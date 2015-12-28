Как я в течение недели

пользовался системой «ТВ Архив»

на сервисе Divan.TV

«Я не смотрю телевидение!», – сегодня, наверное, только ленивый не произносил данную фразу. Не скрою, будучи непосредственно связанным с ТВ-рынком, так говорил и я. И это были не пустые слова. В течение длительного времени я вычеркнул телевизор из своей жизни. И не только потому, что «там нечего смотреть» (кажется, так любят у нас говорить), а опять-таки в силу своей загруженности и занятости работой на благо портала Mediasat. Но, новые технологии с каждым годом позволяют посмотреть на телевидение под новым углом, так сказать новым, свежим взглядом, и именно в этом их прелесть. Будучи еще совсем мальчишкой, а в те времена к просмотру было доступно около 3-5 телеканалов, особенно в деревне, где вообще-то и прошло моё детство, я пристально смотрел на телепрограмму в газете и усидчиво обводил ручкой те ТВ-программы, которые мне были интересны, выстраивая их в общий список «Избранные». Тогда, конечно же, я не мог посмотреть все передачи, так как, например, «Звездный час» начинался параллельно со звонком на последний урок. «Сбылась мечта идиота!», – гласит крылатая фраза из романа «Золотой теленок» советских писателей Ильфа и Петрова, которую произносит Остап Бендер, получив свой долгожданный миллион от подпольного миллионера. Так и сегодня, сбылась мечта многих телезрителей, которые теперь получили возможность смотреть свои любимые ТВ-программы в удобное для них время. Сейчас существует достаточное количество разнообразных ТВ-сервисов, предоставляющих такие функции, но мы остановим свое внимание на персональной системе управления телепрограммами и фильмами «ТВ Архив» от Divan.TV.

Для начала разберемся, что же представляет собой данная система в рамках видеосервиса Divan.TV? «ТВ Архив» – система отложенного телепросмотра, которая позволяет пользователю добавлять в личный архив ТВ-программы и фильмы, тем самым формируя список из избранных телепередач, что, по сути, является интерактивным телеканалом. Система дает возможность добавления в архив контента, который был показан в эфире телеканалов несколько часов или дней назад, а также осуществлять просмотр данного контента в удобное для зрителя время. То есть, именно то, о чём в своё время мечтал я, будучи мальчишкой. Конечно же, сегодня мои предпочтения как телегурмана уже совсем другие. Нынче мои интересы ограничиваются познавательным, научным, спортивным и развлекательным контентом, а также хорошим кино. Прежде чем приступать к конкретным примерам работы и возможностей «ТВ Архива», стоит сказать, что система работает в тестовом режиме (при запуске я увидел на экране соответствующее уведомление), то есть ей присущи какие-либо недостатки, но в то же время она наделена и рядом преимуществ. Тестирование осуществлялось на Smart TV, производства компании LG, а также на медиаприставке Dune HD TV-101. Итак, после пользования «ТВ Архивом» в течение недели, можно говорить о следующих плюсах и минусах услуги. ПОЧЕМУ СЛЕДУЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

«ТВ АРХИВОМ»? Первое, о чем стоит сказать, это простота в управлении. Работать с сервисом как на Smart TV, так и на медиаприставке было одинаково удобно. Пользовательский интерфейс абсолютно идентичен, что, конечно же, минимизирует время на понимание принципов его устройства. Разработчики хорошо поработали над юзабилити. Телеканалы удобно разбиты на категории (на момент тестирования их было семь, включая восьмую категорию в которой собраны все каналы без сортировки. Количество доступных каналов – 56). То же самое можно сказать и о подкатегории «Фильмы и программы» — это удобно. Во-первых, изначально доступна сортировка на девять категорий: Фильмы, Сериалы, Детям, Познавательное, Телешоу и т.д. Во-вторых, добавление или удаление контента в свой архив осуществляется в три клика на пульте дистанционного управления,а непосредственно просмотр – в два клика.

