которого известный украинский музыкальный журналист Александр Евтушенко интервьюировал в прямом эфире известных музыкантов и деятелей шоу-бизнеса, и “Місячні транбони” с Анатолием Вексклярским, бывшим ведущим программы “Джемикс” на телеканале “Мегапол”. Тематику программы “Місячні транбони” описать сложно – фактически программа была авторским шоу Анатолия Вексклярского, в которой он подавал взгляд на мир глазами вымышленного, говорящего на суржике, персонажа по имени DJ Толя. Программа неоднократно меняла своё лицо, и по сути в ней было всё: и альтернативная музыка, и гости (музыканты, спортсмены, журналисты), и телефонные беседы. Впоследствие программа неоднократно кочевала со одной станции на другую; она успела побывать в эфире радио “Континент”, радио “Супернова”, но в итоге вновь и вновь возвращалась на “ГАЛА Радио”, и окончательно прекратила своё существование лишь несколько лет тому назад.

Тем временем, потихоньку формировалась музыкальная политика “ГАЛА Радио”. Начиная с лета 1995-го года из эфира станции была полностью изъята российская музыка, уступив место музыке западной и украинской (как украино- так и русскоязычной). В сентябре 1995-го года станция порадовала слушателей прямыми трансляциями двух концертов, проходивших в киевском дворце “Украина”: 2-го сентября 1995-го года “ГАЛА Радио” провело трансляцию концерта группы Nazareth, а 10-го сентября – Ла-Тойи Джексон.

20-го ноября 1995-го года “ГАЛА Радио” помимо частоты 100.0 МГц начинает вещание на частоте 72.08 МГц в Киеве, где до весны 1995-го года транслировался “Маяк” (на то время нижний диапазон УКВ был ещё достаточно популярен), а вещание на частоте 100.0 МГц с 18-ти часов в сутки увеличилось до 24-х. Однако, не всё шло гладко: 1-го декабря того же года станцию покинул исполнительный директор Виктор Каменский (в прошлом – руководитель “Радио Киев Арт”) и ряд ведущих (в частности – ведущие музыкальных новостей от “Луна-информ”), исчезли некоторые программы, изменился музыкальный формат (в эфир вновь вернулась российская музыка); вскоре были полностью прекращены ретрансляции программ “VOA Europe”.

А в 1996-ом году у “ГАЛА Радио” начались трудности посерьёзнее: 18-го июля у станции, которая имела статус официального информационного спонсора Олимпийской сборной Украины, неожиданно отобрали 12 часов эфира (с 8.00 до 20.00) на частоте 100.0 МГц. Отобрали, дабы передать их… другой радиостанции с позывным “ГАЛА Радио”. Дело в том, что самую первую лицензию компания, которая к тому времени из ТРК “Провесинь” была переименована в ЗАО РК “ГАЛА”, получила лишь на 12 часов в сутки – вопрос о лицензировании эфира в оставшееся время тогда, в 1995-ом году, завис в воздухе: Нацсовет на то время увлекался практикой “дробления” эфирного времени на частотах. В то же время, заявку на получение вещания на частоте 100.0 МГц подал Глеб Малютин, бывший директор “ГАЛА Радио”, приложивший усилия к созданию и становлению станции, а позже покинувший её из-за разногласий с американским инвестором Джозефом Лемиром и впоследствии создавший ТРК “Лидер”. Именно эта ТРК “Лидер” с позывным “ГАЛА Радио” и зазвучала на частоте 100.0 МГц с 8.00 до 20.00, в то время как ЗАО РК “ГАЛА” оставили ночное время – с 20.00 до 8.00 и 24 часа в сутки на канале 72.08 МГц. Оба “ГАЛА Радио” использовали одинаковые логотипы, похожие джинглы; кроме того, на ТРК “Лидер” появились некоторые ведущие и программы, прежде звучавшие в эфире ЗАО РК “ГАЛА” (в частности – музыкальные новости от “Луна-информ”). В чём-то обе станции копировали друг дружку: к примеру, и там, и там звучали новости о ситуации на дорогах Киева. Джозеф Лемир и Глеб Малютин периодически проводили пресс-конференции и высказывали в прессе обвинения по отношению друг к другу, при этом каждый доказывал, что именно его копании и принадлежит право на использование торговой марки “ГАЛА Радио”. В феврале 1997-го года ТРК “Лидер” даже провело в Киеве концерт, посвящённый 3-хлетию “ГАЛА Радио”, а также в своих рекламных роликах запустила фразу о том, что кроме прозвучавшего только что номера “других телефонов для размещения рекламы на ГАЛА Радио не существует”. С 17-го февраля 1997-го года “ГАЛА Радио” пропадает с частоты 72.08 МГц, которая была передана Киевской региональной гостелерадиокомпании. Но уже 17-го марта с частоты 100.0 МГц исчезает ТРК “Лидер”, а с 19-го марта ЗАО РК “ГАЛА” вновь получает здесь круглосуточный эфир. С 31-го марта станция начинает дублировать свои программы на “нижней” частоте 69.68 МГц – с 12.00 до 8.00 ежедневно – временно, до получения новой частоты (отрезок времени с 8.00 до 12.00 на данном канале использовал последний проект “Радио 7-ой канал” – студия “Бизнес Радио”). На частоте 69.68 МГц “ГАЛА Радио” звучало до 23-го марта 1998-го года, тем временем, с 15-го марта 1998-го года у станции появился свой собственный канал в нижнем диапазоне – 69.02 МГц. Также в 1997-ом году ЗАО РК “ГАЛА” получило две частоты в регионах – 100.2 МГц в Кривом Роге и 102.4 МГц в Ужгороде, а также заверения о скором выделении частот ещё в десятке городах страны. Впрочем, “скоро” растянулось практически на пятилетку: частоты, которые “вот-вот” должно было получить “ГАЛА Радио”, вдруг неожиданно “уплывали” к другим вещателям. Соответственно, “ГАЛА Радио” откладывало начало освоения криворожской и ужгородской частот. И лишь в 2001-ом году ЗАО РК “ГАЛА” получило пакет частот по стране: 91.0 МГц в Одессе, 100.3 МГц в Запорожье, 101.3 МГц во Львове, 103.2 МГц в Виннице, 106.4 МГц в Днепропетровске, 106.5 МГц в Луганске, 107.2 МГц в Донецке, 107.4 МГц в Харькове, 107.8 МГц в Симферополе. После чего и была запущена сеть с раздачей сигнала через спутник. Любопытно, что запущенная региональная программа “ГАЛА Радио” в дневное время суток значительно отличалась от той, которая транслировалась в Киеве: в эфире работали другие ведущие и выходили другие рубрики. После 2001-го года развитие сети “ГАЛА Радио” остановилось: несмотря на неоднократно подаваемые заявки, станция не получала частот. И лишь в октябре 2005-го года “ГАЛА Радио” получило очередную частоту – 107.5 МГц в городе Чечельник Винницкой области.