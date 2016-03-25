Минувший год оставил ситуацию с DTH в России без сюрпризов. Рынок насыщается, операторы переходят от гонки подключений к конкуренции предложений. Тем не менее, государство держит руку на пульсе — отрасль находится под крепким влиянием регулирующих органов.

Общая ситуация

В конце января завершилась 18 Международная выставка-форум CSTB Telecom & Media 2016, где собрались крупнейшие игроки индустрии телевидения и телекоммуникаций. По единогласному мнению собравшихся, спутниковое телевидение показало лучшие результаты в отрасли по росту и прибыли. На фоне интерактивного ТВ и IPTV, которые еще только развиваются и находятся в ожидании современных технологий, а также кабельного телевидения, где уже не происходит ничего принципиально нового, операторы спутникового ТВ смогли показать уверенное развитие. Даже в кризис.

По подсчетам специалистов, весь рынок платного ТВ в России показал рост в 3,7% до 39,5 млн абонентов. Год назад, в 2014 году, рост составил 8,6%. IPTV занимает самую маленькую долю от всей аудитории — всего 14%. Лидер отрасли — кабельное телевидение, у него 46% подключенных домохозяйств. Спутниковое телевидение отстает, но не сильно и занимает сегмент рынка в 40%. По итогам 2015 года доход с одного абонента на спутниковом рынке составил в среднем 140 рублей в месяц.

Уровень проникновения спутникового ТВ в России уже довольно высокий и по итогам II квартала 2016 года составит 70%. Эксперты компании «ТМТ Консалтинг» считают, что максимальное проникновение услуги в РФ не превысит 75-78%, а это еще около 4,5 млн домохозяйств.

В дальнейшем ожидается конкуренция на рынке контента — кто больше предоставит HD и спортивного контента, кто быстрее и качественнее выйдет на трансляцию Ultra HD программ.

Развитие могло быть более интенсивным и помешало этому не только значительное увеличение курса доллара. В России традиционно высок страховой риск, то есть непредсказуемое изменение правил игры на рынке из-за законодательных инициатив. В минувшем году операторы столкнулись с неожиданной инициативой из Государственной Думы, которая внесла изменения в «Закон о рекламе», согласно которому все платные телеканалы потеряли возможность зарабатывать на рекламе. Эти изменения коснулись примерно 150 предприятий, пострадали в основном, местные телеканалы.

Значительно были «прорежены» ряды телеканалов из-за нового требования ограничить участие иностранного капитала. Некоторые каналы в итоге закрылись, а другие были спешно переоформлены с учетом новых требований.

Теперь эксперты более осторожны в своих прогнозах, все чаще звучат опасения, что 2016 год также принесет какие-то ограничения, которые сложно адекватно объяснить или предвидеть. Например, говорят о том, что политики могут обязать перевести вещание только на отечественные спутники, обосновав это требованиями текущего момента. Это предположение уже не кажется сумасбродным — недавно стало известно о том, что телеканалы «Триколор ТВ» и «НТВ-Плюс» начали вещание с российского спутника «Экспресс-АМУ1», перебравшись туда с европейского Eutelsat. Новый аппарат начал работу 10 февраля и покрывает европейскую часть РФ, а также Африку южнее Сахары. Ожидаемый срок службы космического аппарата — 15 лет. Чем вызвана такая «миграция» — неизвестно.

Еще один сдерживающий фактор для платного спутникового телевидения — это работа второго мультиплекса, десять каналов которого обязаны транслировать операторы платного телевидения за свой счет. В результате этого жители РФ получили возможность бесплатно принимать каналы без помощи цифрового эфирного вещания. Для многих абонентов телевидение остается единственным развлечением, а на фоне снижения доходов и увеличения расходов, бесплатное вещание становится единственным и безальтернативным.

Тем не менее, есть и не связанные с экономикой тренды. Например — практически все операторы увеличили количество спортивных каналов, пытаясь, таким образом обновить тематические пакеты, привлечь внимание телезрителей и оправдать повышение тарифов.

Рынок платного спутникового вещания в России сформирован операторами телевидения «Триколор ТВ», «Орион Экспресс», а также компаниями МТС и НТВ-Плюс. В 2014 году два спутниковых оператора — «Рикор ТВ» и «Радуга ТВ» покинули рынок из-за того, что не смогли получить лицензию на спутниковое вещание.

Действительно крупнейший

Кризис никоим образом не расстроил работу Национальной спутниковой компании, которая известна под брендом «Триколор ТВ». Но, как отметил Алексей Холодов, генеральный директор «Триколор ТВ», самая большая угроза рынка платного телевидения — это пиратство. Он призвал не договариваться и не конкурировать с «черным рынком», а уничтожать его.

