В Украине ликвидирован ещё один пиратский портал

В Запорожской области прекращена деятельность очередного сайта, распространяющего пиратский контент, сообщает сайт Киберполиции Украины.

Работа ресурса была прекращена силами отдела противодействия киберпреступлениям Запорожской области.

Сайт mega-cinema.pp.ua стал очередным веб-сайтом, потерпевшем ликвидацию в связи с серьёзными обвинениями в пиратстве и нарушениями авторских прав. Сообщается, что из-за деятельности портала правообладатели понесли убытки в целом на 1,2 млн грн.

Как стало известно, управлял сайтом 18-летний житель Запорожья, которому уже предъявили подозрение в совершении правонарушения.