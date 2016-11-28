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В эфирном цифровом вещании Киева начали работу два телеканала в HDформате. Ещё одинначнёт вещание с первого декабря.

Киевские зрители, принимающие сигнал эфирного цифрового телевидения, получили возможность просмотра двух телеканалов в стандарте HDэто информационные «112 Украина» и NewsOne.

Трансляция «112 Украина» осуществляется в формате DVBT2/1280×720 в рамках национальной сети эфирного цифрового телевещания, оператором которой является компания «Зеонбуд».

112hd-terrestrialNewsOne в HDкачестве начал работу в рамках сети многоканального экспериментального цифрового вещания в формате DVBT/1920х1080, провайдером которой является компания «Эра продакшн».

newsonehd-terrestrialИз собственных источников на телевизионном рынке, редакции Mediasat также стало известно, что с 1 декабря в цифровом эфире Киева начнёт вещание третий канал в формате высокой чёткостиПравдаТУТ.

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