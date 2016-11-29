«Триколор ТВ» отключает все каналы Discovery

Договор между партнёрами не состоялся и с 1 декабря спутниковый оператор прекращает вещание ряда каналов Discovery, сообщает газета Коммерсантъ.

К отключаемым от оператора каналам относятся также Eurosport и TLC. Договорённость о разделении доходов достигнута не была и оператору пришлось отказаться от целого пакета каналов. Информацию подтвердил «Медиа альянс», в группу которого входят телеканалы.

Ранее сотрудничество происходило по системе разделения дохода – «Триколор» выплачивал часть средств, полученных от подписчиков, «Медиа альянсу». В настоящий момент, гендиректор последнего Григорий Лавров заявил, что спутниковый оператор выдвинул условия, при которых дальнейшее сотрудничество невозможно.

Представители же «Триколора» попросту заявили абонентам, что в пакете предусмотрены аналогичные познавательные каналы.

Уточним, что в ряду каналов, от которых отказался «Триколор» — телеканалы Discovery Channel, Animal Planet, Eurosport и женский канал TLC.

Discovery – крупномасштабный игрок рынка. Немало зарабатывая на рекламе, он также держит у телеэкранов около 0,37% всех россиян (данные на январь-октябрь текущего года).

«Триколор» же, армия которого состоит из трети всего рынка платного ТВ, ведёт себя весьма неоднозначно. К примеру, в начале осени текущего года оператор заявил о приостановке вещания ряда телеканалов – «Моя планета», «Наука 2.0», «Русский роман» и др. по причине пересмотра договоров с партнёрами. При этом оператор уверил, что данным каналам будет предоставлена достойная замена, а вдобавок контент будет расширен за счёт собственных каналов «Триколора». Позднее ситуация была урегулирована, однако это уже не первый случай, когда оператора не понимают как представители ВГТРК, так и собственные абоненты.