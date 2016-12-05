Украинское радиовещание: «от» и «до». Часть 1

Потом была война – с радио-сводками информ-бюро, конфискацией радиоприёмников у населения, причем обеими воюющими сторонами, идеологические перепалки в эфире. Последние получили своё продолжение и в эпоху войны “холодной”. Именно тогда появился “обычай на Руси – слушать ночью Би-Би-Си”, а также “Свободу”, “Голос Америки” и другие волны, нёсшие радиослушателю за “железным занавесом” ДРУГУЮ, отличную от официально разрешённой, информацию, и, конечно запретную за “железным занавесом” музыку. В отличие от времён войны мировой, во время войны холодной радиоприёмники у населения, с целью ограждения его от “тлетворной пропаганды идеологически чуждых советскому гражданину ценностей”, уже никто не изымал. Зато изымали из эфира идеологически вредные радиопередачи – путём трансляции помех, прозванных в народе “глушилками”. Впрочем, и сами радиоприёмники тоже не обошла волна репрессий – аппараты, способные принимать диапазоны 13-ти и 19-ти метров, наиболее удобные для дальнего прохождения на коротких волнах и наиболее проблематичные для глушения, оказались недоступны простому советскому гражданину.

Впрочем, в те далёкие времена существовала и другая Украина. Такая же несамостоятельная, разделённая между несколькими странами-соседями. Но, тем не менее, живущая по другим законам и чтившая право на частную собственность. Именно в этой Украине, а если быть более точными – в находившемся под управлением польской администрации городе Львове в 30-е годы начала своё вещание первая на украинской земле частная радиостанция – “Lwówska Fala” (если перевести название с польского — “Львовская Волна”). Однако, век этой радиостанции был недолгим: уже в 1939 году Львов оказался частью Украины “советской”, со всеми вытекающими отсюда последствиями для радиовещания и прочих СМИ.

Разумеется, как и все средства массовой информации, существовавшие на территории СССР, тогдашнее украинское радио финансировалось государством, подчинялось государству и строго этим государством контролировалось, дабы нести в уши слушателей “генеральную линию” партии, единственной и всенаправляющей. А поскольку эта самая “генеральная линия”, с одной стороны, не знала плюрализма мнений, а с другой – должна была быть донесена в каждое сущее в стране ухо, кремлёвскими вождями было принято решение загнать радиосигнал в провода (благо для единственно-правильного сигнала и провод нужен единственный), донося его таким способом в каждую “сельскую хату”. Что и было сделано путём создания проводного радио. Так появились на уличных столбах и кухонных тумбочках тарелки-репродукторы, прозванные в народе “матюкальниками”, из которых понеслись гимны, бодрые патриотические песни и отчёты о пятилетних планах, выполненных досрочно.

И так, радио сообщающее понятным человеческим языком (не азбукой Морзе) понятные и лёгкие для восприятия широкими слушательскими массами вещи – новости, музыку, полезную информацию, появилось на Земле в начале прошлого столетия. А в нашей стране – 16 ноября 1924 года. Именно в этот день в городе Харькове – “столице” части тогда еще “советской” Украины в эфир вышла первая радиопередача – трансляция спектакля из одного из городских театров. Вскоре были запущены радиостанции в других крупных городах УССР, наполнив эфир новостями, музыкой и радиоспектаклями.

Дальше – больше. С началом повсеместного внедрения во всём мире высококачественного УКВ ЧМ вещания украинский слушатель оказался “отделённым от Европы”: вместо диапазона 87.5-108.0МГц на территории Украины, как и всюду в СССР и странах восточного блока, был задействован другой, более короткий диапазон -– 66.0-74.0МГц. Отличие от стран Запада выражалось даже в вопросах внедрения стереофонического вещания: несмотря на рекомендации международных регуляторных органов о внедрении уже становившегося традиционным в мире стандарта стереовещания с использованием пилот-тона, СССР начал вводить свою собственную систему стереофонии на УКВ, с использованием так называемой полярной модуляции.

