ФАС России обвинила МТС в распространении нечестной рекламы спутниковых услуг

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против оператора МТС за недостоверность рекламы, распространённой им на ТВ. Об этом сообщает официальный сайт ФАС.

Так, на ТВ транслировался рекламный ролик МТС, в котором оператор предлагает абсолютно бесплатно подключить спутниковое ТВ. При этом, информация на официальном сайте компании предлагает совершенно другие условия, при которых абоненту необходимо заплатить как за предоставление доступа к услугам, так и за необходимое оборудование.

«В рекламе внимание потребителя фиксируется на утверждении «Оборудование за 0 рублей», и реклама дает потребителям основание полагать, что этот комплект они получат бесплатно», — пояснил замглавы Антимонопольной службы РФ Андрей Кашеваров.

В ФАС считают, что таким образом потребителя вводят в заблуждение, предлагая ему якобы бесплатное оборудование, за которое он впоследствии всё равно будет обязан заплатить.

Компании МТС инкриминируют признаки нарушения Федерального закона «О рекламе» — дело будет рассмотрено 18 января 2017 года.