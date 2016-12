«Мегафон» выкупит контрольный пакет акций Mail.Ru Group

Стоимость уже одобренной советом директоров сделки – 740 миллионов долларов.

«По условиям планируемой сделки «Мегафон» приобретет 11,5 миллиона акций класса А и 21,9 миллиона обыкновенных акций в капитале Mail.Ru Group, представляющих собой приблизительно 63,8 процента голосующих акций Mail.Ru Group, у New Media and Technology Investment LP, New Media Technologies Capital Partners Limited и Ardoe Finance Limited, входящих в группу USM», — говорится в сообщении.