Неутешительные новости ждут абонентов кабельного ТВ, IPTV и ОТТ-платформ в Украине. В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января из списка телесетей могут исчезнуть практически все общеукраинские телеканалы. Причина тому – вступление в силу законопроекта №3504 «О внесении изменений в Закон Украины «О телевидении и радиовещании» (относительно уточнения условий распространения программ телерадиоорганизаций в составе универсальной программной услуги)» принятый Верховной Радой в октябре и подписанный Президентом в начале ноября. Если говорить языком, понятным простому обывателю, медиагруппы хотят получать деньги с провайдеров за свои телеканалы, которые 10 лет предоставлялись на безоплатной основе, провайдеры считают, что каналы с рекламой должны платить им за доступ к зрителям в их сетях. Ни одна из сторон не хочет идти на уступки, а пострадавшими в конечном результате станут рядовые потребители, которые в новогоднюю ночь под бой главных часов страны вместо «теле-оливье» увидят творение Казимира Малевича.

Вариантов развития событий несколько:

ваш кабельный оператор не договорился и вынужден выключить основные украинские телеканалы в своей сети;

ваш кабельный оператор договорился не со всеми медиагруппами, каналов стало меньше, абонентская плата увеличится;

ваш кабельный оператор договорился со всеми медиагруппами и абонентская плата за кабельное ТВ с 1 января станет значительно больше.

В начале декабря медиагруппами была озвучена минимальная стоимость контента для сетей платного ТВ, при заключении договоров в декабре этого года:

1+1 media (6 каналов: «1+1», «2+2», «ТЕТ», «ПлюсПлюс», «Униан ТВ» и «Бигуди») – 0,75 грн за 1 абонента в месяц.

(6 каналов: «1+1», «2+2», «ТЕТ», «ПлюсПлюс», «Униан ТВ» и «Бигуди») – 0,75 грн за 1 абонента в месяц. StarLightMedia (6 каналов: «СТБ», «ICTV», «Новый канал», «QTV», «М1» и «М2») – 0,75 грн за 1 абонента в месяц. Предложение действительно до 1 января, с 1 января стоимость дистрибуции составит 1,5 грн за абонента.

(6 каналов: «СТБ», «ICTV», «Новый канал», «QTV», «М1» и «М2») – 0,75 грн за 1 абонента в месяц. Предложение действительно до 1 января, с 1 января стоимость дистрибуции составит 1,5 грн за абонента. «Медиа Группа Украина» (3 канала: «Украина», «НЛО TV» и «Индиго TV») – 0,45 грн за 1 абонента в месяц.

(3 канала: «Украина», «НЛО TV» и «Индиго TV») – 0,45 грн за 1 абонента в месяц. Inter Media Group (9 каналов: «Интер», «НТН», «Мега», «Enter-фильм», «Пиксель», «K1», «K2», «Zoom» и «EuroNews») – 3 грн за 1 абонента в месяц.

(9 каналов: «Интер», «НТН», «Мега», «Enter-фильм», «Пиксель», «K1», «K2», «Zoom» и «EuroNews») – 3 грн за 1 абонента в месяц. 5 канал – 0,10 грн за 1 абонента в месяц.

Все цены, указанные выше, имеют одну оговорку – медиагруппы будут согласовывать стоимость с каждым провайдером в зависимости от его абонентской базы. По словам представителей медиагрупп, «цены с 1 января 2017 года могут увеличиться в несколько раз». Провайдеры вне зависимости от технологии доставки сигнала, которые ретранслируют телеканалы без договоров – подпадают под ст. 176 УК Украины. Бесплатного IPTV у провайдеров в виде тестов, бесплатного кабельного ТВ больше не будет!

Перевод отношений на коммерческие рельсы вызвал бурю негодований у участников провайдерского рынка. Летом выступила Телекоммуникационная Палата Украины.

Провайдеры просят депутатов усовершенствовать законопроект № 3504:

В конце октября в рамках конференции TIM-2016 группа провайдеров во главе с Триоланом, Волей, Ланетом, Информационными технологиями и др. подписали соглашение, которое переросло в Меморандум о переходе на рыночные отношения провайдеров и эфирных вещателей, поддерживаемый Ассоциацией правообладателей и Интернет Ассоциацией Украины. Даже были проведены дебаты между представителями группы компаний «Триолан» и StarLightMedia:

Так как на уступки друг другу никто не шёл, в закрытой отраслевой группе «Телеком-кружок» провайдеры неоднократно заявляли о желании отключить в новогоднюю ночь телеканалы медиагрупп, а 6 декабря кабельщики Одессы сделали коллективное заявление о том, что вынужденно отключают украинские телеканалы. И их примеру последуют, увы, многие…

Изменения тарифов центральных телеканалов с 1 января 2017 года:

Независимый медиэксперт Александр Глущенко полагает, что ценность своего контента в многоканальных сетях правообладатели немного переоценивают: «Пока идёт войнушка между каналами и провайдерами, никто не спросил у зрителя, готов ли он платить за то, что ему предлагают? Нужны ли ему именно эти 25 каналов за деньги? Когда эти же каналы вещают в открытом доступе и бесплатно в цифровом эфире Т2 или со спутника? Может зритель хотел бы получить возможность приобрести каналы только одной из медиагрупп или вообще отдельно взятый канал? В то же время, имея под рукой сеть интернет, зритель может посмотреть контент телеканалов на других платформах, либо на сайтах непосредственно телеканалов», – комментирует он. И обращает внимание на тот факт, что бесспорно выигравшей стороной в этом противостоянии будут не кабельщики, не телеканалы и зрители, а – продавцы телевизоров, медиаплееров, спутниковых ресиверов и приставок для цифрового ТВ, IPTV, OTT. Лишенные каналов в сети кабельщика, зрители уйдут либо в эфир, либо на спутник, либо в интернет. В январе особым дефицитом будут комплекты для приёма спутникового ТВ, тюнеры для приёма цифрового эфирного ТВ «Т2», эфирные антенны, приставки для просмотра интернет ТВ с доступом к Divan.TV, Megogo, Oll.TV, ну и конечно же услуги установщиков и настройщиков. Среди части украинских домохозяйств произойдет перераспределение технологии получения доступа к контенту, и не факт, что в пользу легальных игроков и сервисов. Выиграют ли от этого обе стороны? В кратковременной перспективе – не факт, – резюмирует Александр Глущенко.

Уточните на всякий случай, не останетесь ли вы без ТВ в новогоднюю ночь у своего провайдера. А если ожидания оправдаются, ищите альтернативу.