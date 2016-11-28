28 ноября исполнилось ровно ТРИ ГОДА, как телеканал «112 Украина» вышел в эфир. За три года канал из новичка суверенно вырвался в лидеры и, судя по рейтингам, находится безапелляционно на первом месте, работая в прямом эфире, практически в режиме безостановочного марафона. Для того что бы узнать о том как это было и какие планы перед собой ставит телеканал, Mediasat встретился с Сергеем Логуновым, генеральным продюсером «112 Украина».

— Сергей, давайте начнем диалог с вопроса о Вас. Вы работали в НТКУ, на «Интере», в UBR. Что побудило Вас перейти на канал «112 Украина», и в чем его отличие от предшественников, да и вообще, от других каналов Украины с организационной и производственной точек зрения?

Побудило то, что это было очень интересное предложение. Молодой канал, который ставил перед собой серьезные задачи. Новая техническая база, очень молодой коллектив, понятная редакционная политика и готовность руководства проводить изменения, чтобы строить канал, который исповедовал бы европейские принципы. Было понимание, что нужно менять, и возможности для того, чтобы эти изменения провести. Для меня это был очень интересный вызов, чтобы проверить себя. И честно говоря, это большая радость, что я оказался здесь. Тем более, я уходил с канала и вернулся, потому что без «112 Украина» тяжело.

— Лично Вы какие цели ставили перед собой, приходя на новостной канал? Что реализовано?

Цель – вывести канал в лидеры новостной ниши. И это было самое интересное, потому что конкурентная среда была сформирована. Тогда с третьего-четвертого места канал по разным аудиториям прыгнул на первое. И это все произошло менее чем за год работы. Ну и, безусловно, это реализация всех тех идей, которые появлялись уже как до работы на «112 Украина», так и во время. После получения предложения была проработана начальная стратегия, которая корректировалась. Можно сказать, что никогда не может быть реализовано все, потому что каждый день появляются какие-то новые цели. Например, цель стать лидерами ниши уже нужно корректировать, поскольку она достигнута. Сейчас мы больше работаем над тем, чтобы канал укрепился в роли украинского CNN, BBC, канала, который проверяет свою информацию, не занимается манипуляцией. Мы хотим, чтобы зритель знал, что в эфире «112 Украина» он может получить достоверную, политически незаангажированную информацию, и доверял нам.

— Три года тому назад, когда канал запустился, Вы оценивали его как зритель, сейчас оцениваете работу изнутри. В чем сильные стороны канала «112 Украина»? Чем он отличается от других новостных каналов?

Очень много изменений произошло. Самая сильная сторона канала – это команда. Мы наблюдаем, как одни телеканалы создаются, другие реформируются, но никто из них не может соревноваться со «112 Украина» по вопросу коллектива. И конечно же, то, что люди продолжают гореть своей работой, хотят становиться лучше, с желанием ежедневно приходят на работу, потому что каждый день мы вступаем в бой.

— Давайте откровенно, чего не хватает новостным каналам Украины? (Кроме денег))) Да и в принципе украинскому ТВ? Что его может улучшить?

Наверное, не хватает людей, потому что новостной телевизионный рынок очень насыщен: есть информационные каналы, есть новостные выпуски. Мне кажется, что украинский рынок труда не может потянуть столь большой объем. В принципе, я не уверен, что есть востребованность аудитории в таком количестве информационных телеканалов. При анализе эфира других вещателей видны недочеты, несерьезный подход в работе с информацией, хотя это очень ответственная миссия – информацию доносить, ее проверять и с ней основательно работать. Ну и, конечно же, не хватает инвестиций, как, собственно, по всему рынку. Многое делается намного дешевле, чем на Западе, но это не всегда на благо.

— Вы отметили, что самая сильная сторона канала – это люди. Как происходит отбор персонала? Насколько он сформирован? Кого бы Вам хотелось «захантить» с рынка на канал? Как происходит обучение? Повышение квалификации сотрудников?

