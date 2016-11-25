24 ноября решением Национального совета компания «Наше медиа» из села Мамаевцы Черновицкой области получила лицензию на спутниковое вещание телеканала «ЕТНО КАНАЛ». Лицензия выдана сроком на 10 лет.

По словам представителя «Наше медиа», компания уже длительное время работает в качестве студии-производителя, имеет международную регистрацию, и ей удалось накопить довольно много разнообразного культурно-художественного материала, который теперь может заполнить 24-часовое вещание этнографического телеканала.

В эфире «ЕТНО КАНАЛА» зрители увидят передачи о фольклоре, этнографии, традициях, обычаях и быте украинского народа и других национальностей, живущих в Украине.

4 часа эфирного времени канала будут отведены на музыку и песни. Доля программ собственного производства составит 21 час в сутки, то есть 87,5% всего вещания. Формат вещания – культурологическо-развлекательный.

Вещание канала будет осуществляться со спутника Eutelsat Ka-Sat 9A (9° в.д.).

Напомним, «ЕТНО КАНАЛА» работает в УкраинеНацсовет как музыкальный этноканал около полугода, осуществляя вещание на ОТТ-сервисах вместе с ещё одним каналом современной украиноязычной музыки «НАШЕ MUSIK».