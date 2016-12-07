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Traditional TV

Неутешительные новости ждут абонентов кабельного ТВ, IPTV и ОТТ-платформ в Украине. В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января из списка телесетей могут исчезнуть практически все общеукраинские телеканалы. Причина тому – вступление в силу законопроекта №3504 «О внесении изменений в Закон Украины «О телевидении и радиовещании» (относительно уточнения условий распространения программ телерадиоорганизаций в составе универсальной программной услуги)» принятый Верховной Радой в октябре и подписанный Президентом в начале ноября. Если говорить языком, понятным простому обывателю, медиагруппы хотят получать деньги с провайдеров за свои телеканалы, которые 10 лет предоставлялись на безоплатной основе, провайдеры считают, что каналы с рекламой должны платить им за доступ к зрителям в их сетях. Ни одна из сторон не хочет идти на уступки, а пострадавшими в конечном результате станут рядовые потребители, которые в новогоднюю ночь под бой главных часов страны вместо «теле-оливье» увидят творение Казимира Малевича.

Вариантов развития событий несколько:

  • ваш кабельный оператор не договорился и вынужден выключить основные украинские телеканалы в своей сети;
  • ваш кабельный оператор договорился не со всеми медиагруппами, каналов стало меньше, абонентская плата увеличится;
  • ваш кабельный оператор договорился со всеми медиагруппами и абонентская плата за кабельное ТВ с 1 января станет значительно больше.

В начале декабря медиагруппами была озвучена минимальная стоимость контента для сетей платного ТВ, при заключении договоров в декабре этого года:

  • 1+1 media (6 каналов: «1+1», «2+2», «ТЕТ», «ПлюсПлюс», «Униан ТВ» и «Бигуди») – 0,75 грн за 1 абонента в месяц.
  • StarLightMedia (6 каналов: «СТБ», «ICTV», «Новый канал», «QTV», «М1» и «М2») – 0,75 грн за 1 абонента в месяц. Предложение действительно до 1 января, с 1 января стоимость дистрибуции составит 1,5 грн за абонента.
  • «Медиа Группа Украина» (3 канала: «Украина», «НЛО TV» и «Индиго TV») – 0,45 грн за 1 абонента в месяц.
  • Inter Media Group (9 каналов: «Интер», «НТН», «Мега», «Enter-фильм», «Пиксель», «K1», «K2», «Zoom» и «EuroNews») – 3 грн за 1 абонента в месяц.
  • 5 канал – 0,10 грн за 1 абонента в месяц.

Все цены, указанные выше, имеют одну оговорку – медиагруппы будут согласовывать стоимость с каждым провайдером в зависимости от его абонентской базы. По словам представителей медиагрупп, «цены с 1 января 2017 года могут увеличиться в несколько раз». Провайдеры вне зависимости от технологии доставки сигнала, которые ретранслируют телеканалы без договоров – подпадают под ст. 176 УК Украины. Бесплатного IPTV у провайдеров в виде тестов, бесплатного кабельного ТВ больше не будет!

Перевод отношений на коммерческие рельсы вызвал бурю негодований у участников провайдерского рынка. Летом выступила Телекоммуникационная Палата Украины.

Провайдеры просят депутатов усовершенствовать законопроект № 3504:

В конце октября в рамках конференции TIM-2016 группа провайдеров во главе с Триоланом, Волей, Ланетом, Информационными технологиями и др. подписали соглашение, которое переросло в Меморандум о переходе на рыночные отношения провайдеров и эфирных вещателей, поддерживаемый Ассоциацией правообладателей и Интернет Ассоциацией Украины. Даже были проведены дебаты между представителями группы компаний «Триолан» и StarLightMedia:

Так как на уступки друг другу никто не шёл, в закрытой отраслевой группе «Телеком-кружок» провайдеры неоднократно заявляли о желании отключить в новогоднюю ночь телеканалы медиагрупп, а 6 декабря кабельщики Одессы сделали коллективное заявление о том, что вынужденно отключают украинские телеканалы. И их примеру последуют, увы, многие…

Изменения тарифов центральных телеканалов с 1 января 2017 года:

Независимый медиэксперт Александр Глущенко полагает, что ценность своего контента в многоканальных сетях правообладатели немного переоценивают: «Пока идёт войнушка между каналами и провайдерами, никто не спросил у зрителя, готов ли он платить за то, что ему предлагают? Нужны ли ему именно эти 25 каналов за деньги? Когда эти же каналы вещают в открытом доступе и бесплатно в цифровом эфире Т2 или со спутника? Может зритель хотел бы получить возможность приобрести каналы только одной из медиагрупп или вообще отдельно взятый канал? В то же время, имея под рукой сеть интернет, зритель может посмотреть контент телеканалов на других платформах, либо на сайтах непосредственно телеканалов», – комментирует он. И обращает внимание на тот факт, что бесспорно выигравшей стороной в этом противостоянии будут не кабельщики, не телеканалы и зрители, а – продавцы телевизоров, медиаплееров, спутниковых ресиверов и приставок для цифрового ТВ, IPTV, OTT. Лишенные каналов в сети кабельщика, зрители уйдут либо в эфир, либо на спутник, либо в интернет. В январе особым дефицитом будут комплекты для приёма спутникового ТВ, тюнеры для приёма цифрового эфирного ТВ «Т2», эфирные антенны, приставки для просмотра интернет ТВ с доступом к Divan.TV, Megogo, Oll.TV, ну и конечно же услуги установщиков и настройщиков. Среди части украинских домохозяйств произойдет перераспределение технологии получения доступа к контенту, и не факт, что в пользу легальных игроков и сервисов. Выиграют ли от этого обе стороны? В кратковременной перспективе – не факт, – резюмирует Александр Глущенко.

