Пока медиагруппы обсуждают, как они будут собирать деньги с провайдеров и кто кому должен платить: провайдеры медиагруппам или абоненты медиаграппам через провайдеров, и строят далеко идущие планы по поводу кодирования спутникового сигнала, российская информационная машина вовсю готовится завладеть головами нерадивых украинцев и долгосрочно инвестирует в этот проект.

В материале «Зачем 1+1 media покупает Viasat или ожидаем битву титанов?» был задан конкретный вопрос касательно информационной безопасности Украины.

В случае выполнения этих пунктов и перехода рынка на платную модель, параллельно необходимо будет решать вопрос информационной политики, ответственность за которую возложена не только на государство, но и на участников рынка, как бы они этого не хотели. Не стоит забывать о том, что против Украины ведется «гибридная война» с открытым информационным фронтом. Не удивлюсь, если после кодирования основных украинских каналов, на спутнике Amos (4 гр.з.д.) или Astra (4,8 гр.в.д.) неожиданно и как бы чисто случайно появится 1-й и 2-й мультиплексы РТРС в открытом доступе да ещё и в Mpeg-2, которые попробуют занять нишу исчезнувших открытых каналов и дать зрителям вожделенных бесплатных зрелищ, сдобренных правильными новостными посылами. В нашей истории уже есть прецедент, когда 2 года тому во время аннексии АР Крым зелеными человечками, которых там не было, со спутника ABS-2 (75 гр.в.д.) появился провайдер Zeonbud, по 8 каналов на транспондер, для замены российскими каналами украинских в сети Т2 на полуострове.

Если поступать как страус и засунуть голову в песок, то можно считать, что опасности нет, если ее не видишь. Но на практике в реальной жизни происходит совсем наоборот. И кремль активно готовится взять реванш на информационном поле Украины. Мало избавиться от телеканалов, которые ведут информационную войну внутри государства, нужно быть готовым к атакам извне. На кону около 4х млн. украинских домохозяйств со спутниковыми антеннами «горыныч», для большинства их которых спутниковая антенна — единственный источник получения информации. Можно рассуждать о том, что каналов много, зритель переборчив и смотреть кремлевскую пропаганду не будет. НО когда создается вакуум, его нужно заполнить. И вопрос кто, как и чем его заполнит открыт. Два года тому каналов было 5… Год тому 8… На сегодняшний день уже 20… И это не предел …И как я вижу, Россия активно готовится. Медленно. Постепенно. Результативно.

Месяц тому в украинских группах посвященных спутниковому ТВ в соцсети VK.com главным вопросом был: Куда делся канал «НТВ» с ABS-2 (75 гр.в.д.)? И как его смотреть?

30 ноября на спутнике Eutelsat Hot Bird (13 гр.в.д.) появился в открытом доступе телеканал «НТВ-Мир», который обычно был доступен исключительно по подписке и щедростью не славился. А тут бесплатно – смотри не хочу. Сегодня нет предела щенячьей радости от «НТВ-Мир». Патриотизмом особо не пахнет, и в погоне за бесплатным «сыром» потребитель готов на шару вкушать любые телепомои на русском языке. И плевать на пропаганду и посылы.

На сегодняшний день на спутниковой группировке Eutelsat Hot Bird собралась довольно таки немалая группа российских телеканалов, которые с радостью готовы принять любую эстафету и промывать мозги информационными помоями правильного содержания хоть украинским, хоть белорусским зрителям. Да любым, страна проживания которых входит в сферу интересов кремля. Не избалованный зритель совершенно бесплатно может смотреть лучшие шедевры российского телепрома и «Новостного Голливуда»:

Ukraine 24

24-TV

MusicBox Russia

ТБН Россия

ТНТ International

Шансон ТВ

СТС International

РТР Планета

Русский Бестселлер

Россия 24

НТВ-Мир

Новый Мир

TV Rus

Беларусь 24 (таможенный союз)

Союз

Первый канал. Европа

Первый канал. Румыния!

EuroNews Russia

И противостоит им с 1 декабря аж целый ОДИН украинский телеканал UA TV. А судя по количеству дубликатов, то счёт будет не 1 к 18, а 1 к 25 к весне… не в пользу украинского вещателя.

На спутнике Astra 4A (4,8 гр.в.д.) зрителю доступны:

НТВ-Мир

ТВЦ International

РТР Планета Молдова

Как-то 10 лет назад на выставке CSTB в Москве я задал вопрос «Первому каналу»: «Ребята, а почему с Hot Bird не кодируете сигнал и не зарабатываете на подписке, ведь в Европе есть несколько миллионов потенциальных абонентов?». Ответ был очевиден с высоты полета современных событий: «Мы бы с радостью, только вопрос кодирования не экономический, а политический и дан приказ вещать в открытом доступе. Так что плюс-минус миллион от нефтедолларов для промывки мозгов европейской аудитории вообще не вопрос для государственной машины».

Так что пока медиагруппы позабыв об информационной безопасности и социальной ответственности думают о том, как заработать на рынке, может пора уже планировать в будущем расчеты в рублях? А то ведь счёт вообще не в пользу украинского вещателя, который в погоне за золотым тельцом немного забывается о реалиях.

P.S. Хочется обратиться к медиа-олигархам и островитянам-собственникам, уважаемые медийщики, обратите внимание на проблему информационной безопаснотси… В погоне за копейкой вы можете перейти на рубль.

P.P.S. Уважаемые депутаты, судя по вашим декларациям, вы не то что транспондер на самом популярном европейском спутнике можете арендовать, вы спутник в состоянии купить, за нал. Будьте патриотами не на бумаге, не в телевизионных роликах, а на практике…