Здесь, правда, следует отметить: внедрение таких, отличных от остального мира, стандартов имело и некоторые плюсы. В диапазоне 66.0-74.0МГц затухание радиоволн несколько меньше, чем в диапазоне 87.5-108.0МГц, а стало быть – передатчик, работающий в “советском” УКВ-диапазоне, покрывает большую территорию, чем передатчик, вещающий в западном участке УКВ с той же мощностью и высотой подвеса антенны. Свои плюсы имела и советская система передачи стереосигнала: для его передачи требовалась более узкая полоса, чем та, которая необходима для передачи сигнала с пилот-тоном. Кроме того, по мнению искушённых меломанов с идеальным слухом, советское УКВ-стерео звучало качественнее. Впрочем, главным мотивом внедрения такого стандарта передачи стереосигнала стал финансовый аспект: в 60-е годы стоимость комплектующих стерео-декодера для советской системы была ниже стоимости аналогичного декодера, необходимого для приёма сигнала с пилот-тоном. Однако, прошло каких-то 10-20 лет, и ситуация изменилась с точностью до наоборот. В результате большинство самых что ни на есть портативных радиоприёмников, выпускаемых в Японии, Корее, Китае и Европе были рассчитаны на приём стереосигнала с пилот-тоном. В то же время, возможность слушать стерео “советское” имели лишь обладатели более дорогих и громоздких стационарных советских приёмников, выпуск которых давно прекращён, а также счастливчики, успевшие купить модель “Stereo Plus” фирмы Sony, снабженную специальным двойным декодером. В то же время портативные приёмники УКВ-диапазона производства СССР не имели стерео-декодеров. Таким образом, все упомянутые плюсы были перечёркнуты одним жирным минусом.

Впрочем, в эпоху “развитого социализма, дешёвой колбасы и дорогого Леонида Ильича” все эти нюансы мало волновали простого украинского слушателя, ибо слушать в советском УКВ-диапазоне было, в общем-то, практически нечего. Сборная “солянка” из первой и официальной общесоюзной программы и программы Украинского радио звучала на всех диапазонах, а также по сетям проводного вещания, “Маяк” и “Промінь”, доступные там же. Вот, пожалуй, и весь выбор. Ну, разве что, ещё запущенная в 80-е в киевском эфире на одной из УКВ-частот специальная программа “Стерео” — где-то часов по 10-12 в сутки вроде бы качественной (по звучанию, но не всегда по исполнению, смыслу и содержанию) музыки. Вроде бы – потому что, как мы уже упоминали, слушать её в стереорежиме могли лишь избранные, в то время как большинство владельцев портативных приёмников всё равно были вынуждены принимать эту программу в моно-варианте. Вот и весь выбор.

Однако, в конце 80-х сквозь начавшие появляться трещины в “железном занавесе” на территорию нашей страны в чемоданах интуристов и хлынувших проведать своих советских родственников “американских дядюшек” начали просачиваться “шарпы-панасоники” с тем самым западным УКВ-диапазоном и тогда ещё мало понятными нашему обывателю буковками FM для его обозначения. Покрутив-повертев в руках красивую фирменную “игрушку”, многие бросились её переделывать под диапазон советский, ибо с наступлением эпохи перестройки и гласности хорошая музыка и интересные программы стали появляться не только в эфире западных “голосов” (которые, к слову, уже перестали глушить), но и на советском радио. Но, переделав свой приёмник под советский УКВ, просчитались. Ибо через пару-тройку лет диапазон 87.5-108.0 также наполнился музыкой и голосами. Впрочем, обо всём по порядку.

Весной 1990 года Верховный Совет СССР наконец разрешил то, что прежде было запрещено. А именно – создание теле- и радиокомпаний, не принадлежащих государству. Таким образом, теперь начать вещание мог кто угодно, получив соответствующее разрешение. Но что любопытно: на территории Украины данные разрешения согласно постановлению правительства тогда ещё УССР выдавало… Гостелерадио! Данное положение действовало до 1994 года, когда вступил в силу новый Закон “О телерадиовещании” и был создан Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, которому передали права на выдачу разрешений на право использования каналов вещания.

