Spacecom потратил 161 миллион долларов на новый спутник Amos-17

Spacecom потратил 161 миллион долларов на новый спутник Amos-17

Борис Скуратовский
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Amos by Spacecom
Израильская компания Spacecom покупает за 161 миллион долларов спутник производства Boeing, который она планирует запустить в 2019 году.

Компания Spacecom озвучила планы приобрести новый спутник у компании Boeing Satellite Systems International; стоимость сделки – 161 миллион долларов США.

Ожидается, что спутник Amos-17 будет запущен в космос в 2019 году, его планируется разместить в орбитальной позиции 17 градусов восточной долготы, а зона покрытия охватит Африку, Ближний Восток и Европу. Плановый срок эксплуатации спутника – 15 лет.

«Amos-17 будет многодиапазонным спутником высокой пропускной способности, построенным по последнему слову науки и техники, обеспечит надёжные решения и предложит хорошие конкурентные преимущества нашим клиентам, – говорит Дэвид Поллак, президент и генеральный директор компании Spacecom. – Мы очень рады тому, что столь важное пополнение нашего спутникового флота произойдёт благодаря сотрудничеству с компанией Boeing. Спутник производства компании Boeing отлично впишется в реализуемую компанией Spacecom стратегию расширения, обладая инновационным дизайном и целым рядом функциональных возможностей, необходимых для предоставления гибких предложений услуг, способных удовлетворить растущие запросы наших клиентов. Спутник Amos-17 усилит наши позиции как растущего спутникового оператора с колоссальными возможностями».

В прошлом году компания Spacecom потеряла контакт со спутником Amos-5, который был запущен в космос в 2011 году и обеспечивал обслуживание клиентов на территории Африки.

3 сентября компания планировала запустить новый спутник – Amos-6, однако за два дня до планируемого запуска в результате взрыва на стартовой площадке на мысе Канаверал, штат Флорида, произошедшего во время стандартных тестов на огнеустойчивость, были уничтожены спутник и ракета Falcon 9, принадлежащая компании Илона Маска SpaceX.

Спутник Amos-6 должен был использоваться компанией Facebook для расширения интернет-покрытия в Африке.

Компания Spacecom в настоящее время ведёт переговоры о продаже китайской компании Beijing Xinwei Technology Group, которая в августе заявляла о планах выложить за оператора 285 миллионов долларов – при условии успешного запуска спутника Amos-6.

В компании Beijing Xinwei уже заявили о снижении цены сделки до примерно 190 миллионов долларов.

Израильскому холдингу Eurocom Holdings принадлежит 64% компании Spacecom, акции которой выросли на 3,6% во время послеобеденных торгов на тель-авивской бирже, однако снизились в цене на 70% с момента потери спутника Amos-6.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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