Просмотр на нескольких устройствах. Здесь имеется ввиду следующее. Например, добавив какую-либо программу в свой архив на Smart TV, расположенном в гостевой комнате, её можно смело просмотреть на другом телевизоре или медиаприставке скажем на кухне. По сути, сформировав свой ТВ-архив, его можно посмотреть, даже придя в гости к друзьям, если у них, конечно же, имеется в распоряжении смарт-телевизор или телеприставка. Ну и интернет разумеется. Время хранения архива – одна неделя. Безусловно, есть контент, который может быть и хотелось хранить гораздо дольше, но объемы дисковых хранилищ небезграничны, да и одной недели вполне достаточно для того, чтобы успеть пересмотреть какую-либо из пропущенных программ. Вот вам несколько примеров из жизни. Не далее чем в воскресенье, 13 декабря, по ряду причин я не смог посмотреть спортивную телепрограмму «Профутбол», которая выходит в эфире телеканала «2+2». И ничего, благодаря сервису «ТВ Архив», я пересмотрел её в удобное для себя время – в субботу 19 декабря. Вы большой фанат украинской познавательной телепрограммы о путешествиях «Орёл и решка», которая выходит в утреннем воскресном эфире? Но при этом вы большой любитель поспать? Здесь зрителю на помощь также придёт «ТВ Архив». Добавляем программу в свой архив, ждем записи, и затем просматриваем её в любое время.

Среди телезрителей возрастной категории особой популярностью пользуется, не побоюсь этого слова, легендарная интеллектуальная телевизионная игра «Что? Где? Когда?». Но выходит она в эфире телеканала «1+1» в довольно позднее время в субботу с повтором ранним утром в воскресенье. С системой «ТВ Архив» любители данной программы избавятся от данного неудобства, получив возможность просмотра в удобное им время. Для информации: ограниченное время хранения контента связано не с объемами хранилищ Divan.TV, а с лицензионными правами. Согласно договорам с правообладателями компания имеет право на хранение видеоконтента сроком не более одной недели.

Возможность запланировать запись передачи с её одновременным добавлением в «Мой ТВ Архив». Данная возможность будет полезна в том случае, если вы наверняка знаете, что не сможете осуществить линейный просмотр той или иной программы или фильма. Для этого просто достаточно посмотреть телепрограмму на будущую неделю и включить её в свой архив. Здесь следует сделать акцент на том, что контент не только хранится в течение недели, как было сказано выше, а также имеется возможность планировки записи программ, которые будут показаны в эфире каналов на будущей неделе. Вместе с тем по истечению времени хранения – программа самостоятельно удаляется из категории «Мой ТВ Архив». Данный факт можно записать как в позитив, так и в пассив системы, но опять же – объём дисковых хранилищ небезграничен, а длительность хранения контента ограничена правами на него. Как мне объяснили в «Диван.ТВ», решение удалять позиции без уведомления пользователя было принято с целью не перегружать абонента. «Одно дело, когда у вас в коллекции 5 видео, и совсем другое, если 55 – тогда вместо комфортного просмотра, вам пришлось бы видеть только надоедающие напоминания об удалении». Чёткая градация по датам и времени. При включении какого-либо телеканала у пользователя появляется возможность навигации по телепрограммам за текущий день, а также навигация в подменю с днями недели. Безусловно, это облегчает поиск необходимого контента, особенно если учитывать, что в днях недели контент также хранится в хронологическом порядке. Наличие описания для контента. Это также является безусловным плюсом, поскольку ознакомившись с кратким описанием фильма или передачи, уже имеешь представление о данном телепродукте, и можно сделать выводы – стоит он вашего внимания или нет? Правда следует сразу сказать, что полное описание есть не у всех программ.