Несмотря на пиратство, в 2015 году еще 881 тысяча домохозяйств присоединилась к внушительной абонентской базе компании. Общее число подписчиков услуг «Триколор ТВ» составило 11,8 млн, число абонентов, которые подключились к телевидению высокой четкости HDTV выросло на 45% по сравнению с 2014 годом. Всего более 6,6 млн абонентов имеют доступ к HD-телеканалам, это почти 56% от общей базы «Триколор ТВ». Также был проведен массовый обмен приемного оборудования поддерживающего телевидение стандартной четкости SD на приемники, поддерживающие HDTV.

Финансовые показатели компании выросли по сравнению с 2014 годом на 42,7%, с 10,4 млрд рублей до 14,85 млрд рублей. Выросла средняя выручка на одного пользователя, с 998 рублей в 2014 году до 1315 рублей в 2015 году. Это произошло благодаря внедрению HD контента и возможности просмотра телеканалов на двух экранах для одной подписки. В 2015 году оператор добавил в новый пакет «Единый» множество каналов транслирующих кино, радио, музыку и спорт, которые ранее были доступны по отдельной подписке. Значительно была расширена сетка вещания, были добавлены 30 телеканалов SD качества, около десяти каналов HD качества, в том числе Discovery Channel HD, CNN, Eurosport HD, TLC HD, «Матч ТВ HD», «КХЛ HD», «Живая планета» и детский телеканал «Рыжий», сопровождающийся сурдопереводом.

Также на рост базы повлияло закрытие бесплатного доступа к части телеканалов. В результате жители небольших населенных пунктов, где нет альтернативы спутниковому ТВ, были поставлены перед выбором — либо платить 100 рублей в месяц, либо потерять возможность смотреть телепередачи. Такая инициатива компании вызвала повышенное внимание со стороны Роскомнадзора, который провел внеплановую проверку работы Национальной спутниковой компании. По ее итогам надзорное ведомство выдало предписание либо вернуть бесплатный доступ к общедоступным телеканалам, либо устранить нарушение любым другим способом.

Несмотря на проверки Роскомнадзором, Национальная спутниковая компания усилила свои позиции на территории Урала, Сибири и Дальнего Востока. Традиционно эти регионы оставались без внимания со стороны телекоммуникационных компаний — огромные территории и низкая плотность жителей делали развитие бизнеса здесь малоприбыльным. Но благодаря вводу в строй нового космического аппарата «Экспресс-АТ1», оператор спутникового телевидения смог предоставить более широкий набор телеканалов, в том числе и HD качества. За счет увеличения транспондерной емкости, число транслируемых каналов выросло в несколько раз. Так, до ввода спутника в строй, вещание на эти территории велось с аппаратов Bonum-1 и DirecTV-1R, а общее число доступных телеканалов не превышало тридцати. Теперь жителям этих регионов доступно порядка 200 каналов, в том числе около 30 радиостанций, а также 30 каналов высокой четкости.

Как отмечают представители компании, в «Триколор ТВ» фактических пользователей HD-контента значительно больше числа абонентских подписок. Те пользователи, которые подключают возможность просмотра HD каналов, также предпочитают подключать и мультиэкранные сервисы. В Центральной России — это порядка 30% от всех новых контрактов, а в Сибирском федеральном округе — до 50%.

Уже в конце отчетного периода, в ноябре 2015 года, компания первой в России начала вещание в формате Ultra HD. По состоянию на 31 декабря 2015 года, в «портфеле» было два телеканала Ultra HD качества, 30 каналов HD качества, 165 каналов SD качества и 35 радиостанций.

Всего компания предлагает своим абонентам пять основных пакетов, не считая пакета «Базовый», куда входят 20 бесплатных общедоступных телеканалов, который включен в пакет «Единый». Пакет «Единый» и «Единый Мульти» — это 199 каналов, из которых 30 — HD, 35 радиостанций. Первый пакет стоит 1200 рублей на год, пакет с приставкой «Мульти» дает возможность смотреть программы сразу на двух экранах и стоит 2000 рублей на год. Есть пакет «Детский», в нем 15 каналов, стоит 1200 рублей на год, либо 200 рублей в месяц. Пакет «Ночной» — для взрослых (18+), содержит восемь каналов, стоит 1200 рублей на год или 200 рублей в месяц. Пакет «Наш Футбол» — официальный телеканал Российской футбольной Премьер-Лиги, содержит два канала, обычный и HD качества, цена — 219 рублей в месяц. И пакет «МАТЧ! Футбол» — трансляция мировых футбольных событий в прямом эфире. В нем — три канала, специализирующиеся, в основном, на освещении игр английской, испанской, итальянской, немецкой и французской лиг. Стоимость пакета — 380 рублей в месяц.

