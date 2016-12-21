3G мешает работе Wi-Fi в Украине

3G мешает работе Wi-Fi в Украине

Никита Наумов
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Wi-Fi
Фото: The Next Web

Активное продвижение 3G в Украине послужило серьёзным помехам работы Wi-Fi сетей в диапазоне 2,4 ГГц, сообщает Лига.net со ссылкой на Интернет ассоциацию Украины.

Так, услуги, предоставляемые с установленных базовых станций Wi-Fi в диапазоне 2,4 ГГц, глушатся 3G-сетями.

Интернет ассоциация уже направила письмо в Национальную комиссию по вопросам регулирования связи, в котором предлагает основать рабочую группу относительно изменения законодательства касательно пользования радиочастотным ресурсом 2,4 ГГц, в котором предоставляются Wi-Fi услуги.

Участники рынка ИнАУ сообщили, что непосредственно после масштабного внедрения 3G в Украине сеть Wi-Fi не может оказывать услуги в нормальном режиме в диапазоне 2,4 ГГц – передатчики 3G-сетей попросту глушат сигнал Wi-Fi.

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  • Malek UA

    а была сеть wifi, большого диапазона и покрытия. или у начальника интернет ассоциации, в кабинете, стал плавать уровень сигнала?)))

  • Дзвін Вернигора

    закономірність 0-жі не глушила війфай — його тоді ще не існувало. 1 та 2 — жі теж не глушили вайфай — я точно такого не пам’ятаю. 3 — жі глушить вайфай. треба пошвидше преходити на 4 і 5 — жі, вони не повинні глушити вайфай. а от 6 — жі теж буде глушити його, бо тут бачимо прогресію. А вже як перевалимо в 7 і 8 жі — там теж буде все окей. Отака, бляха, фізика, малята….

  • Валерий Старый

    А за кордоном теж глушить? Чи там 3ж не таке?