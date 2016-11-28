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28 ноября исполнилось ровно ТРИ ГОДА, как телеканал «112  Украина» вышел в эфир. За три года канал из новичка суверенно вырвался в лидеры и, судя по рейтингам, находится безапелляционно на первом месте, работая в прямом эфире, практически в режиме безостановочного марафона. Для того что бы узнать о том как это было и какие планы перед собой ставит телеканал, Mediasat встретился с Сергеем Логуновым, генеральным продюсером «112 Украина».

 

Сергей, давайте начнем диалог с вопроса о Вас. Вы работали в НТКУ, на «Интере», в UBR. Что побудило Вас перейти на канал «112 Украина», и в чем его отличие от предшественников, да и вообще, от других каналов Украины с организационной и производственной точек зрения?

Побудило то, что это было очень интересное предложение. Молодой канал, который ставил перед собой серьезные задачи. Новая техническая база, очень молодой коллектив, понятная редакционная политика и готовность руководства проводить изменения, чтобы строить канал, который исповедовал бы европейские принципы. Было понимание, что нужно менять, и возможности для того, чтобы эти изменения провести.  Для меня это был очень интересный вызов, чтобы проверить себя. И честно говоря, это большая радость, что я оказался здесь. Тем более, я уходил с канала и вернулся, потому что без «112 Украина» тяжело.

Лично Вы какие цели ставили перед собой, приходя на новостной канал? Что реализовано?

Цель – вывести канал в лидеры новостной ниши. И это было самое интересное, потому что конкурентная среда была сформирована. Тогда с третьего-четвертого места канал по разным аудиториям прыгнул на первое. И это все произошло менее чем за год работы.

Ну и, безусловно, это реализация всех тех идей, которые появлялись уже как до работы на «112 Украина», так и во время. После получения предложения была проработана начальная стратегия, которая корректировалась. Можно сказать, что никогда не может быть реализовано все, потому что каждый день появляются какие-то новые цели. Например, цель стать лидерами ниши уже нужно корректировать, поскольку она достигнута. Сейчас мы больше работаем над тем, чтобы канал укрепился в роли украинского CNN, BBC, канала, который проверяет свою информацию, не занимается манипуляцией. Мы хотим, чтобы зритель знал, что в эфире «112 Украина» он может получить достоверную, политически незаангажированную информацию, и доверял нам.

Три года тому назад, когда канал запустился, Вы оценивали его как зритель, сейчас оцениваете работу изнутри. В чем сильные стороны канала «112 Украина»? Чем он отличается от других новостных каналов?

Очень много изменений произошло. Самая сильная сторона канала – это команда. Мы наблюдаем, как одни телеканалы создаются, другие реформируются, но никто из них не может соревноваться со «112 Украина» по вопросу коллектива. И конечно же, то, что люди продолжают гореть своей работой, хотят становиться лучше, с желанием ежедневно приходят на работу, потому что каждый день мы вступаем в бой.

Давайте откровенно, чего не хватает новостным каналам Украины? (Кроме денег))) Да и в принципе украинскому ТВ? Что его может улучшить?

Наверное, не хватает людей, потому что новостной телевизионный рынок очень насыщен: есть информационные каналы, есть новостные выпуски. Мне кажется, что украинский рынок труда не может потянуть столь большой объем. В принципе, я не уверен, что есть востребованность аудитории в таком количестве информационных телеканалов. При анализе эфира других вещателей видны недочеты, несерьезный подход в работе с информацией, хотя это очень ответственная миссия – информацию доносить, ее проверять и с ней основательно работать. Ну и, конечно же, не хватает инвестиций, как, собственно, по всему рынку. Многое делается намного дешевле, чем на Западе, но это не всегда на благо.

Сергей Логунов, 112 Украина

Вы отметили, что самая сильная сторона канала – это люди. Как происходит отбор персонала? Насколько он сформирован? Кого бы Вам хотелось «захантить» с рынка на канал? Как происходит обучение? Повышение квалификации сотрудников?

Отбор персонала происходит точно так же, как на других каналах. Руководители подразделений ищут сотрудников. Телеканал сформирован, в принципе, на 100%.

Кого бы нам хотелось заманить с рынка на канал? Хочется привлекать «свежую кровь», людей, не имеющих негативного опыта работы в информационных редакциях других телеканалов, которые понимают, зачем пришли в эту профессию. Потому что можно научить всему: и снимать, и писать. Но самое главное – это отношение людей к своей работе. И, конечно же, хочется, чтобы на канале работали самые талантливые журналисты страны. В принципе, наш ньюсрум могу назвать исключительным: и всех журналистов, которые там работают, и редакцию.

