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Корпорация HDMI Forum включила в стандарт HDMI 2.0b поддержку третьего основного формата HDR, известного как HLG (Hybrid Log Gamma, гибридная гамма). Формат HLG был разработан для вещательного телевидения британской компанией BBC и японской компанией NHK.

В стандарте интерфейса HDMI уже поддерживается открытый формат HDR10. Компания Dolby также разработала решение, основанное на чипе, которое позволяет передавать сигнал в формате Dolby Vision HDR (с динамическими метаданными) через HDMI.

В стандарте HDMI 2.0b отныне официально поддерживается третий главный формат HDR, называемый HLG, что расшифровывается как «Hybrid Log Gamma» (гибридная гамма). Он был разработан британской компанией BBC и японской NHK для вещательного телевидения. Как известно, вещатели могут рассчитывать на очень ограниченную полосу для передачи сигнала, а формат HLG позволяет объединить в рамках одного телевизионного сигнала две технологии — HDR (расширенный динамический диапазон) и SDR (стандартный динамический диапазон), помогая этим сэкономить ёмкость для передачи большего количества каналов.

Традиционный телевизор, несовместимый со стандартом HDR, просто проигнорирует метаданные, встроенные в сигнал, в то время как HDR-совместимый телевизор определит эти самые дополнительные метаданные (если он поддерживает HDMI 2.0b и HLG).

В заявлении HDMI Forum говорится:

«Примечание: Ранее в версии 2.0b спецификации HDMI (HDMI 2.0b) поддерживался лишь видео-транспорт HDR (расширенный динамический диапазон) в SMPTE ST 2084 EOTF (как было определено в медиа-профиле, который широко известен как HDR10), со ссылкой на спецификацию CTA861.3. Ассоциация разработчиков потребительских технологий (CTA) недавно уведомила HDMI Forum о факте принятия новой версии Спецификации CTA-861 – CTA-861-G. В этой новой версии предусмотрена дополнительная поддержка транспортного протокола HDR Video путём включения (среди прочего) расширения статичных метаданных, сигнализирующих о включении функции HLG (Hybrid Log Gamma) EOTF. В корпорации HDMI Forum высоко оценили факт обеспечения совместимости Спецификации CTA-861-G с HDMI 2.0b. В HDMI Forum подтвердили, что расширение метаданных, дающее сигнал о включении HLG, может быть использовано в рамках существующей спецификации HDMI 2.0b. Это означает, что функция HLG Video Transport может быть включена в любые устройства, совместимые со стандартом HDMI 2.0b».

Стандарт HDMI 2.0b является последней версией стандарта HDMI. Он пришёл на смену спецификации HDMI 2.0a, в которой в апреле 2015 года была добавлена поддержка формата HDR10 (и статичных метаданных). Стандарт HDMI 2.0b является обратно-совместимым и не требует замены кабелей или разъёмом. В следующей версии, которую неофициально называют HDMI 2.1, ожидается поддержка динамических метаданных.

Проблема для потребителей состоит в том, что большая часть сегодняшних телевизоров не поддерживает HLG.

Компания BBC немного пролила свет на ситуацию, объявив о пробах с проектом «Планета Земля II», снятым в стандарте 4K/HDR с использованием формата HLG. Как заявили в BBC, в настоящее время совместимость с форматом имеется лишь у телевизоров фирмы Panasonic 2015 и 2016 годов выпуска.

Компании LG, Philips, Samsung и Sony также демонстрировали поддержку формата HLG в моделях 2016 года, представленных на выставках, однако ни одна из данных компаний не выпустила пока официального обновления ПО, необходимого для включения данной функции.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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