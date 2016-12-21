Оператор спутникового телевидения Xtra TV начал вещание новых каналов , запустил новый пакет , а также добавил вещание с новой орбитальной позиции .

21 декабря абоненты Xtra TV получили доступ к новому пакету Xtra Mix. В него вошли 39 каналов различной тематической направленности: познавательные, фильмовые, детские, развлекательные и другие телеканалы. Стоимость – 129 грн/мес.

Всего с платформы Xtra TV осуществляют вещание 47 каналов, в том числе 10 в HD—качестве. Среди них каналы таких групп, как FOX, Discovery, National Geographic, Viasat, Sony, а также Футбол 1, Футбол 2 в HD—формате и др.

С 21 декабря большая часть каналов, входящих в пакеты Xtra TV, распространяются через дополнительный спутник Eutelsat 9B (9 гр.в.д.) в стандарте DVB—S2/MPEG—4. Часть каналов по—прежнему доступна для приёма со спутника Astra 4A (4,8 гр.в.д.). В качестве кодировки используется две системы условного доступа – Conax и Verimatrix – о чём мы уже сообщали ранее.

Спутник связи Eutelsat 9B успешно запущен на орбиту в конце января текущего года. После проведения орбитальных испытаний в течение нескольких месяцев, компания Eutelsat в марте сообщила о начале полноценной эксплуатации данного космического аппарата. Eutelsat 9B представляет собой большой интерес для украинского телевизионного рынка. Его услугами, в частности, уже воспользовалась «Медиа Группа Украина», начав в ноябре этого года параллельное вещание своих каналов с данной орбитальной позиции.

Напомним, спутниковая платформа Xtra TV вместе с видеосервисом OLL.TV входят в холдинг «Медиа Группа Украина».