По моему мнению, «112 Украина» – это лучшее место для развития молодых журналистов. Всех, кто хочет учиться – мы обучаем. При этом к каждому у нас индивидуальный подход. Ведущие канала в эфире работают, как правило, без редакторской помощи, сами ведут диалог в студии. Поэтому, когда мы их подбираем, то всегда ищем не диктора, а человека понимающего. В первую очередь нас интересует его ум, интеллект, желание развиваться. И если мы видим, что что-то не получается в кадре – мы эту подготовку можем растянуть на три месяца, полгода. Нанимая тренеров, сами очень много занимаемся с ведущими и другими ребятами. Многие занимаются саморазвитием – и это то, за чем приятнее всего наблюдать. Есть такие примеры колоссального роста ребят, которые приходили с других каналов. Мы в них верили, не могли дать всю полноту обучения, они сами находили тренеров, занимались дома и выросли колоссально.

Возможен ли карьерный рост внутри канала?

Возможен, и он постоянно происходит. Самые очевидные примеры – это наши ведущие, которые выросли из журналистов, редакторов. Например, Володя Полуев, Женя Скорина, Катя Жукова, Юра Бибик, Настя Марченко. Алла Щелычева на другом канале работала журналистом, у нас же она стала ведущей. Все молодцы, всех любим, все прекрасны. «112 Украина» дает возможность развиваться внутри канала – и это наша отличительная черта.

На сайте в разделе «Вакансии» идет поиск людей в разных городах Украины, вы расширяетесь?

Мы постоянно расширяемся, ищем стрингеров, сотрудников в офис, придумываем новые форматы. И будем продолжать расширяться.

Как на канале формируется повестка дня? Происходит ее корреляция в течении дня? Как быстро канал реагирует на изменения либо события?

Задача редакции – выдавать новости не позже, чем через три минуты после того, как происходят события. Это наш тренд, который мы соблюдаем. И, в принципе, телеканал не соревнуется с другими вещателями по скорости подачи информации, существенно их опережая, а соревнуется больше с интернетом. Это, конечно, сложнее, информацию надо подготовить, идеально визуализировать и выдать. У нас также есть тренд на абсолютную визуализацию.

Повестка дня формируется исключительно редакцией, выпускающие редакторы и редакторы дня ежедневно проводят летучки, определяются темы дня – этого, следующего, тема недели… Конечно, если что-то очень важное происходит – существенно корригируется. Редакция понимает, что мы от нее хотим: какие рейтинговые темы и социально важные проблемы надо поднимать. Единственное, если вижу, что мы что-то не докручиваем, а можно докрутить и это будет интересно нашей аудитории, то лично включаюсь в процесс, но со временем этого становится все меньше. Когда я только пришел на канал, приходилось работать без выходных где-то на протяжении года, каждый день быть в ньюсруме, вручную корректировать темы, доносить, объяснять, что хочу получить, потому что телевидение – это все равно реализация своего видения.

Возможно ли построить в Украине прибыльный новостийный бизнес? Если да, то когда телеканал планирует выйти на самоокупаемость? От чего это зависит?

В Украине это можно будет сделать, когда стабилизируется экономика. Когда весь медиа-бизнес будет бизнесом, когда олигархи будут тратить меньше денег на телеканалы. А телеканалы перестанут тратить больше, чем они зарабатывают. Тогда, конечно, все возможно. Просто есть очень много вводных. Все сильно зависит от того, как будет развиваться страна, и что будет происходить с экономикой, как будет структурироваться украинский медиа-рынок и насколько он будет конкурентным. То, что мы видим сейчас – нельзя назвать бизнес-полем. Как бизнес может быть окупаемым, если собственник телеканала вносит инвестиции, которые пытаются забрать чиновники? То есть должен быть рынок, регулятор и одинаковое отношение ко всем каналам.

Насколько важен для новостного канала плюрализм мнений? И разнополярность?

Без него никуда. На нашем канале всегда присутствуют две или больше точек зрения. Канал не должен навязывать свою позицию зрителю, а давать возможность самостоятельно думать. В принципе, аудитория «112 Украина» такая, что сама думает и принимает решения. Мы ее очень уважаем и ничего не навязываем. Этого нет на других телеканалах, напротив – есть определенный субъективизм, мнение редакции, которое зашивается и подается как авторское, а на самом деле – это прямая и открытая манипуляция. Не нам осуждать или поддерживать, ответ должна всегда давать аудитория, если аудитория хочет такого навязывания – то это вопрос к ней.

Чего никогда не будет в эфире «112 Украина»?

Никогда не будет пропаганды и призывов. Канал работает по принципам, по которым работают серьезные и уважающие себя телекомпании. Поэтому «112 Украина» не будет пропагандировать нетерпимость, насилие. В эфире мы всегда останавливаем гостей, когда они переходят на личности и начинают судить людей не по их делам и поступкам, а прибегают к личным обвинениям. За этим канал очень сильно следит. Можно сказать, что будет на канале – будет много хорошей информации, инновационных форматов, новинок для зрителей.

Насколько готова техническая и технологическая база канала «112 Украина» для реализации самых смелых задумок? Чего не хватает?

