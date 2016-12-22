Vega планирует принять участие в грядущем 4G-тендере

В последующие полгода телеком-компания Vega решит, будет ли она участвовать в предстоящем LTE-конкурсе, сообщает Лига.Бизнес со ссылкой на генерального директора Vega Мурата Чинара.

Чинар заявил, что в настоящее время решение ещё не принято – вопрос будет решаться в течение первого полугодия 2017 года.

Как известно, ММДС Украина, принадлежащая компании Vega, обратилась к регулятору с предложением – сдать государству 50% частот 2,5 – 2,7 ГГц (80 МГц) и получить за это компенсацию, которая не превысит 25% стартовой цены LTE-слотов. Ориентировочно, суммарная компенсация для Vega по итогам может достичь более полумиллиарда гривен – такая сумма равна стартовой цене одной 4G-лицензии.

Чинар рассказал, что на практике по всему миру некоторые бродбенд-провайдеры запускают связь LTЕ, не имея при этом 2G и 3G сетей.

LTE-тендеры должны быть подготовлены регулятором к проведению до конца 2017 года.