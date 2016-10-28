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Каналы, входящие в украинские медиагруппы, планируют закодировать спутниковый сигнал уже в начале 2018 года.

На StandUpшоу «Битва нестартапов или кто кому заплатит?», проходившем сегодня на конференции TIM: Telecom, IT, Media, директор по стратегическому развитию StarLightMedia Федор Гречанинов рассказал о том, что медиагруппы намерены закодировать каналы на спутнике в январефеврале 2018 года.

Первым этапом перехода на платную модель вещания в Украине стал принятый Верховной Радой законопроект о так называемой УПУexitисключение каналов медиагрупп из универсальной программной услуги (УПУ).

Следующим этапом будет отключение телевизионного вещания в аналоговом формате, а затемкодирование каналов, которые сейчас осуществляют спутниковое вещание в открытом виде.

Участники телевизионного рынка давно сошлись во мнении, что только при таких условиях возможно построение платных платформ в Украине. Об этом говорили на конференции PayTV in Ukraine в рамках KIEV MEDIA WEEK, а также на панельной дискуссии, организованной Mediasat в рамках TIM 2015.

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  • Сергей Жук

    э неееее….сначала закодируйте, а только потом кабельщики будут платить

  • Денис Гаврилин

    Зачем они на это идут? Я так понимаю, что украинские каналы будут кодироваться из-за того, чтобы в России нельзя было смотреть?

  • Оксана Калашникова

    Кодируйте. Меньше будут пропаганду смотреть.

  • Сашко

    Закодируют,люди будут смотреть российские каналы,логика железная!!!!

    • Alex Vischtv

      А российских всё больше открытых на спутнике появляется, так что давайте кодируйте своё рекламма тв и кто его смотреть будет.

  • Валерий

    Бабла с рекламы уже мало? Поумерьте аппетит, господа ненасытные!

  • napalm death

    пусть кодируют, хоть работа в виде установок доп антен на российские каналы появится, за это реклама тв платить согласятся только самые упоротые свидомиты.