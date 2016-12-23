«FunBox 4K UHD» внесён в перечень адаптированных каналов

Нацсовет разрешил транслировать телеканал «FunBox 4K UHD» в кабельных сетях Украины.

22 декабря решением Национального совета внесены изменения в Перечень иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины. Список пополнился телеканалом «FunBox 4K UHD».

В сообщении регулятора отмечается, что данный канал имеет лицензию на вещание британского регулятора Ofcom. По жанру это – развлекательное телевидение, спорт и кинопоказ. Язык канала – английский. Объём вещания – 24 часа в сутки.

Мониторинг Национального совета в программах телеканала не зафиксировал какой-либо рекламы.