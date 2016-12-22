LeEco презентовала приставку U4 с поддержкой Ultra HD

ТВ-приставка U4 с поддержкой 4K накануне была представлена китайской фирмой LeEco, сообщает 3DNews.

Так, устройство весит всего 157 грамм и легко умещается на ладони, так как имеет всего 10 см в длину и столько же в ширину. Толщина модели – 1 см. Приставка работает на системе Android, разработчики представили её в качестве альтернативы Mi Box 3C и Mi Box 3S, созданным компанией Xiaomi.

Устройство оснащено четырёхъядерным процессором Amlogic S905 с частотой в 2 ГГц, который работает в тандеме с графическим ускорителем Mali-450. Оперативная память – 2 Гб. В качестве беспроводного подключения можно использовать либо Wi-Fi 802.11ac, либо Bluetooth 4.1.

Помимо большого наличия аудио- и видеокодеков, приставка позволяет выводить формат 4K Ultra HD.

В базовой комплектации присутствует флеш-накопитель объёмом 8 Гб, а также инфракрасный пульт управления. Стоимость такого комплекта – 43$. Бонусом к покупке базового комплекта выступит подписка на ряд спортивных каналов китайского медиахолдинга.

57$ будет стоить всё тот же комплект, плюс – кинопакет с рядом тематических каналов на полгода пользования. А вот за 72$ разработчики предлагают топ-версию приставки LeEco U4 Pro Eco, в которой присутствует Bluetooth-контроллер с голосовым управлением, а размер флеш-накопителя составляет 16 Гбайт. Бонус весьма неплох – месяц просмотра спортивного контента, а также целый год свободного доступа к любым кинорелизам.