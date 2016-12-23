Нацсовет предложил начать внедрение цифрового радио по технологии T-DAB в диапазоне 174–230 Мгц

Накануне в четверг Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратился в Администрацию Госслужбы спецсвязи и защиты информации Украины касательно внесения изменений в План использования радиочастот, сообщает Детектор.Медиа.

Регулятор предложил радиотехнологию «Цифровое наземное радиовещание стандарта T-DAB» перенести из раздела «Перспективные для внедрения радиотехнологии» в раздел «Действующие радиотехнологии» в диапазоне 174–230 Мгц.

Ответственный секретарь регуляторного органа Александр Ильяшенко заявил, что в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины Нацсовет должен был до конца года подать предложения об использовании фиксированной полосы частот.

«Вопрос заключался в том, оставить ли ее для телевидения, для цифрового радио ли. Мы долго изучали опыт наших европейских коллег и пришли к выводу, что нужно это сделать, как это делают в большинстве европейских стран — это дать и под цифровое радио, и под возможность цифрового телевидения. Поэтому мы вводим цифровое радио в эту полосу частот 174–230 Мгц», — рассказал Ильяшенко.

«Таким образом мы даем сигнал индустрии, что если вы хотите развивать цифровое радио, у вас есть частоты», — добавил председатель Нацсовета Юрий Артеменко.