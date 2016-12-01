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Пока медиагруппы обсуждают, как они будут собирать деньги с провайдеров и кто кому должен платить: провайдеры медиагруппам или абоненты медиаграппам через провайдеров, и строят далеко идущие планы по поводу кодирования спутникового сигнала, российская информационная машина вовсю готовится завладеть головами нерадивых украинцев и долгосрочно инвестирует в этот проект.

В материале «Зачем 1+1 media покупает Viasat или ожидаем битву титанов?» был задан конкретный вопрос касательно информационной безопасности Украины.

В случае выполнения этих пунктов и перехода рынка на платную модель, параллельно необходимо будет решать вопрос информационной политики, ответственность за которую возложена не только на государство, но и на участников рынка, как бы они этого не хотели. Не стоит забывать о том, что против Украины ведется «гибридная война» с открытым информационным фронтом. Не удивлюсь, если после кодирования основных украинских каналов, на спутнике Amos (4 гр.з.д.) или Astra (4,8 гр.в.д.) неожиданно и как бы чисто случайно появится 1-й и 2-й мультиплексы РТРС в открытом доступе да ещё и в Mpeg-2, которые попробуют занять нишу исчезнувших открытых каналов и дать зрителям вожделенных бесплатных зрелищ, сдобренных правильными новостными посылами. В нашей истории уже есть прецедент, когда 2 года тому во время аннексии АР Крым зелеными человечками, которых там не было, со спутника ABS-2 (75 гр.в.д.) появился провайдер Zeonbud, по 8 каналов на транспондер, для замены российскими каналами украинских в сети Т2 на полуострове.

Если поступать как страус и засунуть голову в песок, то можно считать, что опасности нет, если ее не видишь. Но на практике в реальной жизни происходит совсем наоборот. И кремль активно готовится взять реванш на информационном поле Украины. Мало избавиться от телеканалов, которые ведут информационную войну внутри государства, нужно быть готовым к атакам извне. На кону около 4х млн. украинских домохозяйств со спутниковыми антеннами «горыныч», для большинства их которых спутниковая антенна — единственный источник получения информации. Можно рассуждать о том, что каналов много, зритель переборчив и смотреть кремлевскую пропаганду не будет. НО когда создается вакуум, его нужно заполнить. И вопрос кто, как и чем его заполнит открыт. Два года тому каналов было 5… Год тому 8… На сегодняшний день уже 20… И это не предел …И как я вижу, Россия активно готовится. Медленно. Постепенно. Результативно.

Месяц тому в украинских группах посвященных спутниковому ТВ в соцсети VK.com главным вопросом был: Куда делся канал «НТВ» с ABS-2 (75 гр.в.д.)? И как его смотреть?

30 ноября на спутнике Eutelsat Hot Bird (13 гр.в.д.) появился в открытом доступе телеканал «НТВ-Мир», который обычно был доступен исключительно по подписке и щедростью не славился. А тут бесплатно – смотри не хочу. Сегодня нет предела щенячьей радости от «НТВ-Мир». Патриотизмом особо не пахнет, и в погоне за бесплатным «сыром» потребитель готов на шару вкушать любые телепомои на русском языке. И плевать на пропаганду и посылы.

На сегодняшний день на спутниковой группировке Eutelsat Hot Bird собралась довольно таки немалая группа российских телеканалов, которые с радостью готовы принять любую эстафету и промывать мозги информационными помоями правильного содержания хоть украинским, хоть белорусским зрителям. Да любым, страна проживания которых входит в сферу интересов кремля. Не избалованный зритель совершенно бесплатно может смотреть лучшие шедевры российского телепрома и «Новостного Голливуда»:

  • Ukraine 24
  • 24-TV
  • MusicBox Russia
  • ТБН Россия
  • ТНТ International
  • Шансон ТВ
  • СТС International
  • РТР Планета
  • Русский Бестселлер
  • Россия 24
  • НТВ-Мир
  • Новый Мир
  • TV Rus
  • Беларусь 24 (таможенный союз)
  • Союз
  • Первый канал. Европа
  • Первый канал. Румыния!
  • EuroNews Russia

И противостоит им с 1 декабря аж целый ОДИН украинский телеканал UA TV. А судя по количеству дубликатов, то счёт будет не 1 к 18, а 1 к 25 к весне… не в пользу украинского вещателя.

На спутнике Astra 4A (4,8 гр.в.д.) зрителю доступны:

  • НТВ-Мир
  • ТВЦ International
  • РТР Планета Молдова

Как-то 10 лет назад на выставке CSTB в Москве я задал вопрос «Первому каналу»: «Ребята, а почему с Hot Bird не кодируете сигнал и не зарабатываете на подписке, ведь в Европе есть несколько миллионов потенциальных абонентов?». Ответ был очевиден с высоты полета современных событий: «Мы бы с радостью, только вопрос кодирования не экономический, а политический и дан приказ вещать в открытом доступе. Так что плюс-минус миллион от нефтедолларов для промывки мозгов европейской аудитории вообще не вопрос для государственной машины».

Так что пока медиагруппы позабыв об информационной безопасности и социальной ответственности думают о том, как заработать на рынке, может пора уже планировать в будущем расчеты в рублях? А то ведь счёт вообще не в пользу украинского вещателя, который в погоне за золотым тельцом немного забывается о реалиях.

P.S. Хочется обратиться к медиа-олигархам и островитянам-собственникам, уважаемые медийщики, обратите внимание на проблему информационной безопаснотси… В погоне за копейкой вы можете перейти на рубль.

P.P.S. Уважаемые депутаты, судя по вашим декларациям, вы не то что транспондер на самом популярном европейском спутнике можете арендовать, вы спутник в состоянии купить, за нал. Будьте патриотами не на бумаге, не в телевизионных роликах, а на практике…

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  • Вадим Жушман

    Олександре, Euronews (Франція) і на ньому можна обрати українську аудіо-доріжку, JurnalTV — Молдова.

