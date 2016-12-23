Новые условия трансляции телеканалов углубляют монополизм на ТВ-рынке Украины

В 2017 году вступят в силу изменения в законе «О телевидении и радиовещании», которые послужат более обширной монополизации рынка, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Интернет-ассоциации Украины.

Отныне коммерческая продажа телевизионного контента провайдерам может осуществляться без политического вмешательства – стороны могут попросту договариваться о коммерческом взаимодействии между собой.

«Провайдеры считают, что имеют право, как и эфирный «Зеонбуд», на часть рекламных доходов медиагрупп, так как они обеспечивают существенную долю дистрибуции контента за счет значительных собственных инвестиций в развитие своих сетей. Медиагруппы имеют противоположную точку зрения, и уже направили провайдерам расценки за распространение пакетов своих программ. Это выглядит как либерализация и торжество рыночных подходов, а на самом деле инициаторы изменений маскируют с реформой механизм углубления монополизма», — прокомментировали в пресс-службе ИнАУ.

Также поясняется, что теперь каналы не будут рассчитывать на доход от провайдеров. По мнению специалистов, суммарный дополнительный доход может составлять в среднем 1%. При этом, нишевые телеканалы вообще не ждут платежей от провайдеров.

«Провайдеры кабельных сетей потеряют часть абонентов и будут вынуждены взять на себя долю финансовых затрат. Но крупные кабельщики имеют шанс выиграть: они получают более благоприятные цены от медиагрупп», — подчеркнули в Интернет-ассоциации.

«Задуманная реформа должна зачистить телеэфир, как от неконтролируемых мелких провайдеров, так и от независимых нишевых телеканалов, которым не найдется места в заполненных «пакетами» предложениях кабельных провайдеров», — поделились мнением специалисты.

Также эксперты утверждают, что монополизацию рынка может остановить только либеральная реформа.

«Технологические возможности цифровых сетей способны обеспечить корректный и прозрачный биллинг просмотра телепередач каждым потребителем. Необходимо внедрение модели a la carte, когда потребитель по установленному тарифу платит провайдеру за время просмотра каждого выбранного им канала, а далее провайдер передает средства телеканала за вычетом своей комиссии. Пакетное навязывание контента станет невозможным. Такая модель честная, прозрачная и учитывает бизнес-интересы всех участников процесса», — резюмировали в ИнАУ.

Далее будет решаться вопрос о создании диалога между всеми участниками рынка, дабы адаптировать их к новым правилам и переменам.

Напомним, уже с 1 января грядущего года перечень обязательных к трансляции телеканалов существенно сокращается – среди них останутся лишь государственные. Каналы, принадлежащие медиагруппам, будут требовать плату от провайдеров за их ретрансляцию.