У каждого большого телеканала или медиагруппы есть подразделение, отдельная структура, которая занимается распространением телеканала. В обязанности входит не только доставка сигнала, но и мониторинг, обратная связь, информирование о любых изменениях в жизнедеятельности канала. Как показывает практика, сколько ни обзванивай провайдеров, сколько ни рассылай им писем, сколько ни пускай бегущих строк в течение полугода в эфире каналов, сколько ни размещай новостей на сайте и пиарь, распространяй эту информацию в сети интернет, всегда найдутся пострадавшие как среди провайдеров, которых как оказалось – единицы, так и среди телезрителей со спутниковыми антеннами, – коих сотни тысяч (вот удача для установщиков) И все они не видели, не слышали, не в курсе и вообще – спасите, помогите, караул, Интер пропал.

Можно конечно сказать, что сами виноваты, ведь спасение утопающих – дело рук самих утопающих, но это как минимум не справедливо в отношении людей, которые либо не достаточно компетентны в компьютерной технике, либо не умеют, либо боятся настраивать спутниковый ресивер.

Для начала процитируем фразу Карлсона: «Спокойствие, только спокойствие!».

Где-то с ноября месяца, а может и ранее, на сайте канала «Интер» была размещена новость о том, что с 16 ноября 2015 года вещание телеканала медиагруппы будет осуществляться одновременно с двух спутников, находящихся на разных орбитальных позициях: в дополнение к используемому ранее спутнику AMOS-3 израильской компании Spacecom, теперь канал можно было смотреть на спутнике ASTRA 4A шведской компании SES.

8 января на спутниках Amos 2/3 на частотах 10888 МГц («Інтер», «K1», «Мега» и «НТН») и 11389 МГц («Enter Фiльм», «Інтер», «K1», «K2 (Украина)», «Мега», «НТН», «Пiксель TV» и «Zoom») вместо каналов группы «Интер» появились безобразного вида настроечные таблицы. Которые, многих повергли в ужас и обратили в панику. 🙂 Приходилось выслушать предположения, что закрыли, отжали, ликвидировали, национализировали, продали, убрали…

Но, на самом деле, страшного ничего не произошло. Группа каналов «Интер» всего лишь сменила спутник, окончательно перейдя на Astra 4A.

Для того что бы настроить каналы, нужно в меню спутникового приемника найти спутник Astra 4A либо Sirius 5, 5 гр.в.д (предыдущее название) и просканировать частоту 12399 МГц. Если данной частоты нет, в режиме ручного ввода ввести параметры:

Частота – 12399 МГц

Поляризация – вертикальная

Скорость потока SR – 27500

Корреляция ошибок FEC – ¾

Стандарт/Модуляция – DVB-S/QPSK

И запустить поиск.

В результате сканирования будет найдено 11 телеканалов, 8 из них входят в группу «Интер»: Интер, НТН, Мега, К1, К2, Пиксель, Zoom, Enter-фільм, и 3 канала в качестве бонуса – ТРК Эра, ТРК Черноморская, Планета ТВ.

Интер на Astra 4A 1 of 5

Благодаря мощной энергетике спутника, сигнал на антенны вменяемых размеров доступен на всей территории Европы.

Можно было бы поразмышлять о том, как началась конкуренция на украинском рынке спутниковых емкостей между SES Astra и Spacecom, как украинские телеканалы лет 7-8 тому неожиданно, без шумихи, начали мигрировать с Sirius на Amos и как теперь «империя» наносит ответный удар. Можно было бы даже пофантазировать на тему, что для спутникового приема 5 гр.в.д. более привлекательная позиция, чем 4 гр.з.д. Но такой анализ можно будет проводить только после того, как мы увидим, какие каналы займут «прикормленные» места на транспондере компании «СатТелеком», ведь мы-то с вами знаем, что свято место пусто не бывает. Осталось ждать совсем немного…