Не обошлось без участия органов государственной власти и при создании первых в Украине негосударственных радиостанций. К примеру, одну из первых (если не первую) негосударственную радиостанцию в нашей стране было создано по решению Львовского областного совета 31 января 1991 года. Станция получила название — “Незалежність” и существует по сей день, транслируя свои программы на частоте 106.7МГц, а также – по третьему каналу проводного вещания. Но это сейчас. Тогда же, зимой 1991-го года, всё было гораздо сложнее. Ещё существовал СССР, коммунистическая номенклатура которого делала последние отчаянные попытки удержать власть, и для радиостанции, созданной демократическим облсоветом Львовщины, да ещё и наделённой столь вызывающим названием, места в эфире не находилось. Её позывные зазвучали в эфире лишь спустя более, чем полгода – 27 сентября того же 1991-го , уже после бесславного августовского путча. Но и тогда путь независимой радиостанции в эфир был нелёгок: первые эфиры пришлось вести на арендованном оборудовании Львовского областного радио, а транслировались они в диапазоне коротких волн (25.36м.) с вышек возле львовского собора св. Юра, которые прежде использовались для глушения “вражеских голосов”. Такое техническое решение было в какой-то мере символичным: технические средства, использовавшиеся прежде для глушения свободного слова, теперь сами же его и транслировали в эфир (к слову, подобная участь постигла и другие “глушилки”, установленные в различных частях Украины – многие из них начали использоваться как ретрансляторы “Свободы”, “Голоса Америки”, “BBC”, а также для вещания в диапазоне УКВ).

Однако, трансляция программ в коротковолновом диапазоне не могла сделать радиостанцию средством поистине массовой информации для самых широких слоёв населения. Посему, дабы хоть как-то расширить круг слушателей, было принято решение использовать третий канал проводного вещания (в советские времена по нему транслировались программы московской радиостанции “Маяк”). Первая программа новой радиостанции звучала в эфире на протяжении часа. Вскоре в эфир вышло ещё несколько подобных программ, а дальше вещание прекратилось на целых полгода. И лишь весной 1992 года радио “Незалежність” вернулось во львовский эфир – отныне станция работала не только на коротких, но и на более слушаемых в то время средних волнах (1476кГц). Лишь в 1995 году станция вышла в FM-диапазон, где вещает и поныне. Впрочем, в процессе своей эволюции данная станция отказалась от коротко- и средневолнового вещания (на частоте 1476кГц радио “Незалежність” одно время представляло отдельный проект – “Polske Radio Lwów”, здесь же свои эфирные отрезки имели другие коммерческие вещатели Львова, но позже частота замолчала вовсе).

А что же происходило на общегосударственном уровне? С обретением Украиной независимостью встал вопрос о реформировании радиоинформационного пространства страны, перераспределении частот и каналов вещания. С 1 января 1992 года 1-ый канал общеукраинского радиовещания (УР-1) прекращает ретрансляцию программ Всесоюзного радио из Москвы – отныне здесь звучат исключительно украинские передачи. Второй общеукраинский радиоканал (УР-2) остаётся за информационно-музыкальным каналом “Промінь”. Кроме того, создаётся третий общеукраинский радиоканал – УР-3, на котором запускается культурологическая программа “Радио Муз” (в 2003 году после очередного реформирования Национальной радиокомпании Украины этот канал переименовывается в “Радио культура”). Этот самый 3-ий канал Украинского радио также заменяет собой на “третьей кнопке” проводного вещания ретрансляцию программ московской радиостанции “Маяк” (впрочем, ещё на протяжении нескольких лет здесь продолжали звучать отдельные программы “Маяка” в утренние часы). На непродолжительное время “Маяк” вообще пропадает из украинского УКВ-эфира, но во второй половине того же 1992-го года возвращается на отдельную частоту в ряде регионов Украины.

