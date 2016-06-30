«Фрегат ТВ»: взгляд на телепросмотр по-новому

Как выжить телекоммуникационному провайдеру в нынешние времена бурного развития возможностей компьютерных сетей? Ведь сегодня скорости передачи данных стремительно растут, а стоимость интернет-услуг снижается. Витая пара активно сменяется оптоволокном, новый стандарт Wi-Fi преодолел скорость в 1 Гбит/с, 4G вытесняет 3G. Конечно же, предоставлять сторонние дополнительные сервисы за отдельную плату.

Как далеко может пойти провайдер в стремлении увеличить свои доходы? Можно сказать – границ не существует. Но сейчас не об этом. В данном материале речь пойдет об интернет-провайдере «Фрегат», а точнее о его новой OTT-услуге «Фрегат ТВ», которая предоставляет пользователям любого интернет-провайдера доступ к просмотру потокового телевидения (IPTV), огромной коллекции видеоконтента и ряду других дополнительных, но не менее интересных возможностей с помощью смарт-приставки Fregat F-Box SML-482 HD.

Смарт-приставка поставляется в небольшой картонной коробке приятной на ощупь. На ней размещены надписи и пиктограммы основных мультимедийных возможностей, а также логотип провайдера «Фрегат». На коробке отсутствует какая-либо высококачественная фотопечать, нет на ней и красочных изображений, поскольку всё и так выглядит довольно привлекательно.

Все комплектующие аккуратно и компактно сложены в коробку, есть всё необходимое и ничего лишнего.

Материал изготовления – качественный пластик черного цвета. Конструкция проста и элегантна: 4 шурупа и защелки по периметру, на передней панели размещён только один светодиод (расцветка стандартная: режим работы – зеленый, спящий режим – красный; в меру яркий, в глаза не бросается), на торцевых сторонах какие-либо элементы отсутствуют, а на задней панели расположены все интерфейсы. На самом деле их немного, но вполне достаточно для комфортной работы с приставкой. При этом расположены они по уму.

Пульт дистанционного управления небольшого размера, приятный на ощупь. Его передняя панель изготовлена из зеркально-глянцевого пластика чёрного цвета (поверхность маркая, но под кнопками это не так бросается в глаза, как скажем на телефоне, зато вытирать загрязнения от пальцев гораздо удобней и легче).

Задняя же панель напротив – матовая, структурированная, рельефная. Благодаря этому пульт не скользит в руке. Расположение кнопок стандартное, их ход дискомфорта не вызывает, мягкий и плавный.

Аппаратная часть

Чипсет BCM7230 750 MHz dual-core (2000DMIPS)

ОЗУ DDR3 512 MB

Flash NAND 256 MB

Аппаратная поддержка: аудиокодеки – MPEG1/2, MP3, AAC, AC3, WMA, видеокодеки – MPEG-2, MPEG-4 Part 2, H.263, H.264/MPEG-4 AVC, VC-1.

Система не имеет гибкости в настройках или расширения функциональных возможностей, она выполняет ровно ту задачу, которую ей поставили, ни больше, ни меньше. В принципе, так выглядят все провайдерские медиаустройства, поэтому здесь не стоит удивляться.

При этом наличие встроенного модуля Wi-Fi не может не радовать, особенно с учетом того, что порт USB только один и занимать его Wi-Fi-адаптером – не самое удачное решение. А так, все довольны: и Wi-Fi есть, и USB порт свободен.

Программное обеспечение

Смею предположить: единственное, что интересует читателя в данном обзоре, – это функциональность и основные возможности SML-482 HD. Поэтому, приступим!

Подключение приставки к телевизору и её запуск выполняется довольно просто, и не вызовет трудностей даже у новичка. Итак, включаем блок питания в сеть, подключаем HDMI кабель (если старый телевизор, то RCA в помощь, он присутствует в комплекте), нажимаем кнопку включения на пульте и дожидаемся загрузки приставки. Далее в основных настройках выбираем необходимый язык и настраиваем подключение к интернету. Также необходимо произвести регистрацию приставки. Данная процедура представляет собой ввод номера телефона, на который придёт СМС с кодом, который вводится в предложенном меню и вуаля! Всё, приставка закреплена за вашим номером.

С момента распаковки до комфортного просмотра телеканалов проходит минут 5-7 (дольше всего происходит регистрация, так как оперировать пультом в качестве клавиатуры задача не самая простая).

