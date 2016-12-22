США назвали «Вконтакте» пиратами, а закрытие Ex.ua – «потенциально позитивным событием»

Доклад США об интеллектуальном пиратстве пополнился новым списком ресурсов, сообщает ТАСС.

Так, обновлённый чёрный список порталов был накануне представлен в Соединённых Штатах на торговых переговорах в ранге члена кабинета.

Первой в докладе была представлена социальная сеть «Вконтакте».

«Это один из самых популярных в мире сайтов и чрезвычайно популярная соцсеть в России и соседних странах. Как сообщается, VK способствует распространению материалов, нарушающих авторские права», — было заявлено в докладе. При этом, какие-либо источники, которые это сообщают, указаны не были.

Помимо «Вконтакте», ведомство по внешней торговле имеет серьёзные претензии и к ряду других порталов. К примеру, портал звукозаписей MP3VA.com, который располагается, по словам представителей ведомства, и в России и в Украине. Книжные сайты Libgen и Bookfi также попали под прицел. Далее, в чёрном списке находится ресурс Rapidgator.org, а также известнейший масштабный торрент-трекер Rutracker.org. Присутствует там также и игровой сайт Myegy.to.

На удивление, вместе с этим докладчики рассказали, что борьба с пиратством в России существенно набрала обороты, включая «Вконтакте», которая уже успела заключить договоры с крупными компаниями звукозаписи. Кроме того, соцсеть ограничила доступ чужих приложений для незаконного скачивания контента.

«Одним из самых позитивных событий» на докладе было названо закрытие популярного ресурса ex.ua, на котором располагался контент самого разного типа. В США украинский портал даже убрали из чёрного списка, правда, пригрозив вернуть его туда в 2017 году, если портал не выполнит обещание, заложенное в своём заявлении о закрытии.

Внесение каких-либо ресурсов в чёрный список не имеет юридической силы, однако публичные запреты могут привлечь внимание властей и рынков, а те, в свою очередь, могут поступать так, как считают нужным.