Новый кодек VP10 от Google существенно сократит затраты трафика при передаче 4K-видео. В Google также обещают, что видео станет более чётким и лёгким по весу.

Поисковая система Google разрабатывает новый видеокодек, который позволит передавать 4K/Ultra HD видео, используя половину пропускной полосы, необходимой для передачи такого же видео в формате VP9, и четверть полосы, необходимой для передачи видео в формате H.264. Об этом пишет издание CNET.

Кодек VP10, как утверждают, предложит большую чёткость изображения, большее богатство цветов, более широкий динамический диапазон. Как и в случае с VP9, кодек VP10 будет бесплатным для использования программным обеспечением с открытым кодом.

К сожалению, новый кодек не станет повсеместно доступным в ближайшие несколько лет.

Одно из главных препятствий состоит в том, чтобы заставить компании принять эту технологию. Даже если / когда Google выпустит свой новый кодек, поисковому гиганту будет весьма трудно конкурировать с более популярным кодеком H.264, на смену которому вот-вот придёт HEVC (или H.265). Без сомнения, в Google желают сделать свою технологию отраслевым стандартом, поскольку компания ежедневно передаёт потоковое видео через свою платформу YouTube. Использование кодека VP10 будет означать то, что появится возможность передавать видео в более высоком разрешении, не растрачивая на это весь ресурс пропускного канала и не теряя качества.

После приобретения компании On2 Technologies в 2010 году, компания Google встроила её технологию VP8 в формат видеофайла WebM. В прошлом году компания Google развила данную технологию, запустив формат VP9, но наткнулась на равнодушие отрасли. Формат высокоэффективного кодирования видео – HEVC, известный также как H.265 и разработанный в Moving Picture Experts Group (MPEG), получил более широкое распространение чем VP9. Впрочем, для видео на YouTube начал применятся формат VP9 в плеере HTML5, который стал форматом по умолчанию – вместо Flash.

Платформа YouTube начала предлагать потоковый контент в формате VP9 ещё в 2013 году, таким образом, у компаний имеется стимул принять данную технологию компрессии с появлением VP10. Однако при этом VP9 не встроен в ПК, работающие под Microsoft Windows, а также в чипы от Apple, установленные в iPad и iPhone. Это значит, что H.264 и HEVC идут на шаг вперёд, хотя, Google может совершить стремительный бросок, учитывая то, сколько компаниям придётся платить за технологию.

Говоря о преимуществе своей технологии, в компании Google указывают на то, что на платформе YouTube в 2014 году было просмотрено более 25 миллиардов часов видео в формате VP9 – и это был контент, разрешение и качество которого превышало H.264.

Формат HEVC/H.265 готов стать следующим стандартом, но этот процесс задерживается в силу лицензионных проблем. Группа HEVC Advance, основанная такими компаниями как Philips, Dolby и GE, требует более высоких лицензионных отчислений в сравнении с теми, которые ранее требовала MPEG LA. В то время, как MPEG LA просила 20 центов с устройства, использовавшего технологию, в HEVC Advance просят 80 центов с мобильного устройства и 1 доллар 15 центов с телевизора. И это лишь базовая цена. В группе также хотят получать 0,5% от всех доходов, полученных за счёт продажи контента, компрессированного в HEVC. Это может показаться небольшой суммой на индивидуальной основе, но это всё равно повышает расходы компаний.

Мэтт Фрост, глава отдела партнёрства в команде Chrome Media компании Google считает, что после того, как HEVC Advance сделала своё заявление относительно сумм роялти и сборов, компании начали рассматривать различные варианты, в особенности из-за бремени, связанного с необходимостью уплачивать отчисления за потоковую трансляцию.

Он указал на то, что компания, продающая 10 миллионов HEVC-совместимых смартфонов или смартфонов, содержащих HEVC-чип, вынуждена будет платить 2 миллиона долларов MPEG LA и 8 миллионов долларов HEVC Advance. Компании Netflix придётся выплачивать отчисления от того, что насмотрел каждый её подписчик за месяц.

В компании Google утверждают, что кодек VP10 будет готов к концу следующего года. Кодек VP9 продолжает делать успехи: он активно используется на YouTube, а в ближайшее время должен получить поддержку Samsung, MediaTek, Nvidia и Broadcom.

В Cisco и Mozilla подумывают о том, чтобы поддержать прочие кодеки, не требующие уплаты роялти, поскольку Google контролирует кодеки VP.