В правительстве решились повысить цены на 4G-частоты почти в 500 раз

Прошедшей ночью был утверждён законопроект, исходя их которого отныне плата за 1 МГц радиочастот 4G повышается в 488 раз, сообщает Лига.Бизнес.

Законопроект №5132 подразумевает практически 500-кратное повышение тарифов на пользование радиочастотами в диапазонах 2,3-2,4 МГц и 2,5-2,7 МГц и составит 20 000 грн за 1 МГц против былой цены 40 грн.

Цель столь масштабного увеличения цен – возможность освободить неиспользуемые частоты для проведения аукциона, ведь отныне переплачивать будут именно те компании, которые контролируют, но не используют частоты. Это компании Интелеком (Giraffe), ММДС Украина и Эс-Лайн.

Теперь игрокам рынка придётся задуматься, стоит ли простое содержание частот подобных затрат. Для примера, Ринату Ахметову, которому принадлежит ММДС Украина, придётся выплачивать за частоты не 2 млн грн, а уже 1,6 млрд грн.

Ранее депутаты уже предупреждали о возможном повышении тарифов на радиочастоты в 500-кратном объёме.