Кроме спутникового вещания, Национальная спутниковая компания развивала и свою федеральную розничную сеть. К концу года в ста городах страны работало уже 202 Центра продаж и фирменных салона-магазина. Развиваются проекты связанные с информированием потребителей о работе компании и цифровом телевидении. Внимание уделяется как b2b, так и b2c аудиториям. Работает корпоративный блог «Пресс-клуб», где собраны все новости о «Триколор ТВ», а также цифровой журнал www.tricolortvmag.ru для всех зрителей цифровой сети. Также в планах компании — перейти от классического спутникового ТВ к вещанию во всех цифровых средах.

Новый облик «Орион Экспресс»

После проведенного ребрендинга в 2015 году, в группу компаний «Орион» входят ООО «Орион Экспресс», ООО «Телекарта» и ОсОО «Визион» (Киргизия). Ребрендинг затронул визуальное оформление — оранжевый цвет заменили на мадженту, обновился логотип, а кроме того, скорректировали позиционирование различных направлений деятельности. Как отметили представители компании, бренд был существенно упрощен с точки зрения восприятия, чтобы клиент больше не терялся между «Телекартой», «Орион Экспрессом», «Восточным экспрессом» и «Континент ТВ». Эти изменения прошли без массивной рекламной кампании — было просто «мягкое» обновление сайта, точек продаж и всего раздаточного материала.

Услуги спутникового телевидения индивидуальным абонентам «Орион» предоставляет под брендом «Телекарта», бренд «Орион Экспресс» теперь отвечает за работу с бизнес-сегментом, где реализуется производство контента, подъем сигнала на спутник, комплекс услуг, обеспечивающих круглосуточный эфир телеканала (playout), доставка контента потребителям через спутники и через кабельные сети.

В 2015 году абонентская база компании составила 2,8 млн домохозяйств. Рост составил 9% по отношению к 2014 году, хотя весь рынок показал рост только 5,4%. Примечательно, что наибольшие темпы роста показали регионы Сибири и Дальнего Востока. Так в Челябинской области рост составил 19%, в Чукотском АО — 16%, в Бурятии — 15%, в Забайкальском крае, Сахалинской области и в Башкортостане — по 14%, в Якутии — 13%. Общий объем доходов составил 3,38 млрд рублей. Наибольший рост продемонстрировало направление «Комплекс услуг телевещателям» — 26%. Кроме этого направления «Орион» предоставляет услуги DTH и дистрибуции телеканалов.

Всего абонентам предлагается более 300 каналов. Кроме этого компания осуществляет доставку контента телеканалов в сети более чем 350 кабельных операторов, чья суммарная аудитория превышает десять миллионов домохозяйств.

В одном из своих интервью Кирилл Махновский, генеральный директор компании «Орион» рассказал, что рынок платного телевидения близок к насыщению, его рост замедлился, поэтому для дальнейшего развития необходимо искать новые ниши, предлагать телезрителям исключительно качественный контент и внедрять современные и удобные сервисы. Однако гендиректор сохраняет позитив, отмечая что во времена кризиса растет доля рынка недорогих развлечений.

По аналогии с лидером отрасли, «Орион» также развивает свою собственную дилерскую сеть для продажи оборудования. Сеть состоит из 28 региональных подразделений, которые охватывают всю территорию России. Компания провела значительную работу по улучшению качества предоставляемых пакетов, также были введены новые сервисы для абонентов, которые стали драйверами роста доходов. В 2015 году в базовые пакеты оператора было добавлено более 50 телеканалов. Было разработано мобильное приложение «Телекарта» для смартфонов под управлением Android и iOS, которое позволяет управлять услугами с экрана смартфона — подключать дополнительные сервисы, просматривать детализацию счета, читать сообщения, знакомиться с действующими акциями и пополнять счет. «Телекарту» за первый месяц скачало более 10500 человек. Еще одно любопытное решение — приложение «Телекарта Онлайн», которое позволяет абоненту спутникового телевидения просматривать телеканалы с мобильного устройства. Число установок по сообщению компании превысило 7500 за первый месяц. Для пользования сервисом не нужно подключаться к спутнику — трансляция будет вестись через интернет. Причем хватит даже небольшой скорости подключения, минимальное требование к скорости — 350 Кбит/с. Платформа адаптируется к скорости сети и настраивает качество изображения оптимальным образом. Выбранный пользователем контент хранится в «облаке», что дает возможность абоненту создавать свои выборки программ, запоминать историю просмотров, возвращаться к недосмотренным передачам. Также можно делиться ссылкой на фрагмент просматриваемого видео в социальных сетях. Этот шаг позволит ознакомить с сервисом широкий круг пользователей. Также реализована функция «Родительский контроль», которая позволяет сформировать набор детских программ и исключает доступ ко «взрослому» контенту. Стоимость пользования сервисом составит 99 рублей в месяц за подключение трех устройств.

