Ракета-носитель Ariane-5 доставила с французского космодрома на орбиту два спутника связи

Запуск тяжёлой ракеты-носителя был произведён с космодрома Куру, находящемся во французской Гвиане, сообщает Regnum, ссылаясь на французский Национальный центр космических исследований.

«Два спутника успешно запущены на орбиту! Поздравляем нашу команду и наших партнеров с новым успешным полетом!», — заявил CNES на странице в Twitter.

Известно, что два спутника обеспечат связь в Индийском океане и Океании, а также в регионах Центральной, Латинской Америки и Карибском бассейне. В первом случае для связи послужит японский спутник JCSAT-15, во втором – спутник Star One D1 частного оператора Embratel Star One.

Отметим, что оба спутника созданы американской компанией Space Systems Loral.