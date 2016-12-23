Китайское госуправление по делам авторского права заблокировало 290 пиратских сайтов

В Китае провели масштабную кампанию по очистке сети от незаконных онлайн-ресурсов, сообщает RUSSIAN.NEWS.CN.

В результате проведения массовой чистки, на интернет-просторах были заблокированы 290 нелегальных сайтов, предоставляющих доступ к пиратскому контенту.

В целом, за пять месяцев своей работы, кампания по борьбе с пиратством уверенно прогрессировала. 514 административных дел были рассмотрены, штрафы по ним составили 4,67 млн юаней. Кроме того, в суд были переданы 33 уголовных дела. Общая денежная сумма, проходящая по данным делам, составила 200 млн юаней.

Госуправление по делам авторского права прокомментировало итоги проведения кампании, заявив, что последняя очень помогает продвигаться в сфере борьбы с правонарушениями относительно нелегальной продукции в сети Интернет.