ОШИБКИ, ВЫЯВЛЕННЫЕ

В ХОДЕ ТЕСТИРОВАНИЯ Прежде, чем говорить о недостатках, следует сделать одно уточнение. Медиаприставка Dune HD TV-101 прошла «разведку боем» довольно успешно. И вопросов к её работе нет. А вот на LG Smart TV было не всё так гладко. Первое с чем пришлось столкнуться – это с «Ошибкой подключения к сервису». За время недельного тестирования, данный баг давал знать о себе всего два раза, но, тем не менее, данный факт имеет место быть. «Лечится» банальным перезапуском приложения Divan.TV. Зависание телевизора при довольно быстрой навигации по архивному контенту. В бытовых условиях это, скорее всего, никак не скажется на пользовании системой. Но, согласитесь, иногда «промахиваешься», нажимая не на ту телепрограмму, и тогда возникает непреодолимое чувство как можно скорее включить требуемую программу. И вот в такой ситуации телевизор полностью «уходил в себя». «Лечится» выключением/включением ТВ-панели. При поминутной перемотке, также замечена аналогичная проблема. В частности и на телеприставке, но в меньшей степени, чем на смарт-телевизоре. На контенте каналов семейства Viasat иногда выводится только звук, а картинка отсутствует. Опять же повторюсь, данная проблема зачастую проявляет себя на Smart TV. Несмотря на этот небольшой недостаток, в целом это не мешает комфортному потреблению качественного контента. Ведь кино-коллекция на фильмовых каналах Viasat является по истине впечатляющей. А возможность отложенного просмотра с помощью системы «ТВ Архив» от Divan.TV позволит посмотреть интересное кино в удобное время. Лично я в десятый раз посмотрел «Аватара» и в седьмой раз седьмую часть «Форсажа».

Запись телепрограммы начинается не с начала, а за несколько минут. Это скорее неудобство, нежели большой недостаток. Включая конкретную передачу или фильм, на подсознании ожидаешь увидеть именно их, но, как правило, видишь конец предыдущей по времени программы или рекламу. Приходится прибегать к перемотке, благо такая возможность реализована в системе. КОММЕНТАРИИ

ДИВАН.ТВ Диван.ТВ всегда позиционировал себя именно как телевизионный сервис, не пытаясь конкурировать с известными украинскими и международными онлайн-кинотеатрами. Наша цель: дать три степени свободы – смотри Когда хочешь, Где хочешь, Что хочешь. Концепция онлайн-кинотеатра по-своему привлекательна, однако иногда выбор фильма для просмотра занимает больше времени, чем сам просмотр, а цена одного популярного фильма часто превышает месячную подписку на современное цифровое телевидение. Именно поэтому мы пошли по иному пути и создали ТВ Архив – дополнительный сервис, который позволяет включить практически любое кино или программу в течение 7 дней с момента выхода на канале без доплаты. Данная продолжительность хранения видео связана, в первую очередь, с правами – так как весь контент у нас легален, и мы выполняем все требования правообладателей, в том числе и лимит на длительность хранения. А, во-вторых, это наш подход – помочь абоненту именно смотреть фильм, а не выбирать, что посмотреть. Поскольку фильмы идут каждый день, с такой же периодичностью происходит и обновление списка доступного для просмотра. В результате, подписчик Диван.ТВ за очень скромную плату получает и телеканалы в их классическом виде, и доступ к ежедневно обновляемому кинотеатру, где его ждут бестселлеры мирового кино, а «оскароносных» звезд любимых фильмов теперь можно увидеть в HD-качестве. Не побоимся сказать – Диван.ТВ покажет Голливуд!

Такой же подход у нас и к познавательным программам, телешоу и сериалам. Спрос на документальные фильмы и спецпроекты об истории, окружающем мире и животных постоянно растет, и ценители данного контента уже проголосовали за новую функцию: количество повторных просмотров программ, которые после выхода в эфир на неделю попадают в раздел «Видео», постоянно увеличивается. Что касается популярных телешоу, клиенты Диван.ТВ также с удовольствием смотрят выпуски всенародно любимых развлекательных проектов и второй, и третий раз, «перематывая» на наиболее понравившиеся эпизоды. Функция удобна для тех, кто ввиду загруженности не может посмотреть выпуск, например, талант-шоу во время его трансляции на канале – теперь же в записи видео доступно в любой момент, когда именно у абонента есть время его посмотреть. Таким образом, сервис Диван.ТВ четко придерживается выбранной стратегии, и мы идем своим путем, но при этом чутко реагируем на тенденции телесмотрения и изменения в пользовательских предпочтениях.

ВЫВОДЫ Подводя итоги, следует сказать, что команде Диван.ТВ в принципе удалось реализовать систему отложенного телепросмотра, которая удовлетворяет запросы современного телезрителя. Несмотря на работу в тестовом режиме и выявление мелких недоработок в ходе тестирования, можно говорить о том, что «ТВ Архив» отвечает требованиям и привычкам потребления медиаконтента в XXI веке.