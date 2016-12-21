3G мешает работе Wi-Fi в Украине

Активное продвижение 3G в Украине послужило серьёзным помехам работы Wi-Fi сетей в диапазоне 2,4 ГГц, сообщает Лига.net со ссылкой на Интернет ассоциацию Украины.

Так, услуги, предоставляемые с установленных базовых станций Wi-Fi в диапазоне 2,4 ГГц, глушатся 3G-сетями.

Интернет ассоциация уже направила письмо в Национальную комиссию по вопросам регулирования связи, в котором предлагает основать рабочую группу относительно изменения законодательства касательно пользования радиочастотным ресурсом 2,4 ГГц, в котором предоставляются Wi-Fi услуги.

Участники рынка ИнАУ сообщили, что непосредственно после масштабного внедрения 3G в Украине сеть Wi-Fi не может оказывать услуги в нормальном режиме в диапазоне 2,4 ГГц – передатчики 3G-сетей попросту глушат сигнал Wi-Fi.