    • На EuroNews більшість обирає російську.. Бо такі налаштування тюнеру. Щодо Журналу, то його в переліку немає :

      НТВ-Мир
      ТВЦ International
      РТР Планета Молдова
      Просто є у переліку каналів тюнеру, але акцент саме на ці три канали

      • Вадим Жушман

        Але в відео він є. EuroNews є на 13Е (з 13 аудіодоріжками) та 4W (виключно українська).

        • в більшости приймачів виставлена доріжка — російська. тому,,,,,

          • Alex Dudnik

            А Ви думаєте, що зміст трансляції змінюється в залежності від того яка доріжка вибрана (російська чи українська)? Думаю, що не кремль пише для euronews сценарії. А так то стаття актуальна 100%.

  • Виктор Кулиш

    Хорошая, грамотная, а самое главное-актуальная статья. Особенно в разрезе планов наших медиагрупп по монетизации доступа к своему ресурсу за счет провайдеров. Многие будут вынуждены отключить значительную часть отечественного продукта из-за невыгодных условий, предлагаемых медиагруппами. Выход вижу один, и в этом должен помочь провайдерам регулятор. До выключения в стане аналогового ТВ все оставить в договорном плане так как есть. Т.е. заключение на аналоговую ретрансляцию условно бесплатных договоров на 2017 год. (120-240 грн. на год). По цифре можно разговаривать и договариваться отдельно. Иначе поможем в развитии варианта развития событий изложенного в данной статье.

    В. Кулиш

  • Evgeny Galkovsky

    Может просто вовсе запретить людям ставить хотбёрд, ограничиваясь амосом и астрой? Ну ведь, серьёзно, в основном хотбёрд использовался и используется по сеть день обычным обывателем как раз для приёма конкретно этих каналов. Или что, обычный украинец повседневно включал и смотрел бы эти тучи европейских телеканалов? Единицы так делают.
    Ну и всё-таки, а что не так с «Беларусь-24», если он нацрадой разрешён?

    • я видать один в статье читаю : мы проигрываем информационное пространство со спутника и росия готовится к реваншизму ? И нужно обратить взор на 13Е и на то что будет, когда мг закодируют сигнал в 2018м году ?

      Б24 — информационно вне периода обострения мозга у кремля и нападок на Беларусь новостными блоками лежит в информационном поле рф…

      • Вадим Жушман

        Але є незалежний польсько-білоруський проект, який йменується як «Белсат».

        • і шо ? він робить погоду ? і хто знає про то шо він є .

      • Alex Dudnik

        Швидше б вдало запустили либідь. Тоді можливо й змій горинич стане не актуальним, або на інші супутники….

    • Сергей Шевченко

      Конечно запретить Евгений, а то кто же будет платить нашим медиагруппам за информационное «щастя» слегка разбавленное рекламой и сытыми лицами с баулами кеша. Имхо, нада икспердам запретить интернет и отправить в села демонтировать корень бед нашей страны, спутник хотбирд.

      • Evgeny Galkovsky

        про «запретить» это был сарказм

    • Alex Vischtv

      А почему вообще какая то кучка дятлов должна решать, что мне смотреть, что не смотреть. Сам разберусь как нибудь.

  • Kremez

    На Амосе вообще половина транспондеров с украинскими каналами при малейшей тучке перестают показывать, проверено в разных местах. Так что делайте выводы.
    А где-то там, который год пордяд, ржавеет Лыбидь.
    Зато укроозабоченые спят и видят как позакрывать все, что можно, и не только. А что нельзя, то позапрещать. При этом еще и процентов 20 домохозяйств цифрой не охвачены вообще.
    Насчет помоев спорить не буду, но и одну ботву есть постоянно тоже уже поднадоедает.

    • на Амосе вообще ни одного украинского канала скоро не будет

      • Alex Dudnik

        Звідки такі дані? Можна конкретну дату. А то лиш канали Коломойського туди переходять до 2017 року, наскільки мені відомо.

        • gvozdenis

          Не удивлюсь, если Зеонбуд тоже закодирует сигнал, чтобы абонплату ввести или же медиахолдинги потребуют (хотели же платные мультиплексы делать и останутся только УТ-1, Культура (которую еще вместо БТБ не запустили) и местные каналы, может, переоформят и что-то на Раду заменят, например, Винтаж, который тоже не работает. И смотрите бесплатно в цифре только ту же универсальную программную услугу, как в кабеле, тогда точно на спутник с российскими каналами уходить или на онлайн-ТВ в интернет, кстати, в интернете проще российские каналы найти, чем украинские — сайтов больше, а на тех, что есть украинские, не везде работают. А то и вообще можно государственный мультиплекс сделать бесплатный и с максимальной мощностью и зоной покрытия — УТ-1, Культура, Рада и местные, можно еще и три канала Украинского радио добавить — народу хватит. Все равно, как новые российские фильмы и сериалы запретили, так старьё и иностранщину крутят. А все фильмы и многие телепередачи в интернете онлайн и в торрентах есть.

          • Kremez

            Ну с большими городами и районными центрами более-менее понятно.
            А вот, Вы не поверите, но и на сегодняшний день в Украине есть районы где отсутствуют все системы жизнеебеспечения (кроме электричества) а из средств коммуникациий только проводной телефон (моб. ч/з выносную антенну), соответствующий интернет и пресса. Телевидение только аналоговое (видимо отсутствующий мультиплекс Т2 был предназначен для них) с качеством картинки даже не «снег», а снегопад, и тоже только на выносной антенне.
            И, что смотреть им?