Уточните на всякий случай, не останетесь ли вы без ТВ в новогоднюю ночь у своего провайдера. А если ожидания оправдаются, ищите альтернативу.

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  • Sergey Kononenko

    так кому нужен этот дерьмо -ящик

    • Sanina Gorobec

      зомбоящик правильніше.

    • Тамара

      У пенсіорнерів немає за що встановити супутникову антену(місяць назад ми встановили за 1700 грн,по старій ціні),далеко не у всіх єсть комп»ютери,і не скрізь єсть цифрове телебачення(у нас не працює,тюнер лежить без діла).Я думаю,що всі вони неправі,бо багато людей не подивляться новорічних програм.І так нелегко.та ще й новорічні празники будуть зіпсовані.

  • Georg

    Как бесподобно всей страною
    Скакать, громить и ждать бэзвыз…
    Чтоб в государстве этом строем
    Стал Победивший Дебилизм!

    • Дядя Жёра

      ехай на )(уй на расиссю

  • Shevhuk Pyotr

    то что показывают жидо-холуйские каналы не лезет ни в одну задницу . у нормальных людей есть спутниковое телевидение и жиды пусть своё повышение засунут себе в анально-оральный канал .

    • Valerii Delkov

      Что -то не видел, а какой национальности Ахметов, владелец «Украины»?

  • Сергей Иванов

    При любом раскладе,это вода на мельницу российских каналов,ибо их можно даже на «горыныче» смотреть(на халяву),кстати,там же и украина сидит,разве что «закодируют»,но это детская проблема.Авторы этой идеи,видимо отстали от жизни окончательно.

    • Когда эти же каналы вещают в открытом доступе и бесплатно в цифровом эфире Т2 или со спутника? (С) вроде нормальными буквами написано

  • Dondriver

    Т.е. мы теперь должны будем платить деньги за то, что нам 20 минут в час показывают рекламу? По-моему, нас где-то нажухивают, господа.

  • Stas Asd

    Зато «вата»-ТВ бесплатно. Это так отвоёвывают медиапространство. «Реформаторы» хреновы.

  • Андрій Кондратюк

    Готовий платити а/п за те якщо відключать взагалі.

  • Захарий Павлов

    Вот и вылезло нутро кремлевской агентуры в нашей власти. Украинские каналы закрыть, а всюду Путина пустить!

  • вячеслав украина

    Главное увидеть свиноморда и услышать его брехню .После этого можно выключать

  • вячеслав украина

    Наконец то ! хоть эфир очистится от этой мрази !

  • Вадим Фирлитов

    Если я плачу за телевидение, то почему я должен смотреть еще и рекламу?

  • Володимир Маркітан

    Платити за рекламобачення? До речі, де наш антимонопольний комітет? Ви звернули увагу, що реклама йде синхронно на всіх каналах, це відверта змова, щоб Ви не переключалися. Я за неї повинен платити? Я не хочу її бачити навіть безкоштовно, тип паче, що вона бездарно знята і розрахована на дебільну аудиторію. Необхідно почати з того, що розігнати АМКУ, який годується з ложечки монополіста. А ТБ будемо дивитися рашинське, там наших недолугих керманичів показують на рівні петросян-шоу. З огляду на реалії, на вище вони і не претендують.

    • Valerii Delkov

      А тут еще и полный сговор монополистов-владельцев каналов и помогающие им в этом народные депутаты, отхватившие за принятия такого закона (высказался бы иначе, но культура не позволяет) видимо ну очень тяжеловесные конверты

  • петро

    А за воздух когда будем платить,майдауны хреновы,уже не знают,как еще народ обобрать.

    • Oleg

      скоро, не торопитесь 🙂 Вам мало платежек приходит?

  • Sasha Uk

    Ну той і нахєр не потрібний то той жидивський медіапродукт, що там дивитися??? Окупація на всі свята Зеленським, чи зубатим Доманським? То в мене вже і в кота алергія на цих «діячів». Чи може дивитися на жидлморди, вальцмана, гройсмана? Хай на них їхні отприскі в морзі подивляться.

  • Oleg

    А я не смотрю вааще, скоро и радио не буду слушать…

  • Valerii Delkov

    А кому теперь нужно так называемое идеологическое Министерство? Комментировать передачи программ каналов российского телевидения? И по каким каналам будут теперь выступать наши «отцы нации»? Олигархам мало миллиардных сумм, получаемых за рекламу, теперь они хотят, чтобы еще и зрители через доплаты кабельным кампаниям,субсидировали эту рекламу. А завтра нам навяжут еще более кабальные условия оплаты за тепло, свет и газ, и в случае несогласия олигархи-владельцы облгазов, облэнерго, облтепло оставят потребителей без этих благ цивилизации. И не нужны будут ни какие боевики ЛДНР, и войска России для полного развала страны.