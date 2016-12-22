В Украине ликвидирован ещё один пиратский портал

В Украине ликвидирован ещё один пиратский портал

Никита Наумов
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Пиратство
В Запорожской области прекращена деятельность очередного сайта, распространяющего пиратский контент, сообщает сайт Киберполиции Украины. 

Работа ресурса была прекращена силами отдела противодействия киберпреступлениям Запорожской области.

Сайт mega-cinema.pp.ua стал очередным веб-сайтом, потерпевшем ликвидацию в связи с серьёзными обвинениями в пиратстве и нарушениями авторских прав. Сообщается, что из-за деятельности портала правообладатели понесли убытки в целом на 1,2 млн грн.

Как стало известно, управлял сайтом 18-летний житель Запорожья, которому уже предъявили подозрение в совершении правонарушения.

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  • Дзвін Вернигора

    от бляха де я зоряні війни подивлюся в норм якості???? такими темпами увесь кислород перекриють))))

    • Колюша

      На рутрекере, или xrutor. org А чтобы кислород не перекрыли, надо выходить на митинги в поддержку пиратских сайтов.