АМКУ проверяет нарушения конкурентного законодательства кабельными операторами и медиагруппами

Антимонопольный комитет заявил о подозрении ряда медиагрупп и кабельных операторов в нарушении антиконкурентного законодательства, сообщает пресс-релиз ведомства.

Вопрос поднялся сразу после внесения изменений в закон «О телевидении и радиовещании», относительно программной услуги. Как известно, ранее операторов обязывали транслировать телеканалы из четырёх основных медиагрупп, а уже с 1 января будущего года обязательная трансляция коснётся лишь государственных и местных каналов, а также каналов общественного вещания.

Ранее медиагруппы заявили, что отныне трансляция их телеканалов для кабельных операторов станет платной и будет осуществляться по предоплате.

«Антимонопольный комитет считает, что должны существовать прозрачные проконкурентные коммерческие условия, экономически обоснованная модель определения стоимости продукта, который предлагается медиагруппами к продаже», — сообщили в АМКУ.

Проверка нарушений будет производиться по так называемой «лестнице»: вначале выяснится, как медиагруппы составляют пакеты для операторов, а уже далее — как операторы предоставляют те самые пакеты потребителю.

В случае выявления нарушений к какой-либо из сторон будут применены санкции.