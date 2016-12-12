Причина закрытия FS.TO – неуплата налогов, а не пиратство, – глава киберполиции Украины

Файлообменник FS.TO ежемесячно зарабатывал от 500 тыс. до 1,5 млн грн и закрыть его удалось не за пиратство, а за неуплату налогов. Об этом в интервью Телекритике сообщил глава Департамента киберполиции МВД Сергей Демедюк.

«Нам удалось приостановить деятельность FS не потому, что он занимался пиратством, а благодаря претензиям налоговой – они получали незаконную прибыль от продажи рекламы, с которой не платили налоги в казну государства. Мы долго и тщательно документировали их незаконную деятельность. Проводили негласные действия – мониторили переписку подозреваемых и их телефонные разговоры. Сейчас прорабатываем эти данные и проводим экспертизу вещественных доказательств, которые были изъяты во время обыска. Арестовали их счета», – поведал Демедюк.

Представитель киберполиции также уверен, что FS «возродится», так как у него много ответвлений и запасных серверов за пределами Украины. Чтобы избежать подобного развития, киберполицейские планируют развивать практику изъятия серверов за границей по процедуре международного правопоручения, чтобы у пиратов не было возможности восстановить зеркала или запасные серверы.

Демедюк также сообщил, что пользователи критикуют киберполицию за закрытие FS и Ex.ua, обвиняя в «сотрудничестве» с Россией.

«Когда мы закрыли FS, пользователи обвиняли нас в том, что мы работаем на Россию, – якобы заставляем их регистрироваться в российской соцсети «ВКонтакте», где очень много нелегального контента, и пользоваться российскими пиратскими сайтами. Мы не должны идти путем России и блокировать зарубежный контент (ту же соцсеть «ВКонтакте», например) – это неправильно. Кроме того, интернет так не работает. Вы не можете запретить всё», – отмечает глава киберполиции.

Как известно, в ноябре украинские киберполицейские прекратили работу группы онлайн-кинотеатров FS, в которую входили ресурсы Fs.to, Brb.to, Fs.ua и Cxz.to. На следующий день о прекращении работы также объявил файлообменник ЕХ.UA, а затем и торрент-портал Torrents.Net.UA.