Другая новинка — сервис «Кинонеделя», позволяющий выбрать для просмотра тематическую подборку рейтинговых фильмов без рекламы на специально выделенном телеканале «Телекарта Кино».

Сейчас «Телекарта» предлагает пользователям два пакета. Первый — это «Стандарт», в который входит более 100 каналов, плата составляет 1200 рублей в год. Второй — «Безлимитный», в который входит более 170 каналов, плата составляет 3600 рублей в год. Справедливости ради стоит отметить, что некоторые каналы дублируются, например пользователь получает возможность смотреть «Первый канал», «Первый канал +2» и «Первый канал +4», что по сути есть один канал, только с временным сдвигом. А это значит, что реальное число каналов несколько меньше. Кроме того, абоненты могут подключать дополнительные пакеты каналов — спортивные, детские, взрослые, образовательные.

Развивается проект «ЕГЭ ТВ», в рамках которого оператор обеспечит оборудованием для просмотра одноименного спутникового телеканала порядка 200 российских школ в удаленных регионах. Министерство образования поддержало проект, он поможет доставить качественный образовательный контент школьникам и преподавателям в рамках подготовки к ЕГЭ. Проект стартовал весной 2015 года.

В планы компании «Орион» входит задача монетизировать имеющуюся клиентскую базу. Выполняться это будет не за счет банального повышения тарифов, а с помощью внедрения новых технологий и услуг на их основе. Например, прорабатывается идея гибридного оборудования, которое даст возможность абонентам получать сигнал со спутника и выходить в интернет. Компания считает, что это выведет связь с абонентом на качественно новый уровень. Вызывает интерес компании и OTT, предоставление видеоуслуг через интернет. Это очень перспективное направление, но пока «Орион» только изучает возможности нового сегмента. Дело в том, что эта отрасль, в отличие от спутникового телевидения, практически никак не регулируется государством. Как считают в компании, очень рискованно сейчас вкладывать крупные средства в ОТТ, если государство в любой момент может ввести особые условия работы на этом поле.

НТВ-Плюс завоевывает позиции

Несмотря на то, что НТВ-Плюс — первый оператор платного спутникового телевидения в России, компания не смогла стать самым успешным или самым массовым бизнесом. Не очень помогает и то, что акционером и владельцем компании является холдинг «Газпром-Медиа».

По подсчетам TelecomDaily, абонентская база компании — около 1,1 миллиона домохозяйств, включая и контракты в Украине. Региональные центры и пункты обслуживания абонентов работают в 55 городах на территории вещания. Несмотря на то, что «НТВ-Плюс» позиционирует себя первым оператором DTH в России, он только планирует выйти на Дальний Восток, а также более основательно закрепиться в Сибири.

Компания редко раскрывает точные данные о своей абонентской базе. Несколько лет подряд число абонентов держалось на уровне 650 тысяч абонентов, увеличить который стало возможным только после появления в 2013 году тарифа «29 рублей за 80 телеканалов».

Снижение тарифа — это спорный шаг, ведь ранее компания позиционировалась как «премиальная», доступная только людям с достатком выше среднего. Низкий тариф сделал свое дело — число абонентов выросло и теперь компания планирует продолжить увеличивать базу. В первую очередь — за счет выстраивания грамотных отношений с операторами. Так, «НТВ-Плюс» уже перезапустил партнерские программы и начал увеличивать число региональных складов. Перспективным выглядит и проект «спутник-ОТТ», который компания периодически планирует запустить еще с 2013 года, «гибрид» также должен повлиять на рост числа подписчиков оператора.

Также были скорректированы цены на пакеты каналов в сторону увеличения. Пакет «Базовый Запад» теперь стоит 149 рублей в месяц и предлагает 171 канал. Стоимость дополнительных пакетов, собранных по темам — кино, спорт, детский, HD и другим, всего 11 пакетов, варьируется от 59 до 399 рублей в месяц.

