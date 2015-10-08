В воскресенье компания Facebook Inc представила набор новых рекламных продуктов, большая часть которых предназначена для того, чтобы переманивать размещающие рекламу на телевидении компании в социальную сеть с аудиторией 1,5 миллиарда пользователей.

Инструменты для рекламистов, большая часть которых будет работать в том числе и на принадлежащей компании Facebook платформе Instagram, в первую очередь используют сильные позиции социальной сети на мобильных приложениях. Сеть имеет в своём распоряжении самое популярное приложение для смартфонов и получает за счёт мобильных устройств более трёх четвертей всех своих рекламных доходов, которые превышают 10 миллиардов долларов в год.

В компании Facebook пытаются убедить рекламодателей, особенно использующих видео, в том, что им лучше тратить деньги на размещение рекламы на мобильных платформах, чем на телевидении, поскольку пользователи (в особенности, представители «Поколения Х») проводят больше времени с мобильным телефоном, чем перед экраном телевизора. Выпуск новых продуктов случился в преддверии 12-ой Недели Рекламы, которая проходит в Нью-Йорке с понедельника по пятницу и собирает крупнейшие рекламные компании и агентства. Также в среду в компании Facebook сообщили, что количество наиболее активных рекламистов, работающих с социальной сетью, выросло с 2 миллионов по состоянию на февраль до 2,5 миллионов.

Расходы на цифровую видео-рекламу растут стремительными темпами, и, как сообщает агентство eMarketer, по прогнозам экспертов к 2019 году вырастут на 13% — до отметки в примерно 15 миллиардов долларов. Для сравнения, расходы на телевизионную рекламу в тот же период вырастут всего на 2% — до отметки в 78 миллиардов долларов.

«В компании Facebook внимательно слушают запросы рекламного сообщества и дают ему то, что оно ищет», — говорит маркетинговый аналитик социальных медиа в eMarketer Дебра Эйхо Вильямсон. – «Хочет ли Facebook заполучить доходы от размещения видео-рекламы? Да!».

На телевидении рекламодатель покупает рекламное время исходя из количества аудитории, которая эту рекламу может теоретически увидеть. Этот подход принял и Facebook, дабы облегчить рекламодателям переход от размещения рекламы на телевидении к размещению рекламы в цифровых медиа.

Помимо этого, Facebook позволяет достичь очень чёткой целевой аудитории – к примеру, женщин в возрасте 18-35 лет, которые делают покупки на определённых сайтах. Телевидение это дать не может.

Среди новых инструментов – реклама, направленная на «узнаваемось бренда», цель которой состоит в охвате как можно большего числа пользователей с целью продвижения имени и бренда компании, к примеру – бренда Coca Cola. Рекламодатели также смогут опрашивать пользователей мобильных телефонов на предмет того, видели ли они рекламу, — ранее данная функция была доступна исключительно на настольных компьютерах – а кроме того, они могут использовать формат, дающий возможность показывать одновременно несколько видеороликов, которые пользователь будет прокручивать.

«Мы хотим стать важнейшей платформой для всех сфер бизнеса», — говорит вице-президент Facebook по вопросам решений глобального маркетинга Кэролин Эверсон.

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