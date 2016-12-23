Американский региональный оператор U.S. Cellular в продолжении своей кампании по продвижения технологии 5G заявляет о достижении скорости в несколько гигабитов в секунду при передачи данных на расстояние до 1,6 км в рамках теста, проведённого совместно с компанией Ericsson.

Компании U.S. Cellular и Ericsson заявили о том, что в рамках запущенной ими совместной сети с использованием компонентов, которые, как ожидаются, станут частью будущего стандарта 5G, были достигнуты скорости передачи данных до 9 гигабитов в секунду.

Согласно совместному заявлению компаний, тесты проводились в городе Мэдисон, штат Висконсин, с использованием оборудования компании Ericsson, установленного на вышках сети U.S. Cellular в рамках выданной ей Федеральной комиссией по электросвязи экспериментальной лицензии на использование частот в диапазоне 15 ГГц. В заявлении отмечается, что во время проведения тестов удалось достичь пиковой скорости в 1,5 Гбит/сек при передаче данных на расстояние в одну милю от вышки и 9 Гбит/сек при передаче данных на расстояние в 240 метров.

В процессе проведения тестов использовались, в частности, технологии совместного использования радиочастотного ресурса, формирования луча, отслеживания луча и MIMO-антенны, которые, как ожидается, должны стать частью разрабатываемого стандарта 5G.

«Последний тест, проведённый совместно с компанией Ericsson, продемонстрировал невероятные показатели скорости – до 9 Гбит/сек, которых удалось достичь в среде, близкой к сценариям реального мира, и мы очень надеемся на продолжение сотрудничества с Ericsson ради разработки стандартов, необходимых для функционирования здоровой экосистемы 5G», – объяснил технический директор U.S. Cellular Майкл Ирицарри.

Данные испытания – не первые в истории компании U.S. Cellular, которая ранее провела совместный тест с компанией Nokia, в рамках которого изучалась работа фиксированной беспроводной связи в помещении и на открытых пространствах с использованием частот диапазона 28 ГГц. По результатам данных испытаний было заявлено о достижении в сети скоростей до 5 Гбит/сек и задержки до двух миллисекунд.

Как было заявлено, тест, проведённый совместно с компанией Nokia, включал в себя передачу шести одновременных видеопотоков в формате 4K для демонстрации на открытом воздухе в Чикаго с использованием беспроводного соединения по принципу «точка-точка» между базовой станцией и пользовательским оборудованием. Для имитации условий «реального мира» тесты включали использование препятствий в виде «сухих стен, окон и металлических панелей», а также оборудования, перемещающегося среди веток и листвы деревьев. Лабораторные исследования проводились в лаборатории U.S. Cellular.

Ранее Ирицарри намекал на работу с несущей, передаваемой в диапазоне 15 ГГц, а также на потенциальную возможность проведения третьего теста до конца года.

Ранее в компании Ericsson утверждали, что располагают необходимым оборудованием, готовым для запуска 5G уже в середине 2017 года, хотя полноценная стандартизация 5G ожидается не ранее 2018 года.

Недавно компания Ericsson выпустила отчёт, в котором прогнозируется лидерство стран Северной Америки в процессе принятия стандарта 5G. В отчёте прогнозируется, что на долю региона к 2022 придётся 25% от всех предполагаемых 550 миллионов соединений в стандарте 5G. При этом азиатско-тихоокеанский регион должен стать вторым по темпам роста подписчиков услуг 5G – к 2022 году здесь, по прогнозам, будет отмечено 10% всех 5G подключений.