Для реализации проекта «Морской старт» закупят 12 ракет-носителей

Изначально корпорация «Энергия» совместно с конструкторским бюро «Южное» реализует запуск спутника Angosat-1, сообщает «Российская газета» со ссылкой на russianspaceweb.com.

Запуск ангольского спутника будет произведён про помощи украинской ракеты-носителя «Зенит». Подписание протокола о запуске состоялось на встрече участников проекта по эксплуатации «Зенитов» в октябре текущего года.

Положительный ответ должен поступить от Москвы и Киева, в случае чего будет произведена закупка сразу 12-ти ракет-носителей «Зенит».

Как известно, международный проект «Морской старт» занимается разработкой и эксплуатацией ракетно-космического комплекса морского базирования. Проект был разработан совместными силами РКК «Энергия», американской компанией Boeing, украинскими ПО «Южмаш» и КБ «Южное», а также норвежской судостроительной компанией Kvaerner.

В 2009-м году проект потерпел банкротство, однако уже в следующем году Россия взяла на себя главенствующую роль и восстановила работу. Спустя четыре года запуски вновь остановились, но ненадолго. Всего к лету 2014 года с помощью «Морского старта» произвели 36 запусков.