Пакет «Лайт Восток» стоит 149 рублей, но содержит только 89 каналов. Для восточного региона доступно всего четыре дополнительных пакета — «VIP-Кино», «Суперспорт», «Детский», «Ночной». Цена от 49 до 199 рублей в месяц. Оптом — 649 рублей на месяц. Всего в арсенале компании более 240 каналов различного содержания, в том числе каналы высокой четкости.

Михаил Демин, генеральный директор компании «НТВ-Плюс», рассказал на выставке CSTB Telecom & Media 2016, что все компании спутникового телевидения вели «ценовую войну», в результате чего, средняя стоимость пакета уменьшилась. В итоге услуги спутниковых операторов стали дешевле, чем плата за общедомовую антенну. Даже с учетом того, что спутниковые операторы предоставляют больше каналов и рассчитываются за контент валютой.

В 2014 году «НТВ-Плюс» показал убыток в 1,8 млрд рублей, а показатели за 2015 год пока еще не обнародованы. Тем не менее, компания запустила проект по переводу телеканалов на формат вещания MPEG-4 взамен устаревшего MPEG-2. Компания обещает, что уже к концу июня 2016 года все вещание будет переведено на новый стандарт. Делается это с целью повышения качества предоставляемых услуг и перехода на более современное оборудование. Как отметили в «НТВ-Плюс», только у 20% абонентов оборудование не поддерживает MPEG-4.

В марте «НТВ-Плюс» открыл бесплатный доступ к сервису, позволяющему подписчикам премиальных спортивных пакетов смотреть 16 тематических каналов на мобильных устройствах под управлением Android и iOS через специальное приложение. Акция будет действовать до 1 мая 2016 года. Для остальных пользователей сервис доступен по подписке стоимостью 499 рублей в месяц.

Есть у компании предложения и для бизнес-сегмента. Недавно компания представила профессиональный модуль условного доступа SmiT PRO CAM для организации телевизионных кабельных сетей в отелях и гостиницах. Специальное решение позволяет избежать избыточности технических устройств и оптимизировать расходы на реализацию доступа к спутниковому телевидению. В «НТВ-Плюс» отметили, что предложили исключительно прозрачное ценообразование из расчета «один номер — один экран», что делает предложение более привлекательным и позволит приобрести новых клиентов на рынке HoReCa.

В январе этого года, с целью снижения операционных расходов, «НТВ-Плюс» решил разделить бизнес и сосредоточиться только на операторской деятельности. Направление по производству спортивных телеканалов было передано телеканалу «Матч ТВ», а дистрибуцией и производством киноканалов займется компания Red Media.

От сотовой до спутниковой

Компания МТС — новичок на рынке спутникового телевидения. О своих планах выйти на новый для себя рынок компания озвучила только в конце 2014 года. Буквально в то же время прекратил вещание спутниковый оператор «Радуга ТВ», абонентам которого было предложено на льготных условиях переподключиться к спутниковому телевидению МТС. Основная аудитория, на которую рассчитана новая услуга МТС — жители небольших населенных пунктов, где нет фиксированного интернета и кабельного ТВ, где невыгодно налаживать проводную инфраструктуру.

По данным Telecom Daily, к третьему кварталу 2015 года спутниковым телевидением от МТС пользовались десятки тысяч абонентов. За три года компания планирует войти в число лидеров рынка спутникового телевидения. Технически это возможно, ведь спутник ABS-2, с которого вещает МТС, покрывает 95% территории России, где проживает 99% жителей страны.

Главное отличие от конкурентов — компания нацелена предложить абонентам технологии, которые делают спутниковое телевидение интерактивным. Компания МТС объединила возможности сотовой связи с потенциалом спутникового вещания. Например абоненты могут получать видео по запросу, ставить передачу на паузу, перематывать ее. В настоящее время у МТС есть более 130 телеканалов — большая подборка спортивных, музыкальных, детских каналов и каналов для любителей экстрима и путешествий, в том числе HD качества. Основное предложение — пакет «Базовый», в который включено 128 телеканалов. Стоимость при подписке на год составляет 1200 рублей, при помесячной оплате, стоимость составит 140 рублей. Есть четыре дополнительных пакета, предлагающие контент для взрослых (четыре канала, 150 рублей в месяц), для детей (семь каналов, 50 рублей в месяц), спортивный (один канал про футбол, 219 рублей в месяц) и пакет Amedia Premium HD с актуальными сериалами и фильмами США и Европы (два канала, 200 рублей в месяц).

Эксперты отмечают, что несмотря на перспективы, например у МТС есть интересный OTT-сервис Stream, к которому предоставляется доступ абонентам спутникового ТВ, но вероятность того, что спутниковый сегмент МТС станет лидером отрасли за три года, довольно мала.