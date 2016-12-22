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YouTube Samsung
Владельцы телевизоров производства компании Samsung отныне получили возможность смотреть HDR-контент с платформы YouTube.

Компания Samsung Electronics выпустила обновление программного обеспечения для своих смарт-телевизоров, которое поддерживает воспроизведение видео с YouTube, записанного в расширенном динамическом диапазоне (HDR). Об этом компания заявила на своём официальном сайте. Таким образом, отныне владельцы телевизоров производства данной компании смогут наслаждаться HDR-контентом с потоковой платформы.

Данное обновление впервые сделает HDR-контент с YouTube доступным для просмотра на экранах телевизоров. Владельцы SUHD и UHD телевизоров производства компании Samsung выпуска 2016 года будут иметь доступ к такому контенту в любое время.

Данный шаг компании совпал по времени с неуклонным ростом количества HDR-контента, предлагаемого гигантами рынка потокового видео – в частности, такими платформами как YouTube, Netflix и Amazon. Технология притягивает к себе всё больше внимания, поскольку позволяет отображать более детально самые тёмные и самые яркие участки картинки.

«Наши клиенты смогут наслаждаться растущим количеством HDR-контента непосредственно на экранах телевизоров от Samsung, – заявил Хан Санг-Сук, вице-президент компании Samsung Electronics, курирующий сектор дисплеев. – Владельцы телевизоров производства Samsung, установив последнее обновление программного обеспечения, смогут получать более яркие и жизненные впечатления от просмотра».

Обновление, дающее возможность доступа к данной услуге, предлагается компанией Samsung Electronics владельцам смарт-телевизоров в Корее и за её пределами уже с начала текущего месяца.

Все SUHD-телевизоры производства компании Samsung, выпущенные в этом году, имеют яркость свечения экрана в 1 000 нит, что, по информации фирмы, вполне подходит для просмотра HDR-контента.

В свою очередь компания YouTube также предприняла ряд целенаправленных действий для повышения осведомлённости о поддержке HDR-контента среди создателей, запустив центры YouTube Creator Space в таких городах, как Нью-Йорк, Париж и Токио.

Директор отдела партнёрства в сфере продуктов в компании YouTube Хитер Томпсон Ривера заявляет, что компания продолжит искать способы оказания помощи творцам контента для облегчения производства HDR-видео.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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