Отбор персонала происходит точно так же, как на других каналах. Руководители подразделений ищут сотрудников. Телеканал сформирован, в принципе, на 100%. Кого бы нам хотелось заманить с рынка на канал? Хочется привлекать «свежую кровь», людей, не имеющих негативного опыта работы в информационных редакциях других телеканалов, которые понимают, зачем пришли в эту профессию. Потому что можно научить всему: и снимать, и писать. Но самое главное – это отношение людей к своей работе. И, конечно же, хочется, чтобы на канале работали самые талантливые журналисты страны. В принципе, наш ньюсрум могу назвать исключительным: и всех журналистов, которые там работают, и редакцию. По моему мнению, «112 Украина» – это лучшее место для развития молодых журналистов. Всех, кто хочет учиться – мы обучаем. При этом к каждому у нас индивидуальный подход. Ведущие канала в эфире работают, как правило, без редакторской помощи, сами ведут диалог в студии. Поэтому, когда мы их подбираем, то всегда ищем не диктора, а человека понимающего. В первую очередь нас интересует его ум, интеллект, желание развиваться. И если мы видим, что что-то не получается в кадре – мы эту подготовку можем растянуть на три месяца, полгода. Нанимая тренеров, сами очень много занимаемся с ведущими и другими ребятами. Многие занимаются саморазвитием – и это то, за чем приятнее всего наблюдать. Есть такие примеры колоссального роста ребят, которые приходили с других каналов. Мы в них верили, не могли дать всю полноту обучения, они сами находили тренеров, занимались дома и выросли колоссально.

— Возможен ли карьерный рост внутри канала?

Возможен, и он постоянно происходит. Самые очевидные примеры – это наши ведущие, которые выросли из журналистов, редакторов. Например, Володя Полуев, Женя Скорина, Катя Жукова, Юра Бибик, Настя Марченко. Алла Щелычева на другом канале работала журналистом, у нас же она стала ведущей. Все молодцы, всех любим, все прекрасны. «112 Украина» дает возможность развиваться внутри канала – и это наша отличительная черта.

— На сайте в разделе «Вакансии» идет поиск людей в разных городах Украины, вы расширяетесь?

Мы постоянно расширяемся, ищем стрингеров, сотрудников в офис, придумываем новые форматы. И будем продолжать расширяться.

— Как на канале формируется повестка дня? Происходит ее корреляция в течении дня? Как быстро канал реагирует на изменения либо события?

Задача редакции – выдавать новости не позже, чем через три минуты после того, как происходят события. Это наш тренд, который мы соблюдаем. И, в принципе, телеканал не соревнуется с другими вещателями по скорости подачи информации, существенно их опережая, а соревнуется больше с интернетом. Это, конечно, сложнее, информацию надо подготовить, идеально визуализировать и выдать. У нас также есть тренд на абсолютную визуализацию. Повестка дня формируется исключительно редакцией, выпускающие редакторы и редакторы дня ежедневно проводят летучки, определяются темы дня – этого, следующего, тема недели… Конечно, если что-то очень важное происходит – существенно корригируется. Редакция понимает, что мы от нее хотим: какие рейтинговые темы и социально важные проблемы надо поднимать. Единственное, если вижу, что мы что-то не докручиваем, а можно докрутить и это будет интересно нашей аудитории, то лично включаюсь в процесс, но со временем этого становится все меньше. Когда я только пришел на канал, приходилось работать без выходных где-то на протяжении года, каждый день быть в ньюсруме, вручную корректировать темы, доносить, объяснять, что хочу получить, потому что телевидение – это все равно реализация своего видения.

— Возможно ли построить в Украине прибыльный новостийный бизнес? Если да, то когда телеканал планирует выйти на самоокупаемость? От чего это зависит?

В Украине это можно будет сделать, когда стабилизируется экономика. Когда весь медиа-бизнес будет бизнесом, когда олигархи будут тратить меньше денег на телеканалы. А телеканалы перестанут тратить больше, чем они зарабатывают. Тогда, конечно, все возможно. Просто есть очень много вводных. Все сильно зависит от того, как будет развиваться страна, и что будет происходить с экономикой, как будет структурироваться украинский медиа-рынок и насколько он будет конкурентным. То, что мы видим сейчас – нельзя назвать бизнес-полем. Как бизнес может быть окупаемым, если собственник телеканала вносит инвестиции, которые пытаются забрать чиновники? То есть должен быть рынок, регулятор и одинаковое отношение ко всем каналам.

— Насколько важен для новостного канала плюрализм мнений? И разнополярность?

Без него никуда. На нашем канале всегда присутствуют две или больше точек зрения. Канал не должен навязывать свою позицию зрителю, а давать возможность самостоятельно думать. В принципе, аудитория «112 Украина» такая, что сама думает и принимает решения. Мы ее очень уважаем и ничего не навязываем. Этого нет на других телеканалах, напротив – есть определенный субъективизм, мнение редакции, которое зашивается и подается как авторское, а на самом деле – это прямая и открытая манипуляция. Не нам осуждать или поддерживать, ответ должна всегда давать аудитория, если аудитория хочет такого навязывания – то это вопрос к ней.

— Чего никогда не будет в эфире «112 Украина»?