Летом того же года в эфир из Лондона на коротких волнах вышла первая программа новосозданной Украинской службы BBC. Данное событие следует считать знаковым хотя бы потому, что перед этим на протяжении десятилетий руководство Британской Вещательной Корпорации отказывалось открывать подобную службу, мотивируя это тем, что Украина является частью СССР, где все прекрасно понимают русский язык, поэтому не стоит распылять денежные средства на создание “национальных” радиоотделов. Более того, этот же тезис звучал в презентационном автобусе-даблдеккере BBC, прибывшем в Киев для участия в Днях Великобритании в Украине летом 1990 года – в то время, когда вопрос о скором рождении независимого украинского государства обсуждался уже с трибун Верховной Рады тогда ещё УССР. И вот – прошло всего лишь два года, и мнение руководства BBC изменилось кардинально: 1 июня 1992 года в эфир вышла первая программа Украинской службы, после чего вещание стало регулярным и некоторое время транслировалось на одной из УКВ-частот в Киеве – вместе с программами русской и английской служб радиокорпорации. Но позже BBC оттуда убрали, дав взамен частоту 612кГц в диапазоне средних волн с вещанием из пригородных Броваров (где также можно было слушать программы трёх указанных служб, в первое время – ежедневно с 6.00 до 1.00). Эта частота использовалась до 9 апреля 2006 года, когда вещание BBC на киевский регион было переведено на частоту 594кГц. В начале 90-х программы BBC транслировались в СВ-диапазоне Украины также через передатчики, расположенные на Харьковщине, Днепропетровщине, Закарпатье и в ряде других регионов.

Однако, позже, с развитием FM-станций (начавших транслировать отдельные программы BBC), внутриукраинское СВ-вещание BBC было свёрнуто – на сегодняшний день маломощные СВ-передатчики BBC работают лишь в Броварах (594кГц) и Харькове (612кГц).

Кроме BBC после окончательного падения “железного занавеса” во внутриукраинский эфир пришли и другие бывшие “вражеские” голоса – “Свобода” и “Голос Америки”. Эти две станции тоже получили в своё распоряжение некоторое количество средневолновых частот (1278кГц в Одесской области, а также синхросеть на канале 873кГц в Броварах, Виннице, Днепропетровске, Крыму и ряде других регионов).

Но если частота 1278кГц была вполне удачной, то с использованием частоты 873кГц возникли проблемы. Дело в том, что данное частотное присвоение было выделено ещё в период существования СССР для вещания одного из всесоюзных радиоканалов через сеть синхронных передатчиков. После распада Союза начался “дерибан” прежде общесоюзных частот, в результате которого в России на частоте 873кГц поселилось “Радио России”, в Молдове – Кишиневское радио, а в Украине – уже упомянутые выше “Радио Свобода” с “Голосом Америки”, к которым добавились Украинское Христианское Радио и Телевидение (УХРТ) и ряд местных вещателей (в Днепропетровске и в Виннице). В результате – в эфире возникла “каша”, в которой порой (особенно, в тёмное время суток, когда сигнал на средних волнах распространяется на более дальние расстояния) сложно было что-то услышать, и для хоть какого-то приёма слушателю нужно было долго крутить свой приёмник, дабы избавиться от помех, прилетающих из сопредельных государств. В итоге, к 1998 году “Свобода” и “Голос Америки” покинули украинский СВ-эфир. Этому, в частности, способствовало начало тесного сотрудничества станций с украинским сетевым радио “Довира” и другими FM-каналами.

Но вернёмся в 1992 год. В это время в различных городах Украины постепенно начинают включаться первые негосударственные радиостанции. Среди них – начавшие вещание весной того же 1992-го: “Радио РОКС Украина” в Киеве (70.40МГц) и “Радио Радиус” в Николаеве (71.00МГц). Последняя вскоре была переименована в “Радио Сэт”. Впрочем, век ей был отмерян недолгий: через несколько лет станция была вынуждена прекратить вещание из-за финансовых проблем. Несмотря на это коллектив “Радио Сэт” успел завоевать всевозможные призы и награды на нескольких конкурсах. Тогда же, в 1992 году, своё радиовещание планировала начать первая киевская негосударственная телерадиокомпания “Мегапол”. Дирекция компании уже даже осторожно анонсировала скорое рождение радиостанции “РЛМ”, для которой уже началась закупка оборудования. В итоге проект был свёрнут, так и не родившись.

