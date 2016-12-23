Украинский премьер пообещал разобраться с внедрением 3G в киевском метро

Премьер-министр Украины Дмитрий Гройсман пообещал поднять вопрос о внедрении 3G-интернета в столичном метро, сообщает Укринформ.

Такое заявление сделал сам премьер во время проходящей встречи со студентами Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского.

Студенты задали вопрос относительно возможности в ближайшем будущем активно использовать Интернет в киевской подземке, на что Гройсман ответил: «Я поработаю над этим вопросом, над 3G в метрополитене».

Премьер также подчеркнул, что в своё время, будучи мэром Винницы, под его патронажем в общественных местах и в транспорте города была введена в эксплуатацию сеть Wi-Fi.

«Думаю, что технически — это не является проблемой. Надо сфокусировать, метрополитены находятся в собственности муниципалитетов. Но ваш вопрос зафиксирую. У меня сегодня встреча с мобильными операторами и я подниму этот вопрос на встрече с ними», — резюмировал Гройсман.

Напомним, сотовый оператор Vodafone Украина продолжает расширять 3G-покрытие в киевском метрополитене.