На Киевщине сотрудниками Киевского управления киберполиции прекращена незаконная деятельность пиратского картшаринг-сервиса. Об этом говорится на сайте Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Работники Киевского управления киберполиции совместно со следственным подразделением Обуховского отдела полиции Киевской области провели мероприятия по выявлению и прекращению деятельности преступных организаций в городе Обухов, деятельность которых заключалась в предоставлении услуг по подключению к пиратским телевизионным сервисам.

В результате киберполицейские выявили группу лиц, которые незаконно получали коды доступа к платным телевизионным каналам и в течение последних двух лет, организовав городского провайдера, осуществляли подключение населения к пиратскому телевидению, за что получали денежные средства. В настоящее время установлено около 500 человек, которым данные «дельцы» настроили незаконную трансляцию программ телепередач, за что неоднократно получали средства в сумме около 3 тыс. гривен.

В ходе проведения обысков были выявлены десятки ресиверов для приёма спутникового сигнала с модифицированным программным обеспечением, компьютерную технику и флеш-накопители, с помощью которых осуществлялись данные модификации, сетевое оборудование, которое использовалось для его настройки, а также черновые записи и инструкции для вышеуказанного оборудования.

По результатам проведения соответствующих экспертиз «горе дельцам» будут объявлены подозрения в совершении преступлений в сфере авторского права и смежных прав, а также незаконного вмешательства в работу систем и компьютерных сетей. Санкции указанных статей предусматривают лишение свободы на срок до 6 лет. Окончательную точку в данном деле поставит суд.

«Сообщения от правообладателей о кардшаринговых сервисах, расположенных на территории Украины, постоянно поступают на адрес Департамента киберполиции. Они фиксируют незаконное вмешательство в работу их телекоммуникационных сетей – и как следствие трансляцию и ретрансляцию объектов авторского права, без соответствующего согласия законного владельца. Такая преступная деятельность ежемесячно наносит правообладателям многотысячные убытки и в подавляющем большинстве случаев разрушает их телекоммуникационную сеть», – отмечают в киберполиции.