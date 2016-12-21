2017-ый год таит для украинского ТВ-рынка много изменений, которые не оставят равнодушными рядового потребителя контента вне зависимости от технологии приёма.

Если с 1 января в сетях провайдеров и операторов кабельного и интернет телевидения начнут исчезать телеканалы медиагрупп, – это будет только началом реформ, которых требует наш условно платно-бесплатный рынок потребления медиаконтента со снижающимся количеством денег.

Вторая волна негодований может начаться ближе к лету 2017 г., когда начнут отключать аналоговое вещание. Оттягивать дальше – нет смысла, Украина должна была перейти на цифру ещё в июне 2015 г., но в силу очевидных причин – не смогла. А тут ещё соседи приезжают регулярно в гости и уже не намекают, а требуют отключить аналоговые передатчики, так как они не могут запустить у себя 4G (LTE). Мы им мешаем. О координации частот под запуск FM/TV каналов речь не идёт, в них попросту отказывают, причём на законных основаниях.

Так что после января, жарким будет и лето, когда окажется, что часть населения находится в зонах неуверенного приёма, а у какой-то части вообще нет возможности принять цифровое эфирное ТВ. Они попросту вне зоны. Да и реклама «Зеонбуда» молчит о том, что цифровая сеть, построенная для стационарного приёма, подразумевает подвес приёмной антенны на высоте от 10 м. И вот, после миграций из кабеля в Т2, из аналогового эфира в Т2, из кабеля или аналога в спутник, когда вроде бы всё с приёмом образумилось, обладателей спутниковых антенн может ждать, если не в 2017-ом, то в 2018-ом году ещё один сюрприз – кодирование основных телеканалов медиагрупп со спутников.

У многих обывателей существует миф, что телеканалы на спутнике ретранслируются для них любимых. Наивный миф. В первую очередь спутник для канала – это технический транспорт для доставки сигнала, построения сети дистрибуции, и приём сигнала простыми обывателями – побочный эффект. Поэтому, смена частоты, спутниковой позиции, применение системы условного доступа – вопрос в данной ситуации исключительно хозяйственный. Всё что касается напрямую обывателя – это DTH-платформы. У нас их в Украине пока что две: Viasat и Xtra TV. Скорее всего, в составе их пакетного предложения и сконцентрируются каналы медиагрупп.

Причин тому много. Главная – деньги! Контент стоит дорого, и субсидировать чужие развлечения медиа-собственникам не хочется. Да и поднадоело. Рынок плавно, неуверенно, но начинает разворачиваться в сторону монетизации. И есть всего лишь две технологии, где это сделать проще и качественней – кабельное и спутниковое ТВ. Если с кабельным ТВ всё решается сейчас, поскольку загреметь по 176-й УК статье мало кто из провайдеров захочет, то со спутниковым телевидением всё немного сложнее. Во-первых, рынок уже сформирован – около 4-х млн. домохозяйств смотрят ТВ через спутник. Во-вторых, проблема пиратства для Украины актуальна как никогда. В-третьих, заходя на уже сформированный рынок нелояльной к платному ТВ аудитории, перевод на платные рельсы требует не только юридических, но и технических решений.

Мы предполагаем, что пора начать изучать новое для украинского рынка слово – VERIMATRIX. Такая система условного доступа. Как у автомобилистов говорят: не бита, не крашена? Так и тут: не шарится, не ломается, бескарточная система. Не зря Xtra TV тестирует на спутнике Eutelsat 9A на частотах 12111 и 12149 МГц каналы сразу в двух кодировках – Conax и Verimatrix. Поэтому, скорее всего, привычный украинским зрителям спутникового ТВ трёхглавый «горыныч» (Amos, 4 гр.з.д. + Astra 4.8 гр.в.д. + HotBird, 13 гр.в.д.) превратится в четырёхглавого (+ Eutelsat, 9 гр.в.д.). Кстати, студия 1+1 для дистрибуции канала «Квартал ТВ» с 1 января также будет использовать всё тот же Verimatrix.

Осмелюсь предположить, что именно эта СУД станет основным техническим решением. А на рынке Украины появятся спутниковые приёмники в сегменте лоукост, заточенные под работу с этой СУД и CAM-модули для аудитории посолидней с тюнерами, где есть CI-слот.

Так что если вы в порыве ухода от провайдера и личной обиды на него за украинские каналы, вдруг решите обзавестись спутниковым приёмником – не ведитесь на дешёвый китайский металлолом, а присмотритесь к коробочкам поумнее, с возможностью модернизации и работы с CAM-модулями. Либо придётся платить дважды. А платить за украинское ТВ в любом случае придется… Всё к этому идёт….