Система построена на ядре Linux. Графическая оболочка варьируется в зависимости от предоставляемых услуг операторов (это универсальная приставка, разработанная компанией SmartLabs и облюбованная многими провайдерами в странах СНГ).

На главном экране расположены пять иконок меню с подписями, под которыми расположена подборка фильмов Megogo:

Графическое оформление выглядит привлекательно. Непосредственно меню имеет продуманную структуру, но… при этом приставка имеет и ряд недоработок, ведь Linux предлагает гораздо больше возможностей для полёта фантазии. Впрочем, здесь следует помнить, что это провайдерское устройство, поэтому продолжим наш обзор далее.

Главное окно меню выглядит следующим образом:

Пять иконок главного меню заметно упрощают общение пользователя с приставкой – настройки, приложения, ТВ-каналы, кинозал, кошелёк. Курсор по умолчанию установлен на «ТВ-каналы», казалось бы мелочь, а приятно :-).

В приложениях пользователю доступны следующие сервисы:

Живой поиск (ищет всё и вся по вашему запросу, результаты разделяются по категориям, просто и удобно, ведь по мере ввода минимум трёх символов поискового запроса, пользователю предлагаются слова-подсказки);

Youtube;

Карты (Yandex и Google, карта грузится довольно быстро, представление вида: топография);

Курсы валют, погода;

Интернет-радио (список радиостанций довольно большой);

Домашние устройства (расшаренные по сети папки или поднятый сервер DLNA работают без нареканий, поднятый сервер на ноутбуке с помощью программы Home Media Server был тут же определён, вся структура папок и контента в них тоже видна, все протестированные форматы распознаны без затруднений: avi, mkv, mp4);

ТВ-каналы – это, собственно, IPTV.

Переключение каналов происходит за доли секунды, будь-то канал в формате стандартной чёткости или в HD-качестве. Пиконы (иконки каналов) упрощают поиск нужных каналов, не нужно приглядываться на их названия, достаточно просто взглянуть на узнаваемые логотипы. Расположение каналов по умолчанию показалось удобным, хотя если кому-то такой порядок не понравиться, изменить его по своему усмотрению не составит труда, благо такая функция присутствует в настройках.

В приставке также есть возможность разделения каналов на группы по содержимому контента. В общем: удобно, качественно, красиво.

А теперь об очередной ложке дёгтя в бочке мёда. Заявленная функция «Life Pause» (пауза эфира до 10 минут) работает далеко не на всех каналах. Например, не работает на СТБ, ICTV и прочих украинских каналах. Работает же в основном на тематически-развлекательных, например, TV1000 Premium HD или Sony Sci-Fi (хотя стоит добавить, что данная функция также работает на телеканале «1+1»). Впрочем, как заверили нас в компании «Фрегат» это связано с правами на контент, а не в некорректности работы сервиса.

С функцией «Back-EPG» (телеканалы в записи до недельной давности) дела предстоят точно также. Всё зависит от телевизионных прав. В целом «Back-EPG» работает стабильно.

Кинозал – это клиентская программа для просмотра видео. Фильмов много, но новинок, как таковых, нет, огромную нишу занимают еще советские фильмы и мультфильмы. Но, по мере развития сервиса, библиотека фильмов также будет расширяться.

Кошелёк – электронный кабинет, где видны все ваши подписки (есть возможность подключать/отключать их), сумма на счету, сколько осталось до следующего платежа, история платежей, сервисы (смена номера, пауза и мультирум – в разработке).

Телекоммуникационный провайдер «Фрегат» запустил на украинском рынке достойный и конкурентоспособный OTT-проект, что не может не радовать (особенно если знаешь цену данной услуги – 23 грн/месяц на момент тестирования). Что касается приставки, то она стабильно справляется с возложенными на неё основными обязанностями (просмотр IPTV и видеоконтента). Правда, для внесения некоторых изменений и настроек в приставке (например, добавление города для просмотра погоды, по умолчанию доступны только Днепропетровск и Киев), пользователям придётся обратиться в техподдержку. Впрочем, в компании «Фрегат» нас заверили, что при запуске продаж в том или ином регионе, города в сервисе «Погода» будут добавляться автоматически. В целом, сервис молодой, но с поправкой на цену услуги – очень перспективный. Главное – отшлифовать работу всех сервисов и расширить их возможности.