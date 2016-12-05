ПОДЕЛИТЬСЯ

1 января в Украине вступает в силу законопроект №3504 «О внесении изменений в Закон Украины «О телевидении и радиовещании» (относительно уточнения условий распространения программ телерадиоорганизаций в составе универсальной программной услуги)» принятый Верховной Радой в октябре и подписанный Президентом в начале ноября.

Таким образом, с нового года медиагруппы получают право требовать с операторов платного телевидения плату за вещание каналов в их сетях.

На данный момент медиагруппы озвучили минимальную стоимость своего контента для сетей платного ТВ, при заключении договоров в декабре этого года. Отметим, что каналы продаются только пакетами.

  • Пакет каналов 1+1 media (6 каналов: «1+1», «2+2», «ТЕТ», «ПлюсПлюс», «Униан ТВ» и «Бигуди») – 0,75 грн за 1 абонента в месяц.
  • Пакет каналов StarLightMedia (6 каналов: «СТБ», «ICTV», «Новый канал», «QTV», «М1» и «М2») – 0,75 грн за 1 абонента в месяц. Предложение действительно до 1 января, с 1 января стоимость дистрибуции составит 1,5 грн за абонента.
  • Пакет каналов «Медиа Группа Украина» (3 канала: «Украина», «НЛО TV» и «Индиго TV») – 0,45грн за 1 абонента в месяц.
  • Пакет каналов Inter Media Group (9 каналов: «Интер», «НТН», «Мега», «Enter-фильм», «Пиксель», «K1», «K2», «Zoom» и «EuroNews») – 3 грн за 1 абонента в месяц.

Все цены, указанные выше, имеют одну оговорку – медиагруппы будут согласовывать стоимость с каждым провайдером в зависимости от его абонентской базы.

По словам представителей медиагрупп, «цены с 01 января 2017 года могут увеличиться в несколько раз».

Стоимость дистрибуции в кабельных сетях также озвучил «5 канал» – 0,1 грн за одного абонента в месяц.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

  • Ольга

    Що це означає для мене особисто, пенсіонерки, яка сидить на дивані перед телевізором?

    • kolobov35

      Це означає, що в залежності від наповнення вашого ТВ-пакету, його вартість з 01 січня зросте. (І зовсім не на 0,75 грн,а значно більше,бо провайдер теперь матиме обґрунтовану спроможність для збільшення тарифу).

      • altxandr

        Вы отвечаете очень мудрыми словами. Для пенсионеров «советского воспитания» надо бы попроще, наверное так:
        «для тех, кто смотрит телевизор через кабельное ТВ стоимость абонентной платы в месяц значительно возрастет.»
        Вопрос: как повлияет этот законопроект на тех , кто смотрит телевизор через эфир — при помощи «бесплатной цифровой приставки Т-2» ?
        Там всего 32 канала, но почти все входят в вышеперечисленные пакеты каналов (кроме канала «Бигуди», канала «Бюстгальтер» и канала «Носки и Чулки».

        • Creative 85

          «почти все входят в вышеперечисленные пакеты каналов» — але ж по факту це безкоштовний пакет послуг для населення, не відноситься до «операторов платного телевидения»? Чи поки вся ця мережа ще підпорядковується Зеонбуду і все ж є платною?

  • Viktor

    Может ли это повлиять на просмотр вышеуказанных каналов со спутника?

  • Валерий

    А что насчет бесплатных IP-TV где эти каналы присутствуют (провайдер не берет плату за доступ к IP-TV)?

    • нет беслпатного ИПТВ и не будет.. везде где есть у провайдеров ИПТВОТТ эти каналы — нужно будет платить либо выключить

      • Валерий

        Как это нету? Я вот за эту услугу НЕ ПЛАЧУ ни копейки, я плачу только за доступ в инет. Пользуюсь я ими или нет — на тариф это не влияет!

        • altxandr

          Я так и не понял — будем ли мы и дальше бесплатно смотреть ТВ по Интернету (платя только за доступ к Интернету) ??

          • Andriy Suyarko

            Если Вы платите за интернет, то это уже не бесплатные каналы. Просто теперь провайдеры будут вынуждены платить тем, кто поставляет контент и не зарабатывать на этом ежинолично.

          • altxandr

            Спасибо. Это Я понял. Но непонятно — подымет ли провайдер мне ежемесячную оплату за пользование Интернетом ? И границы поднятия этой цены есть — или все будет решать здравомыслие провайдера ?

        • не будет больше бесплатного ТВ.. ))) открітое может быть. но общенациональных каналов у провайдеров на шару не будет .. вариантов 2 : либо платят либо отключают

          • Валерий

            Значит будет как в цивилизованном мире? Платно но БЕЗ РЕКЛАМЫ? 😉

          • Влад Спесивец

            Вряд ли. Платно и с рекламой 😀

  • Олекс Клін

    Тріолан вже підняв вартість своїх послуг з 01.12.16 за схемою «Інтернет + ТБ» до 125 грн. на місяць

  • Владимир Черкизов

    Гы, умно, ничего не скажешь. Теперь вату можно смотреть на халяву, а свои за бабки) Нормально, даешь идеологию в массы!!!

    • DK

      от кого ты ждал умно?

    • corn1981

      Так в том смысл майдаунства и состоит — покормить быдло на майдане, увалить сотню животных для драйву, захватить власть, переделить всё добро по-новой, недовольных ухуярить в АТО, установить абсолютную власть на максимально долгий период и доить-доить-доить долбоёбов. Причём срать им в мозг за их же деньги, ещё и обязать платить за просмотр этого!

  • Пенсионер

    Давно смотрю почти 60 спутников, и совсем не парюсь за какие-то аналоговые каналы, которые уже давно должны быть закрыты. https://uploads.disquscdn.com/images/8d41ed3dadebf1c33908ed5f0df4ab7f869e08e6b4f69a2d3e499a6503561347.gif

    • а шо за 60 спутников ? а то я смотрю только 30 спутников

  • Дмитрий Табан-Тарлов

    На аналоговое ТВ то есть на простую антену, это не повлияет?

  • манго

    за воздух платить не надо. смотрите сами свои телеканалы и платите за них сами .

  • андрей

    Зачем оно надо,украинское телевидение? Пусть повышают сколько угодно !

  • сергей владимирович

    шо это за херня такая скока теперь кабельное стоит будет?а аналогове будет бесплатно?