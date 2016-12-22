Владельцы телевизоров производства компании Samsung отныне получили возможность смотреть HDR-контент с платформы YouTube.

Компания Samsung Electronics выпустила обновление программного обеспечения для своих смарт-телевизоров, которое поддерживает воспроизведение видео с YouTube, записанного в расширенном динамическом диапазоне (HDR). Об этом компания заявила на своём официальном сайте. Таким образом, отныне владельцы телевизоров производства данной компании смогут наслаждаться HDR-контентом с потоковой платформы.

Данное обновление впервые сделает HDR-контент с YouTube доступным для просмотра на экранах телевизоров. Владельцы SUHD и UHD телевизоров производства компании Samsung выпуска 2016 года будут иметь доступ к такому контенту в любое время.

Данный шаг компании совпал по времени с неуклонным ростом количества HDR-контента, предлагаемого гигантами рынка потокового видео – в частности, такими платформами как YouTube, Netflix и Amazon. Технология притягивает к себе всё больше внимания, поскольку позволяет отображать более детально самые тёмные и самые яркие участки картинки.

«Наши клиенты смогут наслаждаться растущим количеством HDR-контента непосредственно на экранах телевизоров от Samsung, – заявил Хан Санг-Сук, вице-президент компании Samsung Electronics, курирующий сектор дисплеев. – Владельцы телевизоров производства Samsung, установив последнее обновление программного обеспечения, смогут получать более яркие и жизненные впечатления от просмотра».

Обновление, дающее возможность доступа к данной услуге, предлагается компанией Samsung Electronics владельцам смарт-телевизоров в Корее и за её пределами уже с начала текущего месяца.

Все SUHD-телевизоры производства компании Samsung, выпущенные в этом году, имеют яркость свечения экрана в 1 000 нит, что, по информации фирмы, вполне подходит для просмотра HDR-контента.

В свою очередь компания YouTube также предприняла ряд целенаправленных действий для повышения осведомлённости о поддержке HDR-контента среди создателей, запустив центры YouTube Creator Space в таких городах, как Нью-Йорк, Париж и Токио.

Директор отдела партнёрства в сфере продуктов в компании YouTube Хитер Томпсон Ривера заявляет, что компания продолжит искать способы оказания помощи творцам контента для облегчения производства HDR-видео.