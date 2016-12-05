1 января в Украине вступает в силу законопроект №3504 «О внесении изменений в Закон Украины «О телевидении и радиовещании» (относительно уточнения условий распространения программ телерадиоорганизаций в составе универсальной программной услуги)» принятый Верховной Радой в октябре и подписанный Президентом в начале ноября.

Таким образом, с нового года медиагруппы получают право требовать с операторов платного телевидения плату за вещание каналов в их сетях.

На данный момент медиагруппы озвучили минимальную стоимость своего контента для сетей платного ТВ, при заключении договоров в декабре этого года. Отметим, что каналы продаются только пакетами.

Пакет каналов 1+1 media (6 каналов: «1+1», «2+2», «ТЕТ», «ПлюсПлюс», «Униан ТВ» и «Бигуди») – 0,75 грн за 1 абонента в месяц.

(6 каналов: «1+1», «2+2», «ТЕТ», «ПлюсПлюс», «Униан ТВ» и «Бигуди») – 0,75 грн за 1 абонента в месяц. Пакет каналов StarLightMedia (6 каналов: «СТБ», «ICTV», «Новый канал», «QTV», «М1» и «М2») – 0,75 грн за 1 абонента в месяц. Предложение действительно до 1 января, с 1 января стоимость дистрибуции составит 1,5 грн за абонента.

(6 каналов: «СТБ», «ICTV», «Новый канал», «QTV», «М1» и «М2») – 0,75 грн за 1 абонента в месяц. Предложение действительно до 1 января, с 1 января стоимость дистрибуции составит 1,5 грн за абонента. Пакет каналов «Медиа Группа Украина» (3 канала: «Украина», «НЛО TV» и «Индиго TV») – 0,45грн за 1 абонента в месяц.

(3 канала: «Украина», «НЛО TV» и «Индиго TV») – 0,45грн за 1 абонента в месяц. Пакет каналов Inter Media Group (9 каналов: «Интер», «НТН», «Мега», «Enter-фильм», «Пиксель», «K1», «K2», «Zoom» и «EuroNews») – 3 грн за 1 абонента в месяц.

Все цены, указанные выше, имеют одну оговорку – медиагруппы будут согласовывать стоимость с каждым провайдером в зависимости от его абонентской базы.

По словам представителей медиагрупп, «цены с 01 января 2017 года могут увеличиться в несколько раз».

Стоимость дистрибуции в кабельных сетях также озвучил «5 канал» – 0,1 грн за одного абонента в месяц.