«Мегафон» выкупит контрольный пакет акций Mail.Ru Group

Вскоре должна состояться сделка по приобретению «Мегафоном» 63,8% акций Mail.Ru Group, сообщает официальный сайт оператора связи.

Стоимость уже одобренной советом директоров сделки – 740 миллионов долларов.

«По условиям планируемой сделки «Мегафон» приобретет 11,5 миллиона акций класса А и 21,9 миллиона обыкновенных акций в капитале Mail.Ru Group, представляющих собой приблизительно 63,8 процента голосующих акций Mail.Ru Group, у New Media and Technology Investment LP, New Media Technologies Capital Partners Limited и Ardoe Finance Limited, входящих в группу USM», — говорится в сообщении.

Так, на момент закрытия сделки «Мегафон» должен выплатить $640 млн, остальные 100 миллионов должны быть перечислены спустя год. К тому моменту под контролем оператора будут находиться 15,2% уставного капитала Mail.Ru Group.

Работа компаний продолжится целиком на рыночных условиях, подчёркивают инициаторы сделки.

Утвердить сделку планируется на грядущем собрании акционеров «Мегафона», которое состоится 20 января 2017 года. Также необходимо будет согласовать приобретение контрольного пакета акций Mail.Ru Group с Федеральной антимонопольной службой РФ.

Напомним, Mail.Ru Group контролирует ряд известных ресурсов: Mail.ru, ICQ, MAPS.ME, а также социальные сети «Мой Мир», «Одноклассники» и «Вконтакте».