Отдельно следует отметить рождение вещания в верхнем диапазоне УКВ – 87.5-108.0МГц. Первыми украинскими станциями, освоившими этот диапазон (называемый в просторечии FM) ещё в 1992-ом году, стали одесское радио “Глас” (106.6МГц) и павлоградское радио “Самара” (107.9МГц). Примечательно, что обе станции существуют и поныне, не изменив своих позывных.

В 1992 году вещание в FM-диапазоне планировалось начать также в Киеве. О своих намерениях освоить эти частоты тогда заявило сразу несколько радиостанций – уже упомянутый “Радио РОКС Украина”, планировавший начать использование частоты 104.0МГц ещё в мае 1992 года, а также — “ЮТаР” и Международная Коммерческая Телерадиокомпания. Но, по разным причинам старт вещания этих станций был отложен. И в результате данный диапазон в столице Украины был открыт лишь 2 апреля следующего года, когда на частоте 104.0МГц зазвучал “РОКС”. К маю того же года начались тестовые трансляции также на киевской частоте 101.5МГц, принадлежавшей Международной Коммерческой Телерадиокомпании. В течение нескольких дней здесь можно было наблюдать либо открытую несущую, либо музыкальную подборку, потом на день здесь появился “Промінь”, после чего – “Маяк” (в то время официально “прописанный” в Киеве на частоте 72.08МГц). Трансляции “Маяка” велись на канале 101.5МГц примерно по 12 часов в сутки в течение нескольких месяцев и прекратились в середине сентября. И лишь 3 января уже следующего, 1994 года, здесь началось вещание собственного проекта Международной Коммерческой Телерадиокомпании – радиостанции “MusicРадио”.

К тому времени Киев имел две негосударственные радиостанции в нижнем сегменте УКВ: к упомянутому “Радио РОКС Украина” (70.40МГц) с 18 февраля 1993 года добавилась радиостанция “7-ой канал” (69.68МГц), принадлежавшая телерадиокомпании “Украинско-Американское Вещание”, которая также владела 7-ым телевизионным каналом в Киеве.

Соответственно, в эфире радио “7-ой канал” после нескольких месяцев тестового вещания (музыка, реклама, новости) зазвучали программы студий и компаний, вещавших на упомянутом телеканале. Первой ласточкой стала радиостудия “Киев Арт”, принадлежавшая телерадиокомпании “Гравис” и возглавляемая Виктором Каменским. Радиостудия готовила свои программы, периодически транслировала передачи спутниковых радиостанций – американского радиоканала “VOA Europe” и турецкого “Metro FM”. К слову, в эфире радиостудии “Киев Арт” работали два ведущих-американца: Джонни Кэджмарк (программа о рок-н-ролле) и Трэй Эванс (программа “Cowboy in Kiev” о музыке кантри), также студия представляла еженедельное джазовое обозрение “Доктор Джаз”, программу для автомобилистов “Авто”, программу “Компьютер”, авторский цикл — “Мир Андрея Дмитрука”, о тайнах и загадках нашей цивилизации и ряд других. По утрам в эфире звучала религиозная программа “Ключ”, а после полуночи здесь выходил проект “Луна”, представлявший альбомы зарубежных исполнителей.

Единоразовый выпуск программы “Предславинская, 6” от Николая Дубинина представил слушателям творчество киевских групп и исполнителей, “обитавших” в стенах Иняза. Радиостудия “Киев Арт” несколько раз изменяла временные рамки своего присутствия в эфире и просуществовала с 1 июня 1993 года до весны 1994, после чего прекратила вещание, а её коллектив принял участие в становлении другой киевской радиостанции – “ГАЛА Радио”, о которой пойдёт речь позже. На частоте 69.68МГц появлялись и исчезали другие студии – “Радио Русь”, “Тотус”, “Люди для людей”, “Студия Абсолют”, “Радио 69.68”, “Студия Голос”. В 1994 году на “Студии Абсолют” свою карьеру радиоведущего, в частности, начинал ныне широко известный в Украине шоу-мэн — Андрей Джеджула. Из христианской “Студии Голос”, начавшей своё вещание в декабре 1993 года с одночасовой программы, в итоге выросла самостоятельная радиостанция “Континент”.

