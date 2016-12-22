Украинские телеканалы, не входящие в медиахолдинги, в связи с осложнившейся экономической ситуацией всерьез рассматривают вариант перехода в спутниковом вещании из DVB-S/MPEG-2 в DVB-S/MPEG-4.

Смена компрессии дает существенную выгоду в экономии полосы при аренде транспондера, а также снижает затраты телеканала. Также переход на H.264 связан с аварией спутника Amos-6, потеря которого внесла серьезные коррективы в развитие рынка спутникового ТВ.

Аппарат Amos-2 к февралю должен прекратить свой жизненный цикл и будет отправлен на кладбищенскую орбиту. Amos-3 не вмещает всех желающих, включая не только новых вещателей, но и уже существующих. Поэтому началась миграция телеканалов на Astra-4A и AzerSpace-1. Так, оператор SatTeleCom, в состав которого входят телеканалы «Континент ТВ» («Дача», «Трофей», «Эпоха», «Фауна», «Терра»….) вынужден был перенести вещание на Astra 4A, где на частоте 12265 МГц тестирует вещание каналов в MPEG-4, рассчитывая расширить пакет до 25-30 каналов.

Телеканал «Телевсесвіт» на Amos-2, 10842 МГц и на Azersat-1 10974 МГц также перевёл вещание в MPEG-4. Экономия и оптимизация в наших реалиях – естественный путь к выживанию.

Поэтому, если у вас на ресивере пропало изображение какого-то из телеканалов, но звук есть – это не поломка приёмника. Просто он морально устарел и не подходит для приёма более продвинутых телевизионных форматов и стандартов.