Никогда не будет пропаганды и призывов. Канал работает по принципам, по которым работают серьезные и уважающие себя телекомпании. Поэтому «112 Украина» не будет пропагандировать нетерпимость, насилие. В эфире мы всегда останавливаем гостей, когда они переходят на личности и начинают судить людей не по их делам и поступкам, а прибегают к личным обвинениям. За этим канал очень сильно следит. Можно сказать, что будет на канале – будет много хорошей информации, инновационных форматов, новинок для зрителей.

— Насколько готова техническая и технологическая база канала «112 Украина» для реализации самых смелых задумок? Чего не хватает?

Не хватает, на самом деле, ресурса. Его всегда не хватает, потому что идей тысячи. У нас порядка 20 проектов, которые мы готовы запускать, но они требуют более серьезного технологического развития. Техническая база телеканала практически не расширялась, несмотря на то, что с середины 2014 года существенно выросли объемы вещания: увеличилось количество прямоэфирных часов и выпусков новостей, информации мы выдаем в три раза больше. Почти не увеличивался штаб канала, расширения были точечными. Фактически это было экстенсивное развитие телеканала. И сегодня чувствуется, что, по большому счету, уже недостаточно придумать проект, надо еще придумать, каким образом его можно реализовать в тех рамках, в которых существует телеканал. Часто это становится невозможным. Ну и как всегда, не хватает ресурсов и эфирного времени. В эфир все не влазит.

— Новостной телеканал в Украине – это бизнес или политический инструмент?

Телеканал «112 Украина» – это, безусловно, бизнес. Другие телеканалы – политический инструмент. Это мое мнение. Никто никогда не скрывал, что канал создается, чтобы увеличивать свою капитализацию, и это, наверное, единственный формат, как должен развиваться новостной телеканал в Украине.

— В связи с изменениями в составе УПУ канал «112 Украина» по какой модели пойдет? Канал платит провайдеру? Провайдер каналу? Паритет?

За прошлый год наш канал полностью пересмотрел принципы работы с провайдерами и еще в январе 2015 года вышел из состава УПУ. На сегодня нам не интересно быть обязательным телеканалом для провайдеров, напротив, мы поддерживаем инициативы рынка в направлении перехода к модели Pay TV. То, что в составе УПУ уменьшили количество программ, в первую очередь повлияет на отношения медиагрупп и провайдеров. Эти изменения станут первой ступенью к пересмотру общих условий работы телеканал/провайдер и переходом на модель Pay TV. Конечно же, мы категорически не согласны с существующей моделью, когда крупные провайдеры требуют деньги за вхождение и распространение канала в их сетях, но на данном этапе принимаем это как данность. В начале 2016 года телеканал «112 Украина» предложил провайдерам перейти к платным взаимоотношениям. И благодаря тому, что наш канал вещает в двух форматах – SD и HD, мы сформировали модель дистрибуции, которая позволяет обеспечить максимальное присутствие в сетях провайдеров и в то же время монетизировать контент. В частности, провайдерам мы предлагаем стандартные условия получения прав на распространение версии SD и коммерческие условия для HD версии, которые в том числе включают права на использование технологий Catch-Up TV, TimeShift, VoD (Video-on-Demand). По такой модели дистрибуции мы планируем развиваться и в 2017 году.

— Где монетизация для канала?

Мы самостоятельно продаем рекламные блоки, без привлечения sales-houses. И, несмотря на то, что в эфире «112 Украина» рекламы не так много, доход от нее не уступает тому доходу, который мы могли бы получить от продажи рекламы с помощью посредников.

— Каналу «112 Украина» ТРИ года! Перечислите все достижения за этот период, как внутри канала, так и внешние?

Канал – абсолютный лидер среди всех информационных телеканалов и входит в ТОП-10 общенациональных. Канал – лидер по цитируемости, его цитируют не только украинские СМИ, но и ведущие мировые агентства. Он борется, фактически, за свободу слова, и от того, что с ним происходит – зависит, что будет с другими вещателями страны. Мы смогли без создания объединения документальных фильмов выпустить уже больше 20 картин очень хорошего качества. К примеру «Тени Иловайска», который снимал Богдан Пиленко. Также партнерства с международными организациями. И самое главное – это, конечно, доверие аудитории. Из внутренних достижений – это то, что за очень короткий период, с 2014 года, удалось быстро переформатировать канал, сделать его самым сильным информационным вещателем, а не просто одним из многих, пусть даже с хорошей техникой, картинкой, людьми и т.д. Ну и рост сотрудников, который происходит каждый день, достижения отдельных из них. И может быть для отрасли это даже важнее, ведь на «112 Украина» в наше с вами время работает новое поколение журналистов.