Но это случилось позже. Сейчас же вернёмся к началу 1994 года – к тому времени, когда киевские слушатели “верхнего” FM-диапазона, прежде ограниченные в выборе станций одним РОКСом (на то время – ретрансляция программ из Москвы с местными рекламно-информационными вкраплениями) вдруг получили внушительный (по тогдашним меркам) подарок – ещё три радиостанции! Первый новичок, упомянутое выше “MusicРадио”, был детищем Международной Коммерческой ТРК (ICTV), которую в свою очередь создали украинский концерн “РРТ” (владелец государственной сети телерадиовышек и радиорелейных сетей) и американская компания “StoryFirst Communications”, владеющая лицензионными правами на аудиовизуальные материалы. Украинский учредитель обеспечивал техническую часть (изначально станция вещала из крохотного технического помещения на территории КРТПЦ), американский – предоставлял музыкальный материал от ведущих мировых лейблов. Собственно, кроме музыки в эфире новой станции изначально ничего и не было.

“MusicРадио” (тогда также использовавшее названия “Радио Музыка” и “101FM”) работало в режиме так называемой “автоматической радиостанции”: в студии был установлен музыкальный автомат, внешне похожий на те аппараты “juke-box”, которые когда-то стояли ресторанах и барах. В автомат закладывалось некоторое количество компакт- и мини-дисков, а в подключённый к нему компьютер — плей-лист, по которому с этих самых дисков в эфир запускались музыкальные треки и реклама. Чуть позже к ним добавились короткие рубрики (предварительно записываемые): прогноз погоды, гороскоп, курсы валют, а также – “Хіт-рік” (радиоверсия одноимённой программы модного тогда УТ-3, представлявшая топовые композиции чарта). Музыкальная составляющая того “MusicРадио” — горячие и не очень хиты, без музыки экстремальной, зато (в отличие от тогдашних “Радио РОКС” и “Радио Киев Арт”) – с композициями на языках, понятных большинству киевлян: дважды в час на волне станции звучали песни русско- и украиноязычных исполнителей.

Тем временем, киевский FM-диапазон пополнился ещё одной частотой: 20 января 1994 года в тестовом режиме включился передатчик на отметке 106.5МГц. В качестве “тестового материала” использовалась звуковая дорожка телеканала “MTV Europe” — благо, он музыкальный. В то время отдельные программы этого известного канала можно было смотреть на столичном телеканале “ЮТаР”, который, собственно, и запустил новую радиостанцию. Такой “телевизионный” тест на частоте 106.5МГц продлился до начала марта (периодически вместо “MTV Europe” использовался сигнал радиостанции “VOA Europe”), после чего здесь начались трансляции киевских программ. Вещание станции поначалу было весьма оригинальным: в эфире порой транслировались целые альбомы – от начала до конца. Много было музыки русскоязычной. В частности, именно на этой волне в Киеве впервые зазвучало то, что впоследствии стали называть словом “шансон” – Шуфутинский, Токарев, группа “Лесоповал”. С 7 марта 1994 года в эфире появились джинглы и заставки, идентифицировавшие канал как проект “РИКА-Студио”, представляемый радиостанцией “ЮТаР Радио” и рекламно-информационным коммерческим агентством (РИКА).

Разнообразных джинглов и заставок было очень много – во всяком случае, если сравнивать с конкурентами. Вещала станция мало – всего 12 часов в сутки (в отличие от вещавших по 18 часов ежедневно РОКСа и MusicРадио), но при этом начала выпускать в эфир авторские программы: хит-парад украинской музыки “Семёрка” (первый подобный проект в киевском коммерческом радиоэфире!), “Арт-компани” (интервью с музыкантами и работниками сферы шоу-бизнеса), “Rhythmic Top Show” (музыка в стиле disco), а также – новости от УНИАР, Экономический дайджест и некое подобие модного тогда проекта “Телегазета” — “Radio Market”. Также на волнах радиостанции выходили анонсы программ телеканала “ЮТаР”.

31 мая вещание на частоте 106.5МГц неожиданно прекратилось и возобновилось лишь 15 декабря – снова с теста в виде “MTV Europe”, после чего, 27 декабря, здесь зазвучало обновлённое “Радио ЮТаР”, но об этом – позже.