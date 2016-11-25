Нацсовет утвердил новый состав УПП для разных областей

Нацсовет принял три решения об утверждении Перечня программ УПП: для территории Украины, областных центров (в том числе Киева и Севастополя) и для 24 областей Украины и Крымского полуострова. О новом составе УПП рассказал член Нацсовета Олег Черныш. В УПП для территории Украины содержится три телеканала: «UA: Первый», «Культура», «Рада», а также три радиостанции: «Украинское радио», «Культура» и «Луч».

УПП для областных центров, Киева и Севастополя, содержит телеканалы «UA: Первый», «Культура» и «Рада», радиостанции «Украинское радио», «Луч» и «Культура», а также местные и региональные телеканалы, которые осуществляют эфирное аналоговое и цифровое вещание в областных центрах.

УПП для областей и Крыма содержит телеканалы «UA: Первый», «Культура» и «Рада», радиостанции «Украинское радио», «Луч» и «Культура», а также местные и региональные телеканалы, которые осуществляют эфирное аналоговое и цифровое вещание на территории этих областей.

Кроме этого, в составе УПП есть разница в зависимости от технологии провайдера. Для технологий ММДС и МИТРИС нет УПП в связи с использованием ограниченного радиочастотного ресурса. Для технологий DVB-T и Dvb-t2 нет УПП через использование провайдерами ограниченного радиочастотного ресурса и лицензирования каналов на конкурсной основе. Для технологий ОТТ (интернет) и DTH (спутник) применяется состав УПП для всей территории Украины, поскольку эти технологии предусматривают возможность предоставления услуги сразу по всей Украине.

Для IPTV (кабельное ТВ через интернет-протокол) и цифровых кабельных сетей применяется состав УПП в зависимости от территории, на которую выданная лицензия. Для аналоговых кабельных сетей УПП не включает радиостанции в связи с ограниченным ресурсом этих сетей. 25 ноября Нацсовет обнародовал решение и приложения к ним с перечнями программ УПП.

Решение об утверждении Перечней программ УПП Нацсовет принял в соответствии с недавно принятым законом «О внесении изменений в Закон Украины «О телевидении и радиовещании» (относительно уточнения условий распространения программ телерадиоорганизаций в составе универсальной программной услуги)». Решения Нацсовета вступят в силу вместе с законом – 1 января 2017 года.

Но Нацсовет будет просить вещателей и провайдеров ускорить заключение договоров о ретрансляции телеканалов, что с 1 января 2017 года выходят из состава УПП, чтобы не возникло «очередей» перед Новым годом. Так сообщил председатель Нацсовета Юрий Артеменко. Напомним, 6 октября Верховная Рада приняла закон об изменении состава УПП (законопроект № 3504), а 3 ноября его подписал Президент Украины. Закон также вступит в силу 1 января 2017 года.

Закон предусматривает, что в состав УПП входят телерадиопрограммы ПАТ «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» (в настоящее время в процессе создания на базе Национальной телекомпании Украины), парламентского телеканала «Совет», а также местные и региональные эфирные аналоговые и цифровые телеканалы, которые вещают в пределах не более как одной области и не осуществляют ретрансляцию программ других вещателей и не владеют другими лицензиями на эфирное вещание в других областях.

При этом, общенациональные коммерческие телеканалы изымаются из состава УПП и переходят к договорным отношениям с провайдерами.