Не хватает, на самом деле, ресурса. Его всегда не хватает, потому что идей тысячи. У нас порядка 20 проектов, которые мы готовы запускать, но они требуют более серьезного технологического развития. Техническая база телеканала практически не расширялась, несмотря на то, что с середины 2014 года существенно выросли объемы вещания: увеличилось количество прямоэфирных часов и выпусков новостей, информации мы выдаем в три раза больше. Почти не увеличивался штаб канала, расширения были точечными. Фактически это было экстенсивное развитие телеканала. И сегодня чувствуется, что, по большому счету, уже недостаточно придумать проект, надо еще придумать, каким образом его можно реализовать в тех рамках, в которых существует телеканал. Часто это становится невозможным. Ну и как всегда, не хватает ресурсов и эфирного времени. В эфир все не влазит.

112 Украина

Новостной телеканал в Украине – это бизнес или политический инструмент?

Телеканал «112 Украина» – это, безусловно, бизнес. Другие телеканалы – политический инструмент. Это мое мнение. Никто никогда не скрывал, что канал создается, чтобы увеличивать свою капитализацию, и это, наверное, единственный формат, как должен развиваться новостной телеканал в Украине.

В связи с изменениями в составе УПУ канал «112 Украина» по какой модели пойдет? Канал платит провайдеру? Провайдер каналу? Паритет?

За прошлый год наш канал полностью пересмотрел принципы работы с провайдерами и еще в январе 2015 года вышел из состава УПУ. На сегодня нам не интересно быть обязательным телеканалом для провайдеров, напротив, мы поддерживаем инициативы рынка в направлении перехода к модели Pay TV.

То, что в составе УПУ уменьшили количество программ, в первую очередь повлияет на отношения медиагрупп и провайдеров. Эти изменения станут первой ступенью к пересмотру общих условий работы телеканал/провайдер и переходом на модель Pay TV.

Конечно же, мы категорически не согласны с существующей моделью, когда крупные провайдеры требуют деньги за вхождение и распространение канала в их сетях, но на данном этапе принимаем это как данность. В начале  2016 года телеканал «112 Украина» предложил провайдерам перейти к платным взаимоотношениям. И благодаря тому, что наш канал вещает в двух форматах – SD и HD, мы сформировали модель дистрибуции, которая позволяет обеспечить максимальное присутствие в сетях провайдеров и в то же время монетизировать контент. В частности, провайдерам мы предлагаем стандартные условия получения прав на распространение версии SD и коммерческие условия для HD версии, которые в том числе включают права на использование технологий Catch-Up TV, TimeShift, VoD (Video-on-Demand). По такой модели дистрибуции мы планируем развиваться и в 2017 году.

Где монетизация для канала?

Мы самостоятельно продаем рекламные блоки, без привлечения sales-houses. И, несмотря на то, что в эфире «112 Украина» рекламы не так много, доход от нее не уступает тому доходу, который мы могли бы получить от продажи рекламы с помощью посредников.

112 Украина

Каналу «112 Украина» ТРИ года! Перечислите все достижения за этот период, как внутри канала, так и внешние?

Канал – абсолютный лидер среди всех информационных телеканалов и входит в ТОП-10 общенациональных. Канал – лидер по цитируемости, его цитируют не только украинские СМИ, но и ведущие мировые агентства. Он борется, фактически, за свободу слова, и от того, что с ним происходит – зависит, что будет с другими вещателями страны. Мы смогли без создания объединения документальных фильмов выпустить уже больше 20 картин очень хорошего качества. К примеру «Тени Иловайска», который снимал Богдан Пиленко. Также партнерства с международными организациями. И самое главное – это, конечно, доверие аудитории.

Из внутренних достижений – это то, что за очень короткий период, с 2014 года, удалось быстро переформатировать канал, сделать его самым сильным информационным вещателем, а не просто одним из многих, пусть даже с хорошей техникой, картинкой, людьми и т.д. Ну и рост сотрудников, который происходит каждый день, достижения отдельных из них. И может быть для отрасли это даже важнее, ведь на «112 Украина» в наше с вами время работает новое поколение журналистов.

 

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  • Савич

    Та вас 112-помийку і задарма дивитись западло.

  • Іван

    О 112 могу сказать очень много-много негатива: вцепится в какой то информационный повод и трещит сутками:например, о том, станет ли Н. Савченко президентом или о том было ли покушение на плотницког.о Этот трепеж просто сутками. С тандитом вообще прокол когда он выразил свое соболезнование этому бандиту плотницкому . Недавно не смотрел 112 й несколько дней, когда журналисты 112 безуспешно искали на митинге возле Нацбанка проплаченных протестантов. Это вообще позор и дикий непрофессионализм, когда журнали сты канала даже требловаои на улице!!! в людей документы о потерянных вкладах, Было за них просто стыдно, видно, что выполняли приказ . На канале отсутствует аналитика: почему кто виноват чтол делать. Вцепятся в мордобой парасюкпа —и сутками об этом: со всеми приглашенными в студию—об одном и том же . Позор. Но в тоже вроемя 112- у меня сутками не выключается. Люблю К.Смирнову, В. Голованова, Ю. Бибика—умницы порядочные. Жаль, что работают в определенном формате канала—некрасивая политика у него в целом.

  • den7889

    Канал антиукраинских мразей