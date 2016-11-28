В эфирном цифровом вещании Киева начали работу два телеканала в HD—формате. Ещё один – начнёт вещание с первого декабря.
Киевские зрители, принимающие сигнал эфирного цифрового телевидения, получили возможность просмотра двух телеканалов в стандарте HD – это информационные «112 Украина» и NewsOne.
Трансляция «112 Украина» осуществляется в формате DVB—T2/1280×720 в рамках национальной сети эфирного цифрового телевещания, оператором которой является компания «Зеонбуд».
NewsOne в HD—качестве начал работу в рамках сети многоканального экспериментального цифрового вещания в формате DVB—T/1920х1080, провайдером которой является компания «Эра продакшн».
Из собственных источников на телевизионном рынке, редакции Mediasat также стало известно, что с 1 декабря в цифровом эфире Киева начнёт вещание третий канал в формате высокой чёткости – ПравдаТУТ.