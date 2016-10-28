Каналы , входящие в украинские медиагруппы , планируют закодировать спутниковый сигнал уже в начале 2018 года .

На StandUp—шоу «Битва нестартапов или кто кому заплатит?», проходившем сегодня на конференции TIM: Telecom, IT, Media, директор по стратегическому развитию StarLightMedia Федор Гречанинов рассказал о том, что медиагруппы намерены закодировать каналы на спутнике в январе—феврале 2018 года.

Первым этапом перехода на платную модель вещания в Украине стал принятый Верховной Радой законопроект о так называемой УПУexit – исключение каналов медиагрупп из универсальной программной услуги (УПУ).

Следующим этапом будет отключение телевизионного вещания в аналоговом формате, а затем – кодирование каналов, которые сейчас осуществляют спутниковое вещание в открытом виде.

Участники телевизионного рынка давно сошлись во мнении, что только при таких условиях возможно построение платных платформ в Украине. Об этом говорили на конференции PayTV in Ukraine в рамках KIEV MEDIA WEEK, а также на панельной дискуссии, организованной